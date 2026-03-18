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'आप हुक्म नहीं चला सकते', I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट, ईडी की याचिका पर सुनवाई टालने से किया इनकार

बेंच ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आई-पैक में रेड के दौरान ममता के दखल का आरोप लगाया गया था.

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I-PAC रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : March 18, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को I-PAC ऑफिस रेड के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई टालने से मना कर दिया. यह मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने आया.

बेंच ईडी की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक सलाहकार आई-पैक (I-PAC) के ऑफिस में रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दखल का आरोप लगाया गया था.

सुनवाई के दौरान, एक रेस्पोंडेंट की तरफ से वकील श्याम दीवान ने ईडी द्वारा दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस कदम का विरोध किया, इसे देरी करने की तरीका बताया, और कहा कि जवाबी हलफनामा चार हफ्ते पहले दाखिल किया गया था. मेहता ने कहा, "अगर आप मामले में देरी करना चाहते हैं, तो कम से कम एक ठीक-ठाक ग्राउंड तो रखें."

दीवान ने तर्क दिया कि जवाबी हलफनामे में केस के दायरे से बाहर के नए आरोप शामिल थे, इस बात का राज्य सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने समर्थन किया. हालांकि, बेंच ने कहा कि वह मामले की सुनवाई जारी रखेगी. बेंच ने कहा कि ईडी बहस शुरू कर सकता है, और राज्य सरकार बाद में जवाब दे सकती है.

दीवान ने दलील दी कि अगर कोर्ट ईडी के जवाब को नजरअंदाज करके आगे बढ़ता है, तो कोई आपत्ति नहीं होगी. बेंच ने कहा, "हमें किसी भी चीज को नजरअंदाज क्यों करना चाहिए. आप यह तय नहीं कर सकते कि हम केस को कैसे आगे बढ़ाएं... हम रिकॉर्ड में मौजूद हर चीज पर विचार करेंगे..."

बेंच के सामने यह दलील दी गई कि राज्य कमजोर है क्योंकि उसे ईडी के आरोपों के संबंध में बिना लिखित जवाब के प्रस्तुतीकरण देना होगा. दीवान ने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है जिसके लिए विस्तृत जवाब की जरूरत है. बेंच ने साफ कर दिया कि वह मामले को टालने के लिए तैयार नहीं है.

दीवान ने दलील दी कि ईडी की याचिका की रख-रखाव पर पश्चिम बंगाल की शुरुआती आपत्ति पहले सुनी जानी चाहिए. मेहता ने कहा कि इस पर मेरिट के साथ विचार किया जा सकता है. बेंच ने दीवान को शुरुआती आपत्तियों पर बहस करने की इजाजत दी. सुनवाई लंच के बाद जारी रहेगी.

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