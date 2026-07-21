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रोहतक में एक करोड़ का गांजा जब्त, ट्रक में मछली दाना के अंदर छिपाकर रखा था ड्रग्स

रोहतक पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा और डोडा पोस्त बरामद किया है.

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रोहतक में एक करोड़ का गांजा जब्त, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 21, 2026 at 2:32 PM IST

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रोहतकः जिला पुलिस की विशेष टीम ने कलानौर क्षेत्र से एक ट्रक में 221 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. इस संबंध 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए गांजा की बाजार में कीमत करीब एक करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई है. इस गांजा को ट्रक में मछली दाना के अंदर छिपा रखा गया था. कलानौर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है.

छत्तीसगढ़ से आ रहा था ट्रकः रोहतक के पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि "पुलिस की विशेष टीम ने सूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ से आ रहे एक ट्रक को रोका और तलाशी ली. ट्रक में 3 व्यक्ति सवार थे. ट्रक में मछली दाना भरा हुआ था. जब मछली दाना को चेक किया गया तो उसके अंदर गांजा भरा हुआ था. पुलिस ने ट्रक में सवार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है." पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गांजा की सप्लाई हरियाणा में विभिन्न क्षेत्रों में की जानी थी.

रोहतक में मात्रा में गांजा और डोडा पोस्त बरामद (ETV Bharat)

5 क्विंटल 50 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद, 2 गिरफ्तार: एक अन्य मामले में रोहतक पुलिस ने सोमवार देर रात को कलानौर के खेरड़ी मोड़ के नजदीक 5 क्विंटल 50 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद की है. इस संबंध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है.

मध्य प्रदेश के हैं दोनों आरोपीः रोहतक के पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि "पुलिस की विशेष टीम को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में डोडा पोस्त लाई जा रही है. जिसकी सप्लाई पंजाब के राजपुरा में होनी है. इस आधार पर पुलिस टीम ने खेरड़ी मोड़ के नजदीक से 5 क्विंटल 50 किलाग्राम डोडा पोस्त बरामद की." उन्होंने बताया कि "पकड़े गए दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के हैं और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है." पुलिस अधीक्षक ने कहा कि "नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा."

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