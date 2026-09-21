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इस्तीफा देकर उपचुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से मुआवजा वसूलने का आदेश नहीं दिया जा सकता: हाई कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को उन उम्मीदवारों से मुआवजा वसूलने का आदेश नहीं दे सकता जो इस्तीफा देकर दोबारा उपचुनाव लड़ते हैं. अप्रैल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बाद मदुरांतकम (Maduranthakam), तारापुरम, अम्बासमुद्रम (Ambasamudram), पेरुंदुरई (Perundurai), करूर और विरालीमलाई (Viralimalai) निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए छह AIADMK विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और TVK में शामिल हो गए. हाई कोर्ट ने अम्बासमुद्रम, पेरुंदुरई, करूर, विरालिमलाई और त्रिची पूर्व सीटों पर उपचुनाव की घोषणा पर रोक लगा दी है, जहां चुनाव मामले लंबित हैं, जबकि चुनाव आयोग ने मदुरांतकम और तारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है. चेन्नई के सैदापेट के वकील सुधन ने मद्रास हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें चुनाव आयोग को यह आदेश देने की मांग की गई है कि वह उम्मीदवारों द्वारा उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय चुनाव खर्च जमा करने की एक उचित प्रक्रिया तैयार करे. याचिका में कहा गया है कि जहां विधायकों के अपने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा देने के कारण सरकारी खर्च पर उपचुनाव कराने पड़ते हैं, वहां उन्हें इन खर्चों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उचित प्रक्रियाएं तैयार की जानी चाहिए. इसके अलावा, याचिका में यह अनुरोध किया गया है कि एक ऐसा कानून बनाने के लिए अध्ययन किया जाए जो उन लोगों को चुनाव नतीजों की घोषणा के कुछ ही समय बाद राजनीतिक कारणों से अपने पद से इस्तीफा देने और जनता के जनादेश की उपेक्षा करने पर, एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर सके. याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामला सुलझने तक मदुरांतकम और तारापुरम निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनावों पर रोक लगाई जाए, और चुनाव आयोग को पूर्व विधायकों मरागाथम कुमारवेल (Maragatham Kumaravel) और सत्यभामा (Sathiyabhama) के नामांकन पत्र स्वीकार करने से रोका जाए, जिन्हें इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है.