आदिवासी डॉक्टरों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, जनजातीय इलाकों में स्वास्थ्य पहुंच को मजबूत करना लक्ष्य
जनजातीय कार्य मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य पहुंच को मजबूत करने पर जनजातीय चिकित्सकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है.
Published : January 15, 2026 at 6:16 PM IST
संतु दास
नई दिल्ली: पूरे भारत में आदिवासी इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए, केंद्रीय आदिवासी मामलों का मंत्रालय आदिवासी डॉक्टरों (Healers) के लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (क्षमता निर्माण कार्यक्रम) आयोजित करेगा. आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से दो दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार से शुरू होने वाला है.
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए ईटीवी भारत को बताया कि भारत के जनजातीय इलाकों में औपचारिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सीमित है, जिसके कारण चिकित्सकीय इलाज में देरी होती है, स्वास्थ्य सेवा के प्रति कम रुझान है, और मातृ स्वास्थ्य, पोषण, संक्रामक बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य, विकलांगता देखभाल और पुरानी बीमारियों के बढ़ने से संबंधित चुनौतियां लगातार बनी रहती हैं.
उन्होंने कहा कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में, आदिवासी स्वास्थ्य लाभ चाहने वाले लोगों के लिए संस्कृति के हिसाब से सबसे भरोसेमंद संपर्क बिंदु बने हुए हैं, खासकर दूर-दराज के इलाकों में जहां स्वास्थ्यकर्मियों की आवाजाही और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सीमित है.
उन्होंने दावा किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) जोधपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निष्कर्षों समेत क्षेत्र-आधारित रिसर्च से मिले सबूत बताते हैं कि डॉक्टरों के पास एथनोमेडिसिन (Ethnomedicine- जनजातीय चिकित्सा पद्धति) की गहरी जानकारी होती है, वे समुदाय के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं, और अक्सर स्वास्थ्य संबंधी मदद के लिए पहले बिंदु के तौर पर काम करते हैं, खासकर उन घरों के लिए जिनकी उपस्वास्थ्य केंद्र, PHC और CHC तक पहुंच कम है.
उन्होंने कहा, "उनका असर उन्हें रेफरल, काउंसलिंग, व्यवहार में बदलाव लाने के लिए संचार और आदिवासी घरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संवाद सेतु बनाने में मदद करता है."
इस विकासात्मक अवसर को स्वीकार करते हुए, अधिकारियों ने कहा, "जनजातीय मामलों का मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य पहुंच को मजबूत करने पर जनजातीय चिकित्सकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, ताकि एक संरचित, नैतिक, सुरक्षित और अभिसरण मॉडल की ओर रणनीतिक रूप से आगे बढ़ सके, जो पीएम-जनमन, DAJGUA (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान), ΝΗΜ जैसी योजनाओं के तहत राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) और आयुष मंत्रालय की प्राथमिकताओं के साथ उपचार प्रथाओं को संरेखित करता है."
प्रोग्राम के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा कि यह वर्कशॉप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर डिजाइन किया गया है जिससे संस्कृति के हिसाब से भरोसेमंद बिचौलियों के जरिये जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक अंतिम व्यक्ति की पहुंच (Last-Mile Access) को मजबूत किया जा सके; सुरक्षित पारंपरिक इलाज के तरीकों को पहचाना और वैलिडेट करना, साथ ही असुरक्षित तरीकों को रोका जा सके; आदिवासी चिकित्सक और ANMS, ASHAS, RMNCAH+N एजेंसियों, टेलीमेडिसिन सेवा, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच स्ट्रक्चर्ड रेफरल (Structured Referral) और संचार मार्ग बनाए जा सकें.
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह एथनोमेडिकल विरासत को जिम्मेदारी से बचाने के लिए नैतिक, नियामक और स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाएगा. साथ ही साइंटिफिक रिसर्च, टेलीमेडिसिन इंटीग्रेशन और जनजातीय कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), AIIMS, TRI, राज्य सरकारों, CSO और ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनर के साथ संस्थागत तालमेल (Institutional Convergence) को बढ़ावा देगा.
मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इससे डॉक्टरों को जन स्वास्थ्य अभियान (TB/मलेरिया/RMNCHN), रेफरल पाथवे और फ्रंटलाइन वर्कर लिंकेज से जोड़ने में मदद मिलेगी.
बता दें कि तेलंगाना में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी में, जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की तकनीकी मदद से ‘इंडिजिनस नॉलेज एंड हेल्थ केयर: द वे फॉरवर्ड’ नाम से दो दिन की वर्कशॉप की थी.
ईटीवी भारत से बात करते हुए आदिवासी अधिकार विशेषज्ञ डॉ. बिक्रांत तिवारी ने कहा, "अगर आप आदिवासी भारत को पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स या कॉन्फ्रेंस रूम के फिल्टर के बिना देखें, तो एक सच्चाई सामने आती है. जब कोई बच्चा बीमार पड़ता है या मां अस्वस्थ होती है, तो लोग सबसे पहले अस्पताल या सरकारी डॉक्टर के पास नहीं जाते, बल्कि स्थानीय आदिवासी चिकित्सक के पास जाते हैं. इसलिए नहीं कि विज्ञान को खारिज कर दिया जाता है, बल्कि इसलिए कि भरोसा बुनियादी ढांचे से ज्यादा तेजी से फैलता है."
उन्होंने कहा, "इस लिहाज से, जनजातीय मामलों के मंत्रालय का जनजातीय चिकित्सकों को मान्यता देना और उनके साथ जुड़ना परंपरा के प्रति कोई रोमांटिक इशारा नहीं है. यह इस बात की स्वीकृति है कि स्वास्थ्य सेवा वास्तव में जमीन पर कैसे काम करती है. ये चिकित्सक पहले से ही स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार को आकार देते हैं. उन्हें अनदेखा करने से हमारा समय, जीवन और विश्वसनीयता की कीमत चुकानी पड़ी है. उन्हें सिस्टम में लाने से पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बीच संघर्ष के बजाय एक सेतु का निर्माण होता है."
डॉ. तिवारी ने कहा कि इस पहल को संतुलन में किया जाना चाहिए, "आदिवासी चिकित्सक, मेडिकल डॉक्टरों की जगह नहीं ले सकते, लेकिन वे मातृ स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ और पुरानी बीमारियों के लिए पहले पहचानकर्ता, काउंसलर और रेफरल पॉइंट बन सकते हैं. अगर उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, सपोर्ट दिया जाए और नैतिक रूप से जोड़ा जाए, तो वे समुदाय को जल्द से जल्द औपचारिक स्वास्थ्य सेवा (formal healthcare) तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं."
उन्होंने आगे कहा, "इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, और मेडिकल स्टैंडर्ड से समझौता किए बिना सांस्कृतिक सच्चाई का सम्मान होगा. अगर इसे ठीक से नहीं किया गया, तो यह दिखावटी होने का खतरा है. मौका आदिवासी डॉक्टरों को साइंस के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि पहुंच, जागरूकता और समय पर देखभाल में सहयोगी के तौर पर मानने में है."
