आधुनिकीकरण प्रोग्राम से CAPFs की परिचालन क्षमता में हुआ सुधार, सीमा सुरक्षा अभियान मजबूत
केंद्र सरकार के आधुनिकीकरण प्रोग्राम के तहत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को सबसे अधिक 463.96 करोड़ रुपये मिले. दिल्ली से गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : August 4, 2026 at 8:29 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की परिचालन क्षमता में एक व्यापक आधुनिकीकरण प्रोग्राम के जरिये काफा सुधार हुआ है, जिससे देश भर में सीमा पहरेदारी, उग्रवाद-विरोधी, नक्सल-विरोधी और दूसरे आंतरिक सुरक्षा अभियान मजबूत हुए हैं.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को सूचित किया कि सरकार सीएपीएफ के लिए आधुनिकीकरण योजना-IV को लागू कर रही है, जो 1,523 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय योजना है. इसका उद्देश्य बलों को अत्याधुनिक हथियारों, निगरानी प्रणालियों, संचार प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्लेटफार्मों और सुरक्षा उपकरणों से लैस करना है.
मंत्री राज्यसभा में बीजेपी सांसद भोला सिंह के एक सवाल का जवाब दे रहे थे. राय ने कहा कि आधुनिकीकरण अभियान ने CAPFs की परिचालन तैयारी, गतिशीलता, परिस्थिति के अनुसार जागरुकता, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाया है, जिससे वे सीमा पार घुसपैठ और आतंकवाद से लेकर वामपंथी उग्रवाद और उग्रवाद जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों से अधिक प्रभावी तरीके से निपट सकेंगे.
संसदीय डेटा से पता चला है कि हाल के वर्षों में आधुनिकीकरण में केंद्र का निवेश काफी बढ़ा है. कुल आवंटन 2022-23 में 104.46 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 111.27 करोड़ रुपये, 2024-25 में 181.21 करोड़ रुपये हो गया, और फिर 2025-26 में यह बारी वृद्धि के साथ 521.24 करोड़ रुपये हो गया. मौजूदा वित्तीय वर्ष में, 363.45 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 26 जुलाई तक 92.85 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे.
आधुनिकीकरण पर असल खर्च भी सभी सेनाओं में आधुनिक उपकरणों की तेजी से खरीद का संकेत देता है.
सभी केंद्रीय बलों में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF), जो नक्सल-विरोधी अभियानों को लीड करता है और उग्रवादी-विरोधी और आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी में एक बड़ी भूमिका निभाता है, को 463.96 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा फंड मिला है. फोर्स ने अकेले 2025-26 में 140.08 करोड़ रुपये खर्च किए, जो सरकार की बल की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने पर फोकस को दिखाता है.
सीमा सुरक्षा बल (BSF), जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती भारत की सीमाओं की सुरक्षा करता है, उसका वित्तीय खर्च 355.66 करोड़ रुपये है. पहले दो वर्षों में काफी कम आवंटन के बाद, बीएसएफ को 2025-26 में 153.69 करोड़ रुपये मिले और उसने 153.04 करोड़ रुपये खर्च किए, जो सीमा निगरानी, गतिशीलता और बचाव सिस्टम को अपग्रेड करने की तेज कोशिश को दिखाता है.
असम राइफल्स, जो भारत-म्यांमार बॉर्डर पर और नॉर्थ-ईस्ट में उग्रवाद-विरोधी ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर तैनात है, का वित्तीय खर्च 218.15 करोड़ रुपये है. इसने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 88.98 करोड़ रुपये के आवंटन में से 32.89 करोड़ रुपये का इस्तेमाल पहले ही कर लिया है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फोर्स में लगातार निवेश का संकेत है.
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), जिसे एयरपोर्ट, मेट्रो नेटवर्क, पोर्ट और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा का काम सौंपा गया है, उसका वित्तीय खर्च 141.73 करोड़ रुपये है, जबकि सशस्त्र सीमा बल (SSB), जो नेपाल और भूटान सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उसका खर्च 138.88 करोड़ रुपये है. इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) को 116 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जबकि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) को इस स्कीम के तहत 88.62 करोड़ रुपये मिले हैं.
राय ने बताया कि आधुनिकीकरण योजना में असॉल्ट राइफलें, कॉर्नर शॉट सिस्टम वाली ग्लॉक पिस्तौल, आधुनिक हथियार और गोला-बारूद, थर्मल इमेजर, पैसिव नाइट विजन गॉगल्स, UAV और ड्रोन, सुरक्षित संचार प्रणाली, हाइपर-कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर, नेटवर्किंग इक्विपमेंट और डिजिटल कमांड-एंड-कंट्रोल प्लेटफॉर्म शामिल हैं.
सेना को मध्यम और हल्के बुलेटप्रूफ गाड़ियों, बारूदी सुरंग से सुरक्षित गाड़ियों, बख्तरबंद वाहन, इमरजेंसी रेस्क्यू फायर टेंडर और हवा वाली नावों से भी लैस किया जा रहा है, जिससे बॉर्डर एरिया, जंगल और उग्रवाद प्रभावित इलाकों समेत मुश्किल इलाकों में गतिशीलता में काफी सुधार होगा.
राय ने कहा, "कर्मचारियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए, CAPFs को बुलेट-रोधी जैकेट, बैलिस्टिक हेलमेट, प्रोटेक्टिव शील्ड और दूसरे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) मिले हैं, जबकि स्पेशल यूनिट्स को IED-रोधी उपकरण, बम डिस्पोजल सिस्टम, रेस्क्यू इक्विपमेंट और टैक्टिकल गियर दिए गए हैं. मॉडर्न ट्रेनिंग फैसिलिटी, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ICT सिस्टम और मेंटेनेंस फैसिलिटी में भी निवेश किया गया है."
मंत्री ने कहा कि इन सुधारों ने निगरानी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, संचार और तेजी से जवाब देने की क्षमता में सुधार करके केंद्रीय बलों के परिचालन प्रभाव को बदला है. उन्होंने कहा कि अपग्रेडेड इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत की सीमाओं की रक्षा करने, पूर्वोत्तर में उग्रवाद-विरोधी ऑपरेशन करने, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में नक्सल-विरोधी अभियान को तेज करने और अलग-अलग आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का अधिक प्रभावी तरीके से जवाब देने की फोर्स की क्षमता को मजबूत किया है, जिससे केंद्रीय बल देश भर में बदलते खतरों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो गए हैं.
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