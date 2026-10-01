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मुश्किल हालात में नहीं हारी हिम्मत, कैप्टन स्मित के साहस की रेखा गुप्ता और केजरीवाल ने की तारीफ

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कैप्टन स्मित के इस साहसिक कदम की जमकर सराहना की.

Captain Smit Machhar Courage Praised by Delhi CM Rekha Gupta Arvind Kejriwal
कैप्टन स्मित के साहस को सीएम रेखा गुप्‍ता और केजरीवाल ने किया सलाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 1, 2026 at 4:04 PM IST

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नई दिल्ली: हवा में हुए हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद विमान पर नियंत्रण बनाए रखने और यात्रियों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मित की बहादुरी की हर तरफ चर्चा हो रही है. उनके अदम्य साहस और सूझबूझ की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सराहना की है. दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए कैप्टन स्मित को नमन करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

भारतीय जांबाज पायलट कैप्टन स्मित ने अपनी जान की परवाह किए बिना जिस अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है, उसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. उनके साहस से ही 174 यात्रियों की अमूल्य जिंदगियां बच सकीं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कैप्टन स्मित के इस साहसिक कदम की जमकर सराहना की. उन्होंने अपने संदेश में लिखा,'भारत को हमारे हीरो कैप्टन स्मित पर गर्व है. मिड-एयर अटैक में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, इस बहादुर भारतीय पायलट ने असाधारण साहस और उपस्थिति का परिचय दिया, जिससे विमान में सवार 174 लोगों की जान बचाने में मदद मिली. खतरे के सामने उनका यह हौसला भारत के सर्वोत्तम स्वरूप को दर्शाता है.' साथ ही मुख्यमंत्री गुप्ता ने कैप्टन के जज्बे को सलाम करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की.

केजरीवाल ने भी कैप्‍टन के साहस को किया नमन

दूसरी ओर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कैप्टन स्मित के अदम्य साहस को नमन किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा, 'मुझे कैप्टन स्मित पर बेहद गर्व है. आज पूरा वैश्विक समुदाय उनकी सराहना कर रहा है. मैं भी इस सच्चे भारतीय हीरो के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए की जा रही प्रार्थनाओं में शामिल हूं.'

विमानन और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की आपातकालीन और जानलेवा परिस्थितियों में आमतौर पर घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन कैप्टन स्मित ने जिस प्रकार से अपने घावों और दर्द को दरकिनार करते हुए विमान पर नियंत्रण बनाए रखा और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर उतारने का मार्ग प्रशस्त किया, वह आधुनिक विमानन इतिहास के सबसे प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है. इस घटना के सामने आने के बाद से ही देश के राजनीतिक गलियारों, सोशल मीडिया और आम नागरिकों के बीच कैप्टन स्मित के साहस की चर्चा हर तरफ हो रही है. लोग उनकी लंबी उम्र और जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से अपनी सेवाएं देने की दुआ मांग रहे हैं.

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