बिहार में फायरिंग जोन में फटा तोप का गोला, एक की मौत, एक घायल, CRPF ने की थी आर्म्स ट्रेनिंग

गया : बिहार के गया में बड़ा हादसा हुआ है. जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में तोप का गोला फटने से एक 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है, जबकि दूसरा नाबालिग लड़का गंभीर रूप से घायल है. जिसे बेहतर इलाज के लिए बाराचट्टी पीएचसी से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

आज दोपहर हुआ हादसा : घटना शुक्रवार की दोपहर 12 बजे से पहले की बताई जा रही है. मृतक की पहचान 14 वर्षीय सौरभ कुमार (पिता अनिल मांझी, ग्राम सेवई टोला जहाजवा, थाना बाराचट्टी) के रूप में हुई है. वहीं घायल की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है. बाराचट्टी थाना की पुलिस मामले की जांच में अपने स्तर से जुट गई है.

फायरिंग रेंज से चुन रहे थे गोला : बताया जा रहा है कि यह घटना फायरिंग रेंज में वेस्टेज चुनने के दौरान गोला फटने से हुई है. दरअसल बाराचट्टी का जंगल सैनिकों और अर्धसैनिक बलों की प्रैक्टिस के लिए नोटिफाई क्षेत्र है. उसी फायरिंग रेंज में फायरिंग वेस्टेज को दो नाबालिग युवक चुन रहे थे.

CRPF ने की थी आर्म्स ट्रेनिंग : जानकारी के अनुसार, 29 जनवरी से फायरिंग रेंज में प्रैक्टिक्स चल रही थी. राजगीर से सीआरपीएफ की एक बटालियन प्रैक्टिस कर रही है. उसने तीन दिनों के लिए फायरिंग रेंज को बुक किया था. यह फायरिंग रेंज भारतीय सेना का है. हालांकि सीआरपीएफ जवान एक ही दिन में फायरिंग प्रैक्टिस पूर्ण कर वापस चले गए थे.

गांव के लोगों को फायरिंग की थी सूचना : फायरिंग शुरू होने के पहले रेंज से जुड़े आसपास के गांव के लोगों को विधिवत सूचना मिल गई थी कि प्रतिबंधित रेंज में न जाएं. इसके बावजूद सेना या सीआरपीएफ द्वारा विस्फोट किए गए बम गोला व ग्रेनेट के वेस्टेज चुनने के लिए रेंज में दो नाबालिग चले गए, जिसमें ये घटना हुई है. हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटना होती रही है.

''फायरिंग रेंज प्रतिबंधित है. रेंज में जाने की अनुमति आम लोगों को नहीं है. मुकेश और सौरभ फायरिंग रेंज में वेस्टेज चुनने गए थे. बम का पार्ट्स चुनने के दौरान बम ब्लास्ट हो जाने के कारण यह हादसा हुआ है. घायल को बेहतर इलाज के लिए गयाजी रेफर कर दिया गया है.''- अमरेंद्र किशोर, बाराचट्टी थाना