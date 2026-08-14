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JPSC PT परीक्षा रद्द करने की सीएम की घोषणा के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा, बोले- ‘दोषियों को सजा दें, हमारी मेहनत पर सजा क्यों?’

JPSC PT रद्द करने की सीएम की घोषणा पर सफल अभ्यर्थियों ने इसे रद्द ना करने की अपील की है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 4:31 PM IST

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Updated : August 14, 2026 at 4:44 PM IST

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द किए जाने के सीएम की घोषणा के बाद अब एक नया मोड़ सामने आया है. परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया के किसी हिस्से में अनियमितता हुई है तो दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाए लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से परीक्षा दी और सफल हुए है, उनकी पूरी मेहनत को एक झटके में खत्म करना किसी भी स्तर पर उचित नहीं है.

हम किसी भी जांच से नहीं भाग रहे: अभ्यर्थी

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे किसी जांच से भाग नहीं रहे हैं बल्कि जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. CID की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से OMR शीट की कार्बन कॉपी मांगी गई थी और करीब 1,800 अभ्यर्थी अपनी कार्बन कॉपी जांच एजेंसी को उपलब्ध करा चुके हैं. ऐसे में सफल अभ्यर्थियों का सवाल है कि जब जांच के लिए पर्याप्त दस्तावेज और रिकॉर्ड उपलब्ध हैं तो पूरी परीक्षा को रद्द करना ही एकमात्र विकल्प क्यों माना जा रहा है?

JPSC PT परीक्षा रद्द की घोषणा पर अपना पक्ष रखते अभ्यर्थी (Etv Bharat)

परीक्षा रद्द करने की दिशा में कदम उठाने पर सामने आए अभ्यर्थी

JPSC ने 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना जनवरी में जारी की थी. प्रारंभिक परीक्षा 19 अप्रैल को आयोजित हुई और उसका परिणाम 2 जुलाई को जारी किया गया. परिणाम में कुल 2,204 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था. इसके बाद परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठे और मामला आंदोलन तक पहुंच गया. सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने की दिशा में कदम उठाए जाने के बाद अब वे अभ्यर्थी सामने आए हैं, जिन्होंने इसी परीक्षा को पास कर मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी.

तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से हो सकती है जांच

सफल अभ्यर्थियों का तर्क है कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जांच हो सकती है. OMR शीट, कार्बन कॉपी, परीक्षा केंद्रों के रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर यह पता लगाया जा सकता है कि वास्तव में कितने अभ्यर्थी अनियमितता में शामिल थे. उनका कहना है कि गलत करने वालों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन उसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए जिन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर परीक्षा पास की है.

‘पेपर लीक हुआ है तो जांच हो लेकिन परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं'

अभ्यर्थी कुणाल ने कहा कि उनका विरोध किसी सुधार के खिलाफ नहीं है. वे चाहते हैं कि JPSC की परीक्षा व्यवस्था में सुधार हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बने लेकिन सुधार के नाम पर पूरी परीक्षा रद्द कर देना उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी और परिणाम में सफल हुए. कुणाल के मुताबिक 19 अप्रैल को परीक्षा आयोजित हुई, 2 जुलाई को परिणाम जारी हुआ और इसके बाद OMR में गड़बड़ी से जुड़े सवाल उठे. उन्होंने कहा कि आंदोलन खड़ा हुआ और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग सामने आई, जिसका वे भी समर्थन करते हैं लेकिन सरकार के स्तर से परीक्षा रद्द करने की बात सामने आने के बाद सफल अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है.

अभ्यर्थियों को चिन्हित कर क्यों नहीं की जा सकती कार्रवाई?

उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों से OMR की कार्बन कॉपी मांगी गई थी, उनमें से करीब 1,800 लोगों ने अपनी कॉपी उपलब्ध करा दी है. ऐसे में उनका सवाल है कि यदि जांच में किसी सीमित संख्या में गड़बड़ी सामने आती है तो उन अभ्यर्थियों को चिन्हित कर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती?

उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर संभव है जांच: कुणाल

कुणाल ने कहा कि जो अभ्यर्थी सही तरीके से परीक्षा में शामिल हुए हैं, वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं. उनका कहना है कि OMR की फोरेंसिक जांच से लेकर अन्य तकनीकी जांच तक कराई जा सकती है. उनका तर्क है कि यदि परीक्षा के बाद किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उसकी जांच संभव है.

निर्दोष अभ्यर्थियों को मिले आगे बढ़ने का अवसर

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करना अंतिम समाधान नहीं होना चाहिए यदि पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाती है और भविष्य में फिर किसी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या आती है तो क्या हर बार परीक्षा रद्द की जाएगी? उन्होंने सरकार से अपील की कि दोषियों की पहचान की जाए और निर्दोष अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए.

कुणाल ने चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी एक बूथ पर गड़बड़ी सामने आती है तो पूरे विधानसभा क्षेत्र का चुनाव रद्द नहीं किया जाता बल्कि संबंधित बूथ पर कार्रवाई की जाती है. इसी तरह JPSC परीक्षा में भी जहां गड़बड़ी है, वहां कार्रवाई होनी चाहिए.

‘1.18 लाख में से 2,204 का चयन, फिर अचानक सब खत्म’

अभ्यर्थी अंकित राज ने कहा कि करीब 1 लाख 18 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और उनमें से 2,204 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए। PT पास करना अपने आप में बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि परिणाम आने के बाद उन्हें लगा था कि अब वे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे लेकिन अचानक परीक्षा रद्द किए जाने की बात सामने आने से सफल अभ्यर्थियों के सामने फिर से अनिश्चितता खड़ी हो गई.

सफल अभ्यर्थियों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं: अंकिता राज

चाईबासा की छात्रा अंकिता राज का कहना है कि उन्होंने और दूसरे सफल अभ्यर्थियों ने किसी गलत तरीके का सहारा नहीं लिया. वे मेहनत से पढ़कर परीक्षा में शामिल हुए और सफलता हासिल की. इसके बावजूद पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद सभी सफल अभ्यर्थियों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं है.

आसान नहीं दोबारा परीक्षा की तैयारी करना

उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होने का मतलब सिर्फ एक परीक्षा दोबारा देना नहीं है. इसके पीछे महीनों और सालों की तैयारी, आर्थिक खर्च, परिवार का दबाव और करियर की योजना जुड़ी होती है. कई अभ्यर्थी नौकरी की उम्र और पारिवारिक परिस्थितियों के बीच तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में दोबारा परीक्षा की तैयारी करना उनके लिए आसान नहीं है.

अंकिता ने सरकार से मांग की कि यदि जांच में किसी अभ्यर्थी या किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए लेकिन जो अभ्यर्थी पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से परीक्षा में शामिल हुए हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाए.

गोड्डा के प्रकाश की कहानी: ‘जिस समय आगे बढ़ने की उम्मीद थी, उसी समय परीक्षा रद्द होने की खबर मिली’. गोड्डा के अभ्यर्थी प्रकाश कुमार की कहानी इस विवाद का दूसरा मानवीय पहलू सामने रखती है. प्रकाश ने 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा पास की है. उनका कहना है कि उनके जीवन में व्यक्तिगत परेशानियां कम नहीं रही हैं लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी.

इंटरव्यू के लिए नहीं मुड़वाया सर: प्रकाश कुमार

प्रकाश बताते हैं कि कम उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था. बाद में उनकी मां भी नहीं रहीं. उनके भाई ने उन्हें पढ़ाया-लिखाया और करियर बनाने में सहयोग किया. प्रकाश के मुताबिक, इसी साल मुख्य परीक्षा से जुड़ी उम्मीदों के बीच उनके बड़े भाई का भी निधन हो गया. उन्होंने बताया कि इंटरव्यू के लिए मैंने बाल तक नहीं मुड़वाया इन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने परीक्षा की तैयारी जारी रखी.

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वे तीन प्रारंभिक परीक्षाएं पास कर चुके हैं और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उनका चयन आगे तक जाएगा. उन्होंने UPSC जैसी दूसरी परीक्षाओं में भी समय नहीं लगाया और अपना पूरा ध्यान JPSC पर रखा लेकिन अब PT परीक्षा ही रद्द किए जाने की बात सामने आने से वे खुद को बेहद असमंजस में पा रहे हैं.

प्रकाश का कहना है कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, अगर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन हजारों अभ्यर्थियों को सामूहिक रूप से उसका नुकसान नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि झारखंड के कई अभ्यर्थी आर्थिक रूप से सामान्य परिवारों से आते हैं. कई विद्यार्थी परिवार की जमीन या सीमित संसाधनों के सहारे पढ़ाई करते हैं. ऐसे छात्रों के लिए एक परीक्षा की तैयारी में लगने वाला समय और पैसा बहुत मायने रखता है. दोबारा पूरी प्रक्रिया शुरू होने का मतलब उनके लिए फिर से वही आर्थिक और मानसिक बोझ उठाना है.

‘परीक्षा पास करने के बाद भी खत्म नहीं हुई चिंता’

डाल्टनगंज के मुकेश कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी पहले से ही परिवार और समाज के दबाव में रहता है. लंबे समय तक पढ़ाई, आर्थिक चुनौतियां और करियर को लेकर अनिश्चितता के बीच अभ्यर्थी परीक्षा देता है. ऐसे में परीक्षा पास करने के बाद जब उसे पता चलता है कि पूरी परीक्षा ही रद्द होने जा रही है, तो उसके सामने फिर से वही अनिश्चितता खड़ी हो जाती है.

मुकेश का कहना है कि सफल अभ्यर्थियों ने किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की है. यदि कुछ लोगों ने गलत तरीके का इस्तेमाल किया है तो जांच के जरिए उन्हें चिन्हित किया जाना चाहिए.

उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि इस पूरे मामले की व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी की जाए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई हो. उनका कहना है कि किसी प्रक्रिया के एक हिस्से में गड़बड़ी होने पर पूरी व्यवस्था को खत्म करने के बजाय खराब हिस्से को ठीक किया जाना चाहिए.

मुकेश ने कहा कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले और सही अभ्यर्थियों का परिणाम सुरक्षित रखा जाए. उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे न तो परीक्षा की विश्वसनीयता प्रभावित हो और न ही निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य.

‘छह महीने की मोहलत है, उसके बाद क्या होगा?’

रामगढ़ के अभ्यर्थी नीरज बताते हैं कि उनके परिवार ने उन्हें JPSC की तैयारी के लिए समय दिया है लेकिन उनके सामने करियर को लेकर एक तय समयसीमा भी है. उनका कहना है कि परिवार से दूर रहकर लंबे समय तक तैयारी की, लगातार पढ़ाई के कारण स्वास्थ्य और दिनचर्या पर भी असर पड़ा. रात तक पढ़ाई और सुबह जल्दी उठकर दोबारा तैयारी करना उनकी दिनचर्या बन गई थी.

नीरज बताते हैं कि उन्होंने अपनी कई व्यक्तिगत इच्छाओं और सुविधाओं को छोड़कर सिर्फ एक लक्ष्य के लिए तैयारी की. PT पास करने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि अब मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे लेकिन परीक्षा रद्द होने की स्थिति में उनके सामने फिर से शुरुआत करने जैसी परिस्थिति बन जाएगी.

उनका कहना है कि एक अभ्यर्थी वर्षों तक PT पास होने का इंतजार करता है, क्योंकि PT के बाद ही मुख्य परीक्षा का रास्ता खुलता है. ऐसे में PT पास करने के बाद प्रक्रिया रुक जाने से अभ्यर्थियों की पूरी तैयारी और भविष्य की योजना प्रभावित होती है.

नीरज का सवाल है कि जो विद्यार्थी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए. उनका कहना है कि अगर जांच जरूरी है तो जांच हो, लेकिन निष्पक्ष अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए.

रांची के आयूब तिर्की बोले- ‘सिस्टम पर भरोसा बनाए रखना जरूरी’

रांची के रातू प्रखंड के आयूब तिर्की ने भी परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले पर चिंता जताई. उन्होंने बताया कि उनका परिवार खेती-बाड़ी से जुड़ा है और वे परिवार में सबसे छोटे हैं. उनके ऊपर भी पारिवारिक जिम्मेदारियों और भविष्य को लेकर दबाव है.

आयूब का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान परिवार और समाज की उम्मीदें लगातार बनी रहती हैं. लोग पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कब नौकरी मिलेगी? ऐसे सवालों के बीच अभ्यर्थी लगातार पढ़ाई करता है लेकिन जब परीक्षा पास करने के बाद भी प्रक्रिया अनिश्चित हो जाए तो सिस्टम पर भरोसा कमजोर पड़ने लगता है.

उन्होंने कहा कि आज तकनीक इतनी विकसित है कि परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करके गड़बड़ी करने वालों को अलग किया जा सकता है इसलिए जो गलत हैं उन्हें सजा दी जाए और जो सही हैं उनका परिणाम जारी किया जाए.

सफल अभ्यर्थियों के सामने तीन बड़े सवाल

JPSC PT के सफल अभ्यर्थियों की आपत्ति मूल रूप से तीन सवालों के इर्द-गिर्द है. पहला यदि अनियमितता हुई है तो उसका दायरा क्या है और कितने अभ्यर्थी वास्तव में दोषी हैं ? दूसरा जब करीब 1,800 अभ्यर्थियों ने OMR की कार्बन कॉपी जांच के लिए जमा कर दी है तो उपलब्ध साक्ष्यों की विस्तृत जांच क्यों न की जाए? तीसरा क्या पूरी परीक्षा रद्द करना ही ऐसा एकमात्र रास्ता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है?

वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि वे जांच के विरोध में नहीं हैं. उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि जांच निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से हो, जो अभ्यर्थी दोषी पाए जाएं, उन्हें प्रक्रिया से बाहर किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो लेकिन सभी सफल अभ्यर्थियों को एक ही श्रेणी में रखकर परीक्षा रद्द करने से उन लोगों को भी नुकसान होगा जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है.

यह विवाद अब सिर्फ परीक्षा रद्द होने या न होने तक सीमित नहीं रह गया है. इसके केंद्र में उन 2,204 अभ्यर्थियों का भविष्य है, जिन्होंने PT पास कर लिया था और मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आगे बढ़ चुके थे. उनके लिए परीक्षा रद्द होना पूरी प्रक्रिया को फिर से शून्य से शुरू करने जैसा है.

सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि वे किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं. वे सिर्फ यह चाहते हैं कि उनके साथ दोषियों जैसा व्यवहार न हो अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसका पता लगाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए लेकिन ईमानदार अभ्यर्थियों की मेहनत और वर्षों की तैयारी को सामूहिक रूप से खत्म न किया जाए.

अब सभी की निगाहें सरकार और JPSC के अगले कदम पर है. एक तरफ परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता का सवाल है, तो दूसरी तरफ सफल अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल खड़ा है. सरकार के सामने चुनौती यही है कि जांच की निष्पक्षता भी बनी रहे और उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी न हो, जो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी और सफलता हासिल की.

14वीं JPSC PT के सफल अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि गड़बड़ी करने वालों को चिन्हित कीजिए और कार्रवाई कीजिए लेकिन निर्दोषों की पूरी परीक्षा और मेहनत को सजा मत बनाइए.

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Last Updated : August 14, 2026 at 4:44 PM IST

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