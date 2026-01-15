ETV Bharat / bharat

आदिवासी डॉक्टरों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जनजातीय इलाकों में स्वास्थ्य पहुंच को मजबूत करना लक्ष्य

आदिवासी ( File/ ETV Bharat )

संतु दास नई दिल्ली: पूरे भारत में आदिवासी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, केंद्रीय आदिवासी मामलों का मंत्रालय आदिवासी डॉक्टरों (Healers) के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (क्षमता निर्माण कार्यक्रम) आयोजित करेगा. आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से दो दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार से शुरू होने वाला है. जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए ईटीवी भारत को बताया कि भारत के जनजातीय इलाकों में औपचारिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सीमित है, जिसके कारण चिकित्सकीय इलाज में देरी होती है, स्वास्थ्य सेवा के प्रति कम रुझान है, और मातृ स्वास्थ्य, पोषण, संक्रामक बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य, विकलांगता देखभाल और पुरानी बीमारियों के बढ़ने से संबंधित चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं. उन्होंने कहा कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में, आदिवासी स्वास्थ्य लाभ चाहने वाले लोगों के लिए संस्कृति के हिसाब से सबसे भरोसेमंद संपर्क बिंदु बने हुए हैं, खासकर दूर-दराज के इलाकों में जहां स्वास्थ्यकर्मियों की आवाजाही और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है. उन्होंने दावा किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जोधपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निष्कर्षों समेत क्षेत्र-आधारित रिसर्च से मिले सबूत बताते हैं कि डॉक्टरों के पास एथनोमेडिसिन (Ethnomedicine- जनजातीय चिकित्सा पद्धति) की गहरी जानकारी होती है, वे समुदाय के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं, और अक्सर स्वास्थ्य संबंधी मदद के लिए पहले बिंदु के तौर पर काम करते हैं, खासकर उन घरों के लिए जिनकी उपस्वास्थ्य केंद्र, PHC और CHC तक पहुंच कम है. उन्होंने कहा, "उनका असर उन्हें रेफरल, काउंसलिंग, व्यवहार में बदलाव लाने के लिए संचार और आदिवासी घरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संवाद सेतु बनाने में मदद करता है." इस विकासात्मक अवसर को स्वीकार करते हुए, अधिकारियों ने कहा, "जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य पहुंच को मजबूत करने पर जनजातीय चिकित्सकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, ताकि एक संरचित, नैतिक, सुरक्षित और अभिसरण मॉडल की ओर रणनीतिक रूप से आगे बढ़ सके, जो पीएम-जनमन, DAJGUA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान), ΝΗΜ जैसी योजनाओं के तहत राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) और आयुष मंत्रालय की प्राथमिकताओं के साथ उपचार प्रथाओं को संरेखित करता है." प्रोग्राम के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा कि यह वर्कशॉप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया है जिससे संस्कृति के हिसाब से भरोसेमंद बिचौलियों के जरिये जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक अंतिम व्यक्ति की पहुंच (Last-Mile Access) को मजबूत किया जा सके; सुरक्षित पारंपरिक इलाज के तरीकों को पहचाना और वैलिडेट करना, साथ ही असुरक्षित तरीकों को रोका जा सके; आदिवासी चिकित्सक और ANMS, ASHAS, RMNCAH+N एजेंसियों, टेलीमेडिसिन सेवा, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच स्ट्रक्चर्ड रेफरल (Structured Referral) और संचार मार्ग बनाए जा सकें.