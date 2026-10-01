ETV Bharat / bharat

मुश्किल हालात में नहीं हारी हिम्मत, कैप्टन स्मित के साहस की रेखा गुप्ता और केजरीवाल ने की तारीफ

कैप्टन स्मित के साहस को सीएम रेखा गुप्‍ता और केजरीवाल ने किया सलाम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: हवा में हुए हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विमान पर नियंत्रण बनाए रखने और यात्रियों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मित की बहादुरी की हर तरफ चर्चा हो रही है. उनके अदम्य साहस और सूझबूझ की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सराहना की है. दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए कैप्टन स्मित को नमन करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.