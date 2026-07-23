झारखंड फील्ड वर्कर परीक्षा: एग्जाम के बाद मिला एडमिट कार्ड, 75% अभ्यर्थी परीक्षा से रह गए वंचित
झारखंड फील्ड वर्कर परीक्षा में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद एडमिट कार्ड मिलने का आरोप लगाया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : July 23, 2026 at 10:36 AM IST
रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगी परीक्षा-2024 में शामिल होने वाले कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ईमेल परीक्षा समाप्त होने के बाद प्राप्त हुआ. उनका कहना है कि समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए. इस मामले ने आयोग की तकनीकी व्यवस्था और सूचना प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
75 परसेंट कैंडिडेट परीक्षा से रह गए वंचित
दरअसल, JSSC ने साल 2024 में 510 फील्ड वर्कर पदों पर भर्ती निकाली थी. इसके लिए 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया था. भर्ती का नोटिफिकेशन आने के करीब दो साल बाद 19 जुलाई को परीक्षा कराई गई. लेकिन 75 परसेंट कैंडिडेट को एग्जाम नहीं दे सके.
ईटीवी भारत से बातचीत में अभ्यर्थी ने बताई पूरी घटना
ईटीवी भारत से बातचीत में अभ्यर्थी तुषार दुबे ने बताया कि उन्होंने झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन किया था और 19 जुलाई को होने वाली परीक्षा की तैयारी भी पूरी कर ली थी. लेकिन परीक्षा से पहले उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने संबंधी कोई ईमेल नहीं मिला. जब समय बीतता गया तो उन्होंने अपने स्तर पर जानकारी जुटाने और आयोग से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. बाद में 20 जुलाई की सुबह 10:10 बजे, यानी परीक्षा समाप्त होने के बाद उनके पास जेएसएससी की ओर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ईमेल पहुंचा.
लापरवाही का नतीजा लोगों को भुगतना पड़ रहा: अभ्यर्थी
तुषार का कहना है कि आयोग की इस लापरवाही के कारण वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सके और उनका एक महत्वपूर्ण अवसर छिन गया. इसी तरह मयंक कुमार ने भी ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने भी परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा से पहले उन्हें एडमिट कार्ड उपलब्ध होने की कोई सूचना नहीं मिली. परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन 20 जुलाई की सुबह 9:54 बजे उनके ईमेल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का संदेश आया. तब तक परीक्षा हो चुकी थी.
मयंक ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत आयोग से की है और मांग की है कि तकनीकी खामी की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए. उनका कहना है कि ऐसी लापरवाही के कारण अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.
यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं: छात्र नेता
वहीं, रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट सदस्य और छात्र नेता अटल पांडे ने दावा किया कि यह समस्या केवल एक या दो अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है. उनके अनुसार, दर्जनभर से अधिक विद्यार्थियों ने उनसे संपर्क कर बताया है कि उन्हें भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ईमेल परीक्षा समाप्त होने के अगले दिन मिला.
उन्होंने कहा कि यदि यह तकनीकी त्रुटि है तो इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और यदि इसमें किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती परीक्षाओं में बार-बार सामने आ रही ऐसी गड़बड़ियां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं. सरकार को जेएसएससी जैसी संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए.
एडमिट कार्ड मामले पर आयोग की प्रतिक्रिया
इन आरोपों पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं निर्धारित समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई थीं. आयोग के सचिव सुधीर गुप्ता ने बताया कि सिटी इंटिमेशन स्लिप, एडमिट कार्ड और अन्य आवश्यक लिंक समय पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे, जहां से अभ्यर्थी उन्हें डाउनलोड कर सकते थे.
इस तरह लगातार सामने आ रही शिकायतों के बीच अब अभ्यर्थियों की नजर आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी है. यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला झारखंड की भर्ती परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है.
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