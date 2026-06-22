ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त में उत्तराखंड के कैप्टन अजय पंत, परिवार ने लगाई मदद की गुहार, जानें पूरा मामला
ब्रिटेन में फंसे रामनगर के कैप्टन अजय पंत, पत्नी की पीएम मोदी से मदद की गुहार, कहा- कंपनी के आदेश पर काम किया, वो बेगुनाह
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 22, 2026 at 1:11 PM IST
रामनगर: उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के रामनगर निवासी और अंतरराष्ट्रीय मालवाहक जहाज के कप्तान अजय पंत इन दिनों एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी विवाद के चलते सुर्खियों में हैं. ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) ने उन पर रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है. अजय पंत उस तेल टैंकर के कैप्टन थे, जिसे हाल ही में इंग्लिश चैनल में ब्रिटिश सुरक्षा बलों ने एक विशेष अभियान के दौरान रोक लिया था. इस बीच उनके परिवार ने भारत सरकार से हस्तक्षेप कर उन्हें कानूनी सहायता और जल्द स्वदेश वापसी दिलाने की मांग की है.
ब्रिटिश पुलिस के कब्जे में भारतीय कैप्टन: जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय अजय पंत एमवी स्मिर्टोस (MV Smyrtos) नामक तेल टैंकर के कप्तान थे. यह जहाज 4 जून को रूस के उस्त-लूगा (Ust-Luga) टर्मिनल से लगभग 1,01,400 टन उराल क्रूड ऑयल लेकर भारत के गुजरात स्थित सिक्का पोर्ट की ओर रवाना हुआ था. 14 जून को इंग्लिश चैनल से गुजरते समय ब्रिटिश रॉयल मरीन कमांडो ने एक बड़े अभियान के तहत हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर उतरकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया.
My Husband Capt. Ajay Pant, Master of tanker SMYRTOS,has been detained by UK authorities. He acted in his professional capacity,following company instructions, no role in ownership. I appeal Indian Govt. & Maritime authorities for help @narendramodi @DrSJaishankar @dgshipping_IN— Ritu Pant (@RituPantxkk) June 17, 2026
रूस से तेल परिवहन के आरोप में पकड़ा: ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी का आरोप है कि जहाज रूस की तथाकथित ‘शैडो फ्लीट’ का हिस्सा था, जिसका उपयोग पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार कर रूसी तेल के परिवहन के लिए किया जाता है. एजेंसी के अनुसार अजय पंत पर रूस (सैंक्शंस) रेगुलेशंस 2019 के नियम 46Z9B के उल्लंघन का आरोप है. उन पर प्रतिबंधित रूसी तेल अथवा तेल उत्पादों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति में भूमिका निभाने का मामला दर्ज किया गया है.
Every family deserves to be heard. I Ritu Pant (wife of captain) was singlehandedly handling the case With Ajay's father now old and unable to pursue the matter actively, This is not just about one family, Behind every detained seafarer is a family that silently suffers. Behind…— Ritu Pant (@RituPantxkk) June 21, 2026
अजय पंत मामले की 16 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी: अजय पंत को साउथेम्प्टन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को बोर्नमाउथ क्राउन कोर्ट में होगी. ब्रिटिश कानून के तहत आरोप सिद्ध होने पर अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है.
कैप्टन अजय पंत की पत्नी ने की अपील: वहीं अजय पंत की पत्नी ऋतु पंत ने कहा कि-
मेरे पति पिछले करीब 15 वर्षों से समुद्री क्षेत्र में कार्यरत हैं. उनका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ-सुथरा रहा है. उन्होंने कहा कि अजय केवल अपनी कंपनी के निर्देशों का पालन कर रहे थे. उनका किसी भी प्रतिबंध उल्लंघन से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है. हमें गिरफ्तारी की जानकारी पहले सोशल मीडिया और ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से मिली.
-ऋतु पंत, कैप्टन अजय पंत की पत्नी-
ऋतु पंत ने बयां किया अपना दर्द: सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में ऋतु पंत ने लिखा है कि-
मैं ऋतु पंत (कैप्टन की पत्नी) अकेले ही केस संभाल रही थी. अजय के पिता अब बूढ़े हो गए हैं और इस मामले को एक्टिवली आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं. यह सिर्फ़ एक परिवार की बात नहीं है. हर हिरासत में लिए गए नाविक के पीछे एक ऐसा परिवार है जो चुपचाप दुख झेल रहा है. हर केस फ़ाइल के पीछे एक पत्नी अपने पति का इंतज़ार कर रही है, बच्चे अपने पिता का इंतज़ार कर रहे हैं, और माता-पिता अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
यह न्याय में विश्वास और सरकार की जवाबदेही के बारे में है. मैं जवाब और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखूंगी. मैं सरकार और संबंधित अधिकारियों से सम्मानपूर्वक अनुरोध करती हूं कि वे बिना किसी और देरी के अजय पंत के मामले को देखें. यह केस एक निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के रिव्यू का हकदार है. हम अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे स्थिति की गंभीरता को गहराई से समझें और न्याय के हित में सही कार्रवाई करें.
उत्तराखंड के गृह सचिव ने ये कहा: मामले के सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार भी सक्रिय हो गई है. राज्य के गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि-
मामला संज्ञान में आया है. विदेश मंत्रालय को पत्र भेजकर आवश्यक सहयोग मांगा गया है. दिल्ली स्थित उत्तराखंड के क्षेत्रीय आयुक्त भी केंद्रीय अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं. भारतीय उच्चायोग को अजय पंत से कॉन्सुलर एक्सेस भी प्रदान कर दिया गया है.
-शैलेश बगोली, गृह सचिव, उत्तराखंड-
रामनगर के रहने वाले हैं कैप्टन अजय पंत: फिलहाल टैंकर वेमाउथ तट के निकट निगरानी में खड़ा है. जहाज पर मौजूद 24 चालक दल के सदस्य, जिनमें भारतीय और जॉर्जियाई नागरिक शामिल हैं, अभी भी जहाज पर मौजूद हैं और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं.
ईटीवी भारत की टीम कैप्टन अजय पंत के घर पहुंची: ईटीवी भारत की टीम कैप्टन अजय पंत के रामनगर स्थित आवास पर भी पहुंची, लेकिन उस समय उनके माता-पिता घर पर मौजूद नहीं मिले. घर पर कार्यरत लोगों ने बताया कि परिवार के सदस्य किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं.
रामनगर के एसडीएम का बयान: इस मामले में जब उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान से जानकारी ली गई, तो उन्होंने कहा कि-
यह मामला हमारे संज्ञान में भी आया हुआ है. कल एक एजेंसी का फोन हमारे पास आया हुआ था. यह एम्बेसी का मामला है.
-गोपाल सिंह चौहान, एसडीएम-
अब पूरे मामले पर देश और प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं. परिवार को उम्मीद है कि भारत सरकार के हस्तक्षेप से अजय पंत को न्याय मिलेगा और वे जल्द सुरक्षित अपने घर लौट सकेंगे.
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