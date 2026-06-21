NEET UG RE EXAM: सेंटरों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था, कई किलामीटर दूर से पहुंचे अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों ने कहा कि कूलिंग जोन की व्यवस्था की गई है, लेकिन परीक्षा का तनाव तो फिर भी रहता ही है. पढ़ें खबर..
Published : June 21, 2026 at 2:52 PM IST
नई दिल्ली: देश भर में रविवार को नीट यूजी री एग्जाम का आयोजन होने जा रहा है. इस बार परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ ही अर्ध सैनिक बलों के जवानों की भी तैनाती की गई है. दिल्ली में नीट परीक्षा के लिए कुल 97 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सभी परीक्षा केंद्र के बाहर चार-चार अर्ध सैनिक बलों के जवान और करीब 20-20 दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है. पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था पर पैनी नजर रख रहे हैं.
ईटीवी भारत ने इस बीच पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार नीट एग्जाम सेंटर पर जाकर के सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की पड़ताल की. इस दौरान परीक्षा केंद्र के बाहर कूलिंग जोन की व्यवस्था की गई है. यहां अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के लिए पीने के ठंडे पानी, शिकंजी, ओआरएस और फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई. हालांकि, कूलिंग जोन के टेंट में बैठने के लिए सीमित ही लोगों के लिए व्यवस्था रही. 50 से 100 लोग ही कूलिंग जोन के टेंट में बैठ सकते, लेकिन परीक्षा दिलाने आए अभिभावकों की संख्या उससे कहीं ज्यादा रही. परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों का प्रवेश 10.30 बजे शुरू कर दिया गया.
नीट का री एक्जाम से खुश नहीं दिखे परीक्षार्थी: नीट एक्जाम सेंटर के बाहर अभ्यर्थियों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दिया. अभ्यर्थी यश ने बताया कि मैं गुरुग्राम से दिल्ली में परीक्षा देने आया हूं. पहुंचने में देर ना हो, ट्रैफिक की वजह से लेट ना हो जाऊं इसलिए सुबह छह बजे ही घर से निकल गया था. ट्रैफिक और गर्मी जैसी परेशानी का सामना करते हुए मैं 9:30 यहां पहुंच गया. री एग्जाम कराना पेपर लीक का समाधान नहीं है. सरकार को सख्त कार्रवाई करते हुए सिस्टम को सुधारना होगा, ताकि आगे से पेपर लीक न हो.
30 से 40 किलोमीटर का सफर किया तय: उत्तम नगर से एग्जाम देने पहुंचे शुभम सोनी ने कहा कि यह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने कोई ज्यादा सीरियस होकर तैयारी नहीं की तो मुझे पेपर लीक होने से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई. लेकिन, मेरा भाई 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा था और उसने बहुत मेहनत से तैयारी की थी. इससे एक बार फिर उसको पेपर देने की टेंशन हो गई. उनके अलावा नागलोई से एग्जाम देने पहुंचे मुकेश तिवारी ने कहा कि सरकार ने जो पेपर मैनेजमेंट की व्यवस्था की है यह व्यवस्था भी पेपर लीक रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है. एग्जाम होने तक टेलीग्राम को बैन कर दिया. टेलीग्राम बैन करने से कभी पेपर लीक नहीं रुक सकता है. सरकार को सिस्टम को ठीक करना चाहिए.
पहले के सेंटर को बदलने से हुई परेशानी: वहीं, एग्जाम देने आई नेहा ने कहा कि 40 किलोमीटर दूर मुझे यह सेंटर दिया गया है. सुबह-सुबह मुझे घर से इसके लिए निकलना पड़ा. जबकि पहले यह बताया गया था कि जहां पहले परीक्षा केंद्र था, वहीं वहीं सेंटर दिया जाएगा. एग्जाम से कुछ दिन पहले मैंने देखा तो मेरा एग्जाम सेंटर चेंज करके यहां प्रीत विहार में दे दिया गया. फिर भी आज जैसे तैसे में पेपर देने आई हूं. पहली बार में जितनी तैयारी और जितना उत्साह के साथ पेपर दिया जाता है उतना दूसरी बार में नहीं हो पाता.
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