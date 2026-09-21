इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से मुआवजा वसूलने का आदेश नहीं दिया जा सकता: हाई कोर्ट
एक PIL में ECI को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से मुआवजा वसूला जाए.
Published : September 21, 2026 at 8:08 PM IST
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को उन उम्मीदवारों से मुआवजा वसूलने का आदेश नहीं दे सकता जो इस्तीफा देकर दोबारा उपचुनाव लड़ते हैं.
अप्रैल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद मदुरांतकम (Maduranthakam), तारापुरम, अम्बासमुद्रम (Ambasamudram), पेरुंदुरई (Perundurai), करूर और विरालीमलाई (Viralimalai) निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए छह AIADMK विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और TVK में शामिल हो गए.
हाई कोर्ट ने अम्बासमुद्रम, पेरुंदुरई, करूर, विरालिमलाई और त्रिची पूर्व सीटों पर उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगा दी है, जहां चुनाव मामले लंबित हैं, जबकि चुनाव आयोग ने मदुरांतकम और तारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है.
चेन्नई के सैदापेट के वकील सुधन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग को यह आदेश देने की मांग की गई है कि वह उम्मीदवारों द्वारा उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव खर्च जमा करने की एक उचित प्रक्रिया तैयार करे.
याचिका में कहा गया है कि जहां विधायकों के अपने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देने के कारण सरकारी खर्च पर उपचुनाव कराने पड़ते हैं, वहां उन्हें इन खर्चों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उचित प्रक्रियाएं तैयार की जानी चाहिए. इसके अलावा, याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि एक ऐसा कानून बनाने के लिए अध्ययन किया जाए जो उन लोगों को चुनाव नतीजों की घोषणा के कुछ ही समय बाद राजनीतिक कारणों से अपने पद से इस्तीफा देने और जनता के जनादेश की उपेक्षा करने पर, एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर सके.
याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामला सुलझने तक मदुरांतकम और तारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों पर रोक लगाई जाए, और चुनाव आयोग को पूर्व विधायकों मरागाथम कुमारवेल (Maragatham Kumaravel) और सत्यभामा (Sathiyabhama) के नामांकन पत्र स्वीकार करने से रोका जाए, जिन्हें इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है.
इसी तरह, याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि चुनाव आयोग को त्रिची पूर्व, करूर, विरालिमलाई, पेरुंदुरई, अम्बासमुद्रम, मदुरांतकम और तारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव कराने में हुए खर्च पर एक रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया जाए.
यह मामला चीफ जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिंगरावेलन ने कहा, "उम्मीदवारों ने लोगों के जनादेश को खारिज कर दिया और दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया. इसलिए, मरागाथम कुमारवेल और सत्यभामा दोनों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए. एक पार्टी से चुने जाना और फिर उसे छोड़कर दूसरी पार्टी में चुनाव लड़ना दल-बदल कानून से बचना है."
चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा, "याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है. लोकतांत्रिक तरीके से इस्तीफा देने वाले किसी सदस्य के दोबारा चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है."
कोर्ट ने कहा, "इस मामले में किस आधार पर आदेश जारी किया जा सकता है? इस्तीफा देने और फिर से चुनाव लड़ने वालों से मुआवजा वसूलने का अभी तक कोई कानून नहीं है. किसी भी कानून के अभाव में, अदालत मुआवजा वसूलने का आदेश कैसे जारी कर सकती है? अदालतें कानून नहीं बना सकतीं. अदालत सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर ही यह जांच कर सकती है कि क्या सही है और क्या गलत."
पीठ ने कहा, "चुनाव आयोग को उम्मीदवारों से चुनाव खर्च वसूलने और उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने का आदेश नहीं दिया जा सकता. कोर्ट चुनाव आयोग को उम्मीदवारों से चुनाव खर्च वसूलने के लिए कानून बनाने का आदेश कैसे दे सकता है?"
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