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सोनिया गांधी की बुक लॉन्चिंग में पहुंचे BJP के 'कैप्टन', पंजाब चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज

सोनिया की बुक लॉन्चिंग में पहुंचे बीजेपी के कैप्टन अमरिंदर सिंह ( ANI )

नई दिल्ली: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन समारोह में शामिल हुए.

कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ने के पांच साल बाद सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी वाले किसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं. वह गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं.

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह 'इंडिया' गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगे की पंक्ति में बैठे देखे गए. उनकी उपस्थिति ने कांग्रेस पार्टी में संभावित वापसी के बारे में राजनीतिक अटकलों को हवा दी है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अपने पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी के बीच एक बार हुए झगड़े का किस्सा बयां करते हुए अमरिंदर सिंह का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बीच गहरा प्रेम था और बचपन में उन्होंने अपने माता-पिता को केवल एक बार झगड़ते देखा था, जब राजीव गांधी फोन पर अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे. राहुल गांधी ने साझा किया कि उन्होंने और प्रियंका गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार अपने माता-पिता को बहस करते देखा था. राहुल गांधी ने बताया कि उनके पिता फोन पर अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे और उसी दौरान उनकी मां कुछ कहना चाह रही थीं. बार-बार अपनी बात दोहराने के बावजूद जब मां को जवाब नहीं मिला, तो दोनों के बीच बहस हुई. राहुल ने कहा कि संयोग से यही एकमात्र मौका था, जब उन्होंने अपने माता-पिता को झगड़ते देखा. अमरिंदर सिंह के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा भी कार्यक्रम में मौजूद थे. समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई दलों के नेता शामिल हुए. अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई है, जब पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव होने वाला है और पिछले दिनों कांग्रेस में उनकी वापसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा था. वह सितंबर, 2021 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ सप्ताह बाद कांग्रेस से अलग हो गए थे. उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई थी और बाद में 2022 में उसका भाजपा में विलय कर दिया था. वह फिलहाल भाजपा में हैं. विशेष रूप से कैप्टन इस कार्यक्रम में मौजूद एकमात्र भाजपा नेता थे. कांग्रेस में उनकी वापसी के बारे में अटकलों के बारे में कैप्टन का स्पष्टीकरण कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में फिर से शामिल होने की रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया. अपना नजरिया बताते हुए कैप्टन ने कहा कि वह यहां सिर्फ एक "मैं यहां सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं. इसमें राजनीतिक मुद्दे कहां से आ गए. कैप्टन ने कहा कि जब उन्होंने अपनी किताबें जारी की थी तो उस सोनिया गांधी उनके तीन कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनका गांधी परिवार से निजी रिश्ते रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह एक बार फैसला हो जाने के बाद पीछे मुड़कर देखने या शिकायत करने में यकीन नहीं करते हैं. वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी उनकी मौजूदगी का स्वागत किया. कैप्टन की मौजूदगी के बारे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा कि इस कार्यक्रम का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था. राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह कार्यक्रम राजनीति का नहीं है. अंबिका सोनी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह गांधी परिवार के साथ गहरे निजी रिश्तों की वजह से आए हैं. दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के पूर्व इंचार्ज भूपेश बघेल ने कहा कि किताब की दो लाख कॉपी इसके रिलीज होने से पहले ही बिक चुकी थीं. उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन कांग्रेस में वापस आते हैं तो यह एक सकारात्मक विकास होगा. वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं उन्हें (कैप्टन अमरिंदर सिंह) अच्छी तरह जानता हूं. अगर वह हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता. खुर्शीद ने कहा कि वह इससे आगे कुछ नहीं कह सकते.