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पंचायत सीरीज में विधायक जी के किरदार से मशहूर पंकज झा का ये हुनर भी जान लीजिए, खुद बताईं बारीकियां

पंचायत’ के विधायक जी पंकज झा का बेबाक इंटरव्यू: “मैं कलाकार बाद में, इंसान पहले हूं…कला सिर्फ अभिव्यक्ति है”

एक्टर पंकज झा से बातचीत
एक्टर पंकज झा से बातचीत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 2, 2026 at 4:59 PM IST

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Updated : May 2, 2026 at 5:07 PM IST

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नई दिल्ली: पंचायत वेब सीरीज में विधायक जी के किरदार से पहचान बनाने वाले पंकज झा सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक बेहरीन कलाकार हैं. उन्हें पेटिंग बनाने का शौक है और अपने इस शौक को वो कैनवस पर बहुत ही खूबसूरत सी उकेरते भी हैं. दिल्ली में Horizon नाम से एक पेंटिंग एग्ज़िबिशन का आयोजन हुआ. जहां अभिनेता पंकज झा की कल्पना और कला कोडिस्प्ले किया गया है.

रीयल लाइफ में कैसे हैं पंचायत के विधायक जी...पढ़िए

दिल्ली में पेंटिंग एग्ज़िबिशन के दौरान अभिनेता पंकज झा ने ईटीवी भारत के संवाददाता आनंद कुमार गुप्ता के साथ खास बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने अपने जीवन के उस हिस्से को साझा किया जो स्क्रीन से बहुत दूर है. यानि जो विधायक जी आपने स्क्रीन पर देखे हैं. पंकज झा रीयल लाइफ में एक दम अलग ही व्यक्तित्व हैं. उनके अंदर भाव हैं. उनके अंदर कला है. प्रकृति से प्रेम हैं और जीवन के हर लम्हें को खुशी से जीने का जज्बा बी.

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अभिनेता पंकज झा ने पंचायत सीरिज में 'विधायक जी' का निभााया है किरदार (ETV BHARAT)

पेंटिंग एग्जीबिशन में अभिनेता पंकज झा चमक-दमक से दूर, इंसान की खोती संवेदनाओं, शहर की कृत्रिमता और अपनी कला के जरिए उस खालीपन को भरने की कोशिश करते दिखे. एक्टिंग हो, पेंटिंग हो या लेखन उनके लिए हर माध्यम बस एक जरिया है, अपने अंदर के एहसासों को दुनिया के सामने रखने का. उनकी बातों में कहीं एक टीस है, तो कहीं जीवन को उत्सव की तरह देखने की सादगी, जो उन्हें भीड़ से अलग एक सच्चा कलाकार बनाती है. उन्होंने अपनी कला, सोच और जीवन दर्शन पर खुलकर बात की. पेश हैं इंटरव्यू के मुख्य अंश...

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दिल्ली में अभिनेता पंकज झा की पेटिंग एग्जीबिशन (ETV BHARAT)

एक्टिंग और पेंटिंग: अभिव्यक्ति के दो रूप, आत्मा एक
पंकज झा ने बताया कि कला का कोई एक तय माध्यम नहीं होता. “एक्टिंग भी अभिव्यक्ति है और पेंटिंग भी अभिव्यक्ति है. मैं दोनों को क्रिएटिविटी के रूप में देखता हूं. राइटिंग, पेंटिंग, एक्टिंग सब एक ही चीज है.” उन्होंने कहा कि कलाकार को खुद को किसी एक पहचान में बांधना नहीं चाहिए, बल्कि हर माध्यम में अपनी अभिव्यक्ति को जीना चाहिए.

शहर की भीड़ में खोता ‘इंसान’, वहीं से जन्म लेती है पेंटिंग

पंकज झा शहर की जिंदगी को लेकर एक गहरी असहजता महसूस करते हैं. उन्होंने कहा कि “जब मैं लोगों की आंखों में देखता हूं, तो लगता है इंसान कहीं है ही नहीं. सब लोग दौड़ में हैं, महत्वाकांक्षा में हैं, लेकिन दिल नहीं बचा.” यही खालीपन उन्हें पेंटिंग की ओर ले जाता है. उन्होंने कहा “मैं उन सच्चे लोगों को मिस करता हूं, जिनमें संवेदना होती है. पेंटिंग मेरे लिए उसी तलाश का एक जरिया है.”

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रीयल लाइफ में स्क्रीन से बिल्कुल अलग हैं पंचायत के विधायक जी. (ETV BHARAT)



“Horizon” बचपन की नजर से दुनिया को देखना

उनकी एग्ज़िबिशन “Horizon” का नाम उनके बचपन की यादों से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि “गांव में छत पर खड़े होकर दूर तक आसमान और जमीन को मिलते देखना मुझे बहुत सुंदर लगता था. शहरों में वो एहसास नहीं मिलता, इसलिए इस प्रदर्शिनी का नाम ‘Horizon’ रखा.”

Black & White में छिपा जीवन का संतुलन

उनकी paintings में रंगों की जगह black and white का इस्तेमाल प्रमुखता से दिखता है. पंकज झा ने बताया कि
“धरती सूरज के सामने आती है तो दिन होता है, पीछे जाती है तो रात हो जाती है. हम उसी पर घूम रहे हैं. black और white उसी सच्चाई को दिखाते हैं.” उनके लिए यह रंग सिर्फ विजुअल नहीं, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन का प्रतीक हैं.

सबसे बड़ी तकलीफ, लोग ‘इंसान’ नहीं देख पाते-पंकज झा

पंकज झा मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती एक्टिंग या पेंटिंग नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान बनाए रखना है. उन्होंने बताया कि “लोग मुझे एक्टर, पेंटर या राइटर के रूप में देखते हैं, लेकिन एक साधारण इंसान के रूप में नहीं. यह बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती है.”

पंचायत’ के 'विधायक जी' पंकज झा का बेबाक इंटरव्यू (ETV BHARAT)



'जीवन संघर्ष नहीं, एक खूबसूरत महोत्सव है'

जीवन को लेकर उनका नजरिया बेहद सकारात्मक और अलग है. उन्होंने बताया कि “जीवन बहुत सुंदर है. इसे संघर्ष कहना गलत है, जो लोग इसे संघर्ष कहते हैं, वह जीवन की खूबसूरती को नहीं देख पाते.” वह प्रकृति की छोटी-छोटी चीजों फूलों की खुशबू, बारिश की बूंदें, बच्चों की मुस्कान में खुशी तलाशने की बात करते हैं.

‘पंचायत’ में विधायक का किरदार सिर्फ एक काम

पंचायत में उनके निभाए गए विधायक के रोल पर पंकज झा ने कहा कि “वो मेरा काम था. मैंने किया और आगे बढ़ गया. इसमें कोई संदेश देने की कोशिश नहीं थी.”

वायरल ट्रेंड से दूरी “मैं अटैच नहीं होता”

पंचायत वेब सीरीज में पंकज झा का डांस और स्टाइल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लेकिन वह इसे महत्व नहीं देते. उन्होंने बताया कि “मैंने जो उस वक्त किया, उसके बाद क्या हुआ, उससे मुझे कोई लेना-देना नहीं.”

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कला का उद्देश्य संदेश नहीं, आनंद

पंकज झा की पेंटिंग प्रदर्शिनी दिल्ली के मंडी हाउस स्थित त्रिवेणी कला संगम में लगी हुई है. उन्होंने बताया कि “Horizon” एग्ज़िबिशन के जरिए कोई संदेश देना नहीं चाहता हूं. “मैंने जो बनाया, अपने आनंद में बनाया, अगर किसी को अच्छा लगता है, तो वही काफी है.”

मैं कलाकार बाद में, इंसान पहले हूं- पंकज झा
मैं कलाकार बाद में, इंसान पहले हूं- पंकज झा (ETV BHARAT)
आज के युवा, “जवान कम, चिंतित ज्यादा”

युवाओं को लेकर पंकज झा की राय थोड़ी सख्त है. वह कहते हैं कि “आज के बच्चे चिंता और भविष्य के डर में इतने डूबे हैं कि वह जवान रह ही नहीं गए. उन्हें बचपन में ही बूढ़ा बना दिया गया है.” पंकज मानते हैं कि जो सच में युवा हैं, उन्हें किसी सलाह की जरूरत नहीं होती.

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Last Updated : May 2, 2026 at 5:07 PM IST

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