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रोहतक में एक करोड़ का गांजा जब्त, ट्रक में मछली दाना के अंदर छिपाकर रखा था ड्रग्स

रोहतक में एक करोड़ का गांजा जब्त, ( ETV Bharat )

रोहतकः जिला पुलिस की विशेष टीम ने कलानौर क्षेत्र से एक ट्रक में 221 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. इस संबंध 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए गांजा की बाजार में कीमत करीब एक करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है. इस गांजा को ट्रक में मछली दाना के अंदर छिपा रखा गया था. कलानौर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है. छत्तीसगढ़ से आ रहा था ट्रकः रोहतक के पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि "पुलिस की विशेष टीम ने सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ से आ रहे एक ट्रक को रोका और तलाशी ली. ट्रक में 3 व्यक्ति सवार थे. ट्रक में मछली दाना भरा हुआ था. जब मछली दाना को चेक किया गया तो उसके अंदर गांजा भरा हुआ था. पुलिस ने ट्रक में सवार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है." पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गांजा की सप्लाई हरियाणा में विभिन्न क्षेत्रों में की जानी थी.