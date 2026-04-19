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अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच होर्मुज में 45 दिन फंसे रहे कैप्टन मनीष, लौटकर सुनाई खौफनाक कहानी

ईरान-अमेरिका युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह से बंद है. यहां से निकल कर आए कैप्टन मनीष ने बताई वहां की खौफनाक कहानी.

IRAN US CONFLICT IN HORMUZ
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 19, 2026 at 2:35 PM IST

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जमशेदपुर: लौह नगरी जमशेदपुर के कैप्टन मनीष कुमार युद्ध के साए में समुद्र में डटे रहने वाले भारतीय नाविकों में से एक हैं. ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे मालवाहक जहाज पर उन्होंने 40 क्रू सदस्यों के साथ लगभग डेढ़ महीने बिताए. दिन में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट और रात में मिसाइल-ड्रोन हमलों के धमाकों के बीच उन्होंने जहाज को सुरक्षित रखा. अब घर लौटकर उन्होंने उस खतरनाक अनुभव की विस्तार से जानकारी दी है.

युद्ध शुरू होते ही जहाज फंस गया

कैप्टन मनीष कुमार जमशेदपुर के मानगो-डिमना हाईवे क्षेत्र के रहने वाले हैं. इंडियन मरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे पिछले 27 वर्षों से विदेशी शिपिंग कंपनियों में कैप्टन के रूप में काम कर रहे हैं.

ईटीवी भारत से बात करते कैप्टन मनीष कुमार और उनकी पत्नी (ETV Bharat)

26 फरवरी 2026 को उनका जहाज (केमिकल और लुब्रिकेंट्स ले जा रहा था) साउथ कोरिया की ओर जा रहा था. जैसे ही जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के करीब पहुंचा, 28 फरवरी को ईरान-इजरायल युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका भी शामिल हो गया. ईरान की ओर से VHF रेडियो पर घोषणा की गई कि होर्मुज का रास्ता बंद है और कोई भी जहाज पार नहीं कर सकता.

कैप्टन मनीष ने तुरंत जहाज को होर्मुज से पहले खुले समुद्र में खड़ा कर दिया. GPS बंद कर दिया गया, जहाज की सभी लाइटें ऑफ कर दी गईं ताकि कोई भी हमला न हो सके. लेकिन खाद्य सामग्री की कमी और लंबे इंतजार ने स्थिति और चुनौतीपूर्ण बना दी. कई जहाजों पर खाने-पीने की दिक्कतें भी सामने आईं.

Iran US conflict in Hormuz
अपनी पत्नी के साथ कैप्टन मनीष (ETV Bharat)

दिन-रात खौफ का माहौल

कैप्टन मनीष ने ई टीवी भारत से बातचीत में बताया, “दिन के उजाले में आसमान में फाइटर जेट्स की आवाजें गूंजती थीं. शाम ढलते ही मिसाइलों और धमाकों की आग की लपटें दिखाई देती थीं. एक तरफ डर था कि कहीं चिंगारी जहाज पर न गिर जाए, दूसरी तरफ परिवार की चिंता सताती थी.”

वह कहते हैं कि व्हाट्सएप कॉल पर पत्नी से बात होती थी, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताते थे ताकि घरवालों को ज्यादा टेंशन न हो. एक दिन तो ऐसा आया जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे, एक ड्रोन उनके जहाज से थोड़ी दूरी पर ही गिरा और धमाके के साथ जल गया. क्रू सदस्यों का मनोबल बनाए रखना कैप्टन के रूप में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी. उन्होंने कहा, “45 दिन मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थे.”

Iran US conflict in Hormuz
अपनी शिप पर कैप्टन मनीष (ETV Bharat)

भारत सरकार की भूमिका और सुरक्षित वापसी

भारत सरकार ने फंसे हुए भारतीय नाविकों की लगातार जानकारी ली. दिल्ली स्थित कंपनी ऑफिस से समय-समय पर गाइडलाइंस मिलती रहीं. कैप्टन मनीष ने सराहना की कि सरकार के प्रयासों से कई भारतीय जहाज सुरक्षित होर्मुज पार कर सके.

उन्होंने कहा, “इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि शिपिंग सेवा आम जनता के जीवन से कितनी जुड़ी हुई है. समुद्र में काम करने वाले लोग किन परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी निभाते हैं, नई पीढ़ी को इसे समझना चाहिए.”

Iran US conflict in Hormuz
अपने साथियों के साथ कैप्टन मनीष (ETV Bharat)

परिवार की बेचैनी

कैप्टन मनीष की पत्नी सुप्रिया बताती हैं कि युद्ध की खबर सुनते ही उनका मन अशांत हो गया. समाचार चैनल देखते हुए भगवान पर भरोसा रखा. मैसेज के जरिए पति से बात होती थी. “जब भी मैसेज आता तो राहत मिलती, लेकिन जवाब न मिलने पर रात भर नींद नहीं आती थी.”

अब कैप्टन मनीष घर लौट आए हैं. परिवार ने चैन की सांस ली है. उनका अनुभव उन हजारों भारतीय नाविकों की कहानी को दर्शाता है जो युद्ध के दौरान होर्मुज क्षेत्र में फंसे रहे.

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