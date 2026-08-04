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आधुनिकीकरण प्रोग्राम से CAPFs की परिचालन क्षमता में हुआ सुधार, सीमा सुरक्षा अभियान मजबूत

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तैनात CRPF जवान ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की परिचालन क्षमता में एक व्यापक आधुनिकीकरण प्रोग्राम के जरिये काफा सुधार हुआ है, जिससे देश भर में सीमा पहरेदारी, उग्रवाद-विरोधी, नक्सल-विरोधी और दूसरे आंतरिक सुरक्षा अभियान मजबूत हुए हैं. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को सूचित किया कि सरकार सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना-IV को लागू कर रही है, जो 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय योजना है. इसका उद्देश्य बलों को अत्याधुनिक हथियारों, निगरानी प्रणालियों, संचार प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्लेटफार्मों और सुरक्षा उपकरणों से लैस करना है. मंत्री राज्यसभा में बीजेपी सांसद भोला सिंह के एक सवाल का जवाब दे रहे थे. राय ने कहा कि आधुनिकीकरण अभियान ने CAPFs की परिचालन तैयारी, गतिशीलता, परिस्थिति के अनुसार जागरुकता, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाया है, जिससे वे सीमा पार घुसपैठ और आतंकवाद से लेकर वामपंथी उग्रवाद और उग्रवाद जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों से अधिक प्रभावी तरीके से निपट सकेंगे. संसदीय डेटा से पता चला है कि हाल के वर्षों में आधुनिकीकरण में केंद्र का निवेश काफी बढ़ा है. कुल आवंटन 2022-23 में 104.46 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 111.27 करोड़ रुपये, 2024-25 में 181.21 करोड़ रुपये हो गया, और फिर 2025-26 में यह बारी वृद्धि के साथ 521.24 करोड़ रुपये हो गया. मौजूदा वित्तीय वर्ष में, 363.45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 26 जुलाई तक 92.85 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे. आधुनिकीकरण पर असल खर्च भी सभी सेनाओं में आधुनिक उपकरणों की तेजी से खरीद का संकेत देता है. सभी केंद्रीय बलों में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), जो नक्सल-विरोधी अभियानों को लीड करता है और उग्रवादी-विरोधी और आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में एक बड़ी भूमिका निभाता है, को 463.96 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा फंड मिला है. फोर्स ने अकेले 2025-26 में 140.08 करोड़ रुपये खर्च किए, जो सरकार की बल की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने पर फोकस को दिखाता है. सीमा सुरक्षा बल (BSF), जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है, उसका वित्तीय खर्च 355.66 करोड़ रुपये है. पहले दो वर्षों में काफी कम आवंटन के बाद, बीएसएफ को 2025-26 में 153.69 करोड़ रुपये मिले और उसने 153.04 करोड़ रुपये खर्च किए, जो सीमा निगरानी, गतिशीलता और बचाव सिस्टम को अपग्रेड करने की तेज कोशिश को दिखाता है.