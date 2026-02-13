ETV Bharat / bharat

ED के समन के बाद कैप्टन अमरिंदर को कांग्रेस में वापसी का ऑफर, बेटी का आया जवाब

लुधियाना/दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह को 12 फरवरी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. कैप्टन को लुधियाना में ईडी कार्यालय में पेश होना था. लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाए. खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने और समय मांगा.

इस बीच, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मौका देख कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऑफर दे दिया. बघेल ने ED के समन को लेकर BJP पर निशाना साधा. पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा, "अगर वह (कैप्टन) कभी कांग्रेस में लौटना चाहेंगे, तो पार्टी हाईकमान इस पर विचार करेगा."

भूपेश बघेल का बयान (ANI Post)

एक पत्रकार ने बघेल से पूछा, "कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे को ED ने दिल्ली बुलाया है, और अगर कैप्टन अमरिंदर वापस आना चाहें तो क्या होगा?" इस पर भूपेश बघेल ने कहा, "इसका मतलब है कि ऐसी अफवाहें हैं कि कैप्टन अमरिंदर वहां (BJP में) असहज महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस में वापस जाने पर विचार कर रहे हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर एक बड़े नेता हैं, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर वह वापस आना चाहते हैं, तो पार्टी हाईकमान इस पर विचार करेगा. वह जिस तरह के नेता थे, उसके कारण वह दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं. इसलिए, अगर वह वापस आना चाहते हैं, तो पार्टी हाईकमान इस पर विचार करेगा."

बघेल के बयानों से पता चलता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अभी भी राजनीतिक हलकों में वजन है.