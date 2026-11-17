सोनिया गांधी की बुक लॉन्चिंग में पहुंचे BJP के 'कैप्टन', पंजाब चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज
कैप्टन के सोनिया की बुक लॉन्चिंग में उपस्थिति कांग्रेस पार्टी में संभावित वापसी के बारे में राजनीतिक अटकलों को हवा दी है.
Published : November 17, 2026 at 1:46 PM IST
नई दिल्ली: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की पुस्तक 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' के विमोचन समारोह में शामिल हुए.
कभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ने के पांच साल बाद सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी वाले किसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं. वह गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं.
नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह 'इंडिया' गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के साथ आगे की पंक्ति में बैठे देखे गए. उनकी उपस्थिति ने कांग्रेस पार्टी में संभावित वापसी के बारे में राजनीतिक अटकलों को हवा दी है.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में अपने पिता राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी के बीच एक बार हुए झगड़े का किस्सा बयां करते हुए अमरिंदर सिंह का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बीच गहरा प्रेम था और बचपन में उन्होंने अपने माता-पिता को केवल एक बार झगड़ते देखा था, जब राजीव गांधी फोन पर अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे.
राहुल गांधी ने साझा किया कि उन्होंने और प्रियंका गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार अपने माता-पिता को बहस करते देखा था. राहुल गांधी ने बताया कि उनके पिता फोन पर अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे और उसी दौरान उनकी मां कुछ कहना चाह रही थीं. बार-बार अपनी बात दोहराने के बावजूद जब मां को जवाब नहीं मिला, तो दोनों के बीच बहस हुई. राहुल ने कहा कि संयोग से यही एकमात्र मौका था, जब उन्होंने अपने माता-पिता को झगड़ते देखा.
VIDEO | Delhi: Captain Amarinder Singh seen alongside leaders of INDIA bloc at the launch of Sonia Gandhi's memoir. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/zuZ5tZsMVl— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
अमरिंदर सिंह के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा भी कार्यक्रम में मौजूद थे. समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई दलों के नेता शामिल हुए.
अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ऐसे समय में सामने आई है, जब पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव होने वाला है और पिछले दिनों कांग्रेस में उनकी वापसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म रहा था. वह सितंबर, 2021 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ सप्ताह बाद कांग्रेस से अलग हो गए थे. उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस नाम से अपनी पार्टी बनाई थी और बाद में 2022 में उसका भाजपा में विलय कर दिया था. वह फिलहाल भाजपा में हैं.
VIDEO | Delhi: At the formal launch event of his mother Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "Amarinder Singh ji here. Look, you will not believe me when I say this. And you can ask my sister. We saw them (referring to Sonia and Rajiv Gandhi) argue. But we only saw them fight once. Correct? And coincidence of coincidences, my father was speaking to Amarinder Singh ji on the phone when it happened. You remember that? That was the only time we ever saw them fight. Papa was speaking to Amarinder Singh. Mama was trying to say something. She repeated herself three or four times and Papa was obviously stressed, so he got angry. So that was the fight..." He adds, "Not just over time. Suddenly, we saw one of our anchors, who was our anchor, get shot, and then we saw our biggest anchor get blown to pieces. She is... I've heard a lot about memory here. I constantly have this argument with my mother: you have a perfect memory. My mother says, no, I don't have a good memory. She never, never, never forgets anything. Except one thing. If you ask her what happened when Papa died, she has no memory of it. What you read in the book has been pieced together by my sister and her. And so, this wonderful life, this wonderful love that they had, in one day, it disappeared."— Press Trust of India (@PTI_News) November 16, 2026
विशेष रूप से कैप्टन इस कार्यक्रम में मौजूद एकमात्र भाजपा नेता थे. कांग्रेस में उनकी वापसी के बारे में अटकलों के बारे में कैप्टन का स्पष्टीकरण कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में फिर से शामिल होने की रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया.
अपना नजरिया बताते हुए कैप्टन ने कहा कि वह यहां सिर्फ एक "मैं यहां सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं. इसमें राजनीतिक मुद्दे कहां से आ गए. कैप्टन ने कहा कि जब उन्होंने अपनी किताबें जारी की थी तो उस सोनिया गांधी उनके तीन कार्यक्रम में शामिल हुई थीं. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनका गांधी परिवार से निजी रिश्ते रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह एक बार फैसला हो जाने के बाद पीछे मुड़कर देखने या शिकायत करने में यकीन नहीं करते हैं.
वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी उनकी मौजूदगी का स्वागत किया. कैप्टन की मौजूदगी के बारे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने कहा कि इस कार्यक्रम का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था. राहुल गांधी ने पहले ही साफ कर चुके हैं कि यह कार्यक्रम राजनीति का नहीं है. अंबिका सोनी ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह गांधी परिवार के साथ गहरे निजी रिश्तों की वजह से आए हैं.
दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के पूर्व इंचार्ज भूपेश बघेल ने कहा कि किताब की दो लाख कॉपी इसके रिलीज होने से पहले ही बिक चुकी थीं. उन्होंने कहा कि अगर कैप्टन कांग्रेस में वापस आते हैं तो यह एक सकारात्मक विकास होगा.
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं उन्हें (कैप्टन अमरिंदर सिंह) अच्छी तरह जानता हूं. अगर वह हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा होता. खुर्शीद ने कहा कि वह इससे आगे कुछ नहीं कह सकते.
#WATCH | Delhi | After attending the launch event of Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love', senior Congress leader Ambika Soni says, "I feel extremely happy today. We wanted people to learn about her; there was a great deal of curiosity. She has lived her life with integrity..." On Former Punjab CM and BJP leader Captain Amarinder Singh attending the event, he says, "...There was no political angle; Rahul ji had already clarified that this was not about politics. Captain Sahab came because he shares a very close, personal bond with the family. We would certainly like to have Captain Sahab with us, but today’s event had no political motive..."— ANI (@ANI) November 16, 2026
वहीं भाजपा ने भी इस पर जवाब दिया है. भाजपा नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी को नेचुरल बताया. एक बयान में उन्होंने कहा, "कैप्टन अमरिंदर सिंह का शामिल होना पूरी तरह से नेचुरल था. यह देखते हुए कि उनके और उनके परिवार के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके परिवार के साथ लंबे समय से अच्छे और पर्सनल रिश्ते रहे हैं."
वहीं दूसरी तरफ अकाली दल ने किताब को लेकर सवाल उठाए. इस बीच शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में बोलते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यक्रम में आने को उनका निजी मामला बताया. हालांकि, उन्होंने सोनिया गांधी की किताब के सिलसिले में गांधी परिवार पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा, "कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्यक्रम में अपनी निजी हैसियत से जाता है और मुझे नहीं लगता कि यह कोई मुद्दा है. जब बड़े नेता अपनी किताबें रिलीज करते हैं, तो सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं.
उन्होंने कहा, "असली चर्चा किताब के कंटेंट पर होनी चाहिए. इस किताब पर हमारा नज़रिया बिल्कुल अलग है. क्योंकि यह गांधी परिवार की बड़ी गलतियों को छिपाने और अपनी इमेज को ठीक करने की एक सोची-समझी कोशिश लगती है. ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब गांधी परिवार को या खुद सोनिया गांधी को भविष्य में देना होगा."
उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार के बीच रिश्ते राजनीति के दायरे से परे, कैप्टन अमरिंदर सिंह और गांधी परिवार के बीच दशकों से गहरे पर्सनल और पारिवारिक रिश्ते रहे हैं.
दून स्कूल में पढ़ाई के दौरान राजीव गांधी और अमिरंदर सिंह की हुई दोस्ती
इन रिश्तों की नींव दून स्कूल में उनके दिनों में पड़ी, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साथ में पढ़ाई की और उनकी गहरी दोस्ती हुई. असल में राजीव गांधी के कहने पर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह सक्रिय राजनीति में आए. हालांकि 1984 में 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कुछ सालों के लिए राजनीतिक दरार पैदा हो गई थी. लेकिन 1998 में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद वह पार्टी में वापस आ गए.
इसके बाद उन पर पूरा भरोसा करते हुए सोनिया गांधी ने उन्हें पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी. एक ऐसा कदम जिसने उन्हें दो बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने का रास्ता बनाया. हालांकि कैप्टन ने 2021 में राजनीतिक मतभेदों के कारण कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन गांधी परिवार के साथ उनका पर्सनल रिश्ता हमेशा बना रहा.
कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक सफर
पटियाला के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंडियन आर्मी में सेवा देने के बाद राजनीति में कदम रखा,
वह पहली बार 1980 में कांग्रेस के टिकट पर पटियाला से सांसद (लोकसभा) चुने गए थे. हालांकि 1984 में, उन्होंने 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के विरोध में संसद और कांग्रेस पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद वह शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए और राज्य के कृषि मंत्री के रूप में काम किया. 1992 में उन्होंने 'शिरोमणि अकाली दल (पंथिक)' बनाया, जो बाद में 1998 में वापस कांग्रेस में मिल गया. कांग्रेस में वापसी के बाद उन्होंने दो बार (2002 से 2007 तक और 2017 से 2021 तक) पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया.
2021 में कांग्रेस छोड़ दी
यह ध्यान देने वाली बात है कि 2021 में पार्टी के अंदरूनी कलह के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी 'पंजाब लोक कांग्रेस' बनाई, जिसे बाद में 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) में मिला दिया.
हालांकि, पिछले कुछ समय से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा के काम करने के तरीके पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सबके सामने कहा है कि राजनीति में 60 साल बिताने के बावजूद, पंजाब से जुड़े मामलों में भाजपा न तो उनसे सलाह लेती है और न ही उन पर विचार करती है.
इसके उलट, कांग्रेस में अपने समय को याद करते हुए उन्होंने (कैप्टन अमरिंदर सिंह) कहा कि पार्टी अपने नेताओं से सलाह करती थी. यह ज्यादा लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत काम करती थी और पार्टी हाईकमान तक पहुंचना भी आसान था. अगस्त 2026 में एक यूथ डायलॉग प्रोग्राम के दौरान राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की थी. उन्होंने उन्हें भाजपा में अपना पसंदीदा नेता बताया. उस मौके पर, राहुल गांधी ने मिलिट्री हिस्ट्री में कैप्टन की विशेषज्ञता की तारीफ की. उन्हें "कूल" कहा, और उनसे कहा... "हेलो, अंकल अमरिंदर."
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