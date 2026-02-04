ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में कैंसर नोटिफाइड डिजीज में होगा शामिल, ज्यादा चपेट में आ रहीं पहाड़ की महिलाएं

पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में जागरूकता का अभाव, ज्यादातर महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर के मामले आ रहे सामने

World Cancer Day
विश्व कैंसर दिवस (फोटो- ETV Bharat GFX)
ETV Bharat Uttarakhand Team

February 4, 2026

Updated : February 4, 2026 at 7:22 AM IST

रोहित सोनी

देहरादून: कैंसर की बीमारी का नाम सुनते ही इंसान घबरा जाता है. क्योंकि, यह दुनिया की सबसे गंभीर और घातक बीमारियों में से एक है. यही वजह है कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके, इसके लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है. कैंसर का इलाज तभी संभव है, जब शुरुआती चरण में ही इसका इलाज शुरू कर दिया जाए.

उत्तराखंड में भी बढ़ रहे कैंसर के मरीज, नोटिफाइड डिजीज घोषित करने का फैसला: उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. खासकर पर्वतीय क्षेत्रों से तमाम ऐसे मरीज सामने आते हैं, जब वो कैंसर दूसरे या तीसरे चरण में पहुंच जाते हैं. जिसके चलते उनका इलाज बेहतर ढंग से और समय पर नहीं हो पाता है.

उत्तराखंड में कैंसर को नोटिफाई डिजीज में किया जाएगा शामिल (वीडियो- ETV Bharat)

वर्तमान स्थिति ये है कि प्रदेश में लगातार कैंसर से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. जिसके चलते उत्तराखंड सरकार ने अब कैंसर को अधिसूचित रोग (Notified Diseases) घोषित करने का निर्णय लिया है. क्या है धरातल पर कैंसर की स्थिति, किस कैंसर के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं सामने? आपको विस्तार से जानकारी देते हैं.

World Cancer Day
क्यों होता है कैंसर (फोटो- ETV Bharat GFX)

नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है कैंसर: वर्तमान समय में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संक्रामक रोग (NCD) सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है. जिसमें मुख्य रूप से किसी भी बीमारी में होने वाल मौत में सबसे ज्यादा यानी 63 फीसदी मरीजों की मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से होती हैं. इनमें भी 9 फीसदी मरीजों की मौत कैंसर की वजह से होती है.

World Cancer Day
कैंसर के प्रकार (फोटो- ETV Bharat GFX)

यही वजह है कि अब भारत सरकार के साथ ही उत्तराखंड सरकार भी कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने पर विशेष जोर दे रही है. ताकि, लोगों को इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया जा सके, जिससे वो समय पर अपना इलाज करवा सकें.

उत्तराखंड में कैंसर मरीजों की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं: उत्तराखंड में कैंसर अभी अधिसूचित रोग नहीं है. यही वजह है कि राज्य में कैंसर मरीजों की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है. कैंसर बीमारी की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश में मौजूद 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग कराई जा रही है.

World Cancer Day
कैंसर का इलाज (फोटो- ETV Bharat GFX)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जा रही स्क्रीनिंग: इसके लिए सब सेंटर लेवल पर मौजूद 1,554 आरोग्य मंदिर में मौजूद स्टाफ के जरिए स्क्रीनिंग की जा रही है. मुख्य रूप से कैंसर को तीन हिस्सों में बांटकर स्क्रीनिंग की जा रही है. इसमें ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशयग्रीवा कैंसर) शामिल है.

ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश भर में लोगों की स्क्रीनिंग करने के साथ ही उनको कैंसर के प्रति जागरूक किया जा रहा है. ताकि, कैंसर से संबंधित लक्षण दिखने पर वो डॉक्टर्स से परामर्श ले सकें, जिससे उनकी जान इस बीमारी से न जा सके.

World Cancer Day
कैंसर मरीजों की बढ़ रही संख्या (फोटो- ETV Bharat)

ओरल कैंसर स्क्रीनिंग में 124 मरीजों में कैंसर की पुष्टि: उत्तराखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानें तो ओरल कैंसर के तहत प्रदेश में 41,66,820 लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष अभी तक 30,68,506 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. ओरल कैंसर स्क्रीनिंग में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं. ओरल कैंसर स्क्रीनिंग के दौरान 124 मरीजों में कैंसर की पुष्टि हुई है.

ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में 30 महिलाओं में कैंसर की पुष्टि: इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के तहत 20,83,410 महिलाओं की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है. जिसके सापेक्ष अभी तक 14,86,967 महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के दौरान 30 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की पुष्टि हुई है.

World Cancer Day
उत्तराखंड में बढ़ रहे कैंसर मरीज (फोटो- ETV Bharat)

सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में 30 महिलाओं में कैंसर की पुष्टि: इसी तरह सर्वाइकल कैंसर के तहत 10,41,705 महिलाओं की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा गया है. जिसके सापेक्ष अभी तक 25 फीसदी महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है. सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के दौरान 30 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की पुष्टि हुई है.

राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून के रेडियेशन ऑन्कोलॉजी (कर्क रोग) विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, दून अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो ओपीडी के दौरान 15,211 मरीजों को देखा गया है. जिसमें से 3,107 मरीजों का भर्ती कर इलाज किया गया है.

World Cancer Day
डॉक्टर सौरभ तिवारी की सलाह लेती महिला (फाइल फोटो- ETV Bharat)

आंकड़ों के अनुसार, साल 2021 में 1,048 ओपीडी और 66 मरीजों की भर्ती हुई. साल 2022 में 1,019 ओपीडी और 269 मरीजों की भर्ती हुई. साल 2023 में 5,332 ओपीडी और 1,116 मरीजों की भर्ती की गई. साल 2024 में 3,800 ओपीडी और 712 मरीजों की भर्ती हुई. इसी तरह साल 2025 में 4,012 ओपीडी और 944 मरीजों की भर्ती हुई है.

कैंसर मरीजों का सटीक आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं: हालांकि, उत्तराखंड राज्य में कैंसर अधिसूचित रोग न होने के चलते सटीक आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. जबकि, लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि अब उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग कैंसर बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित करने पर जोर दे रहा है.

इसको लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे की ओर से स्वास्थ्य विभाग को इस बाबत निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द कैंसर बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किया जाए. ताकि, प्रदेश में मौजूद कैंसर मरीजों का सटीक आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध हो सके. क्योंकि, अनुसूचित रोग घोषित होने के बाद सरकारी और गैर सरकारी सभी अस्पतालों को कैंसर मरीज से संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत में स्वास्थ्य सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कैंसर पीड़ित मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधा विकसित की गई हैं, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए? इसको लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ पहले ही बैठक की जा चुकी है.

"स्वास्थ्य विभाग की एक टीम टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आफ इंडिया भेजी जाएगी. ताकि, वो इन दोनों इंस्टीट्यूट में जाकर वहां कैंसर के लिए विकसित किए गए सुविधाओं का स्टडी करे. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग इन सुविधाओं का प्रदेश में इस्तेमाल करने के लिए पीपीपी मोड पर भी जाने पर विचार कर रही है."- सचिन कुर्वे, स्वास्थ्य सचिव, उत्तराखंड

इसके अलावा प्रदेश भर में कैंसर के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. क्योंकि, कैंसर में अर्ली डिडक्शन काफी महत्वपूर्ण होता है. बहुत जल्द कैंसर बीमारी को अधिसूचित रोग की श्रेणी में लाया जाएगा. ताकि, किसी तरह से कैंसर फैल रहा है, उसकी जानकारी हासिल की जा सके.

स्वास्थ्य सचिव कुर्वे ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञों की संख्या काफी कम है. यही वजह है कि हरिद्वार और देहरादून में जो फैसिलिटी डेवलप की गयी है, उसको पीपीपी माध्यम से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका अध्ययन किया जा रहा है. ऐसे में अगले 1 से 2 हफ्ते के भीतर स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर इंस्टीट्यूट में विकसित सुविधाओं की स्टडी करवाई जाएगी.

वहीं, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल देहरादून के रेडियेशन ऑन्कोलॉजी (कर्क रोग) विभाग के एचओडी डॉ. दौलत सिंह ने अहम जानकारियां दी. उन्होंने बताया कि दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला मरीज ज्यादा आ रही हैं. यहां उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के भी मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं.

"दून अस्पताल में महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर के मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं. खासकर पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में जागरूकता का अभाव है. जिसके चलते ज्यादातर मामले स्तन और सर्वाइकल कैंसर के सामने आ रहे हैं."- डॉ. दौलत सिंह, एचओडी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल

"इसके अलावा फूड पाइप कैंसर के भी मामले काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं. इसी तरह पुरुषों में मुंह और गले का कैंसर, फेफड़े और आहार नाल कैंसर के साथ ही प्रोस्टेट कैंसर के मामले ज्यादातर सामने आ रहे हैं."- डॉ. दौलत सिंह, एचओडी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग, दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल

वहीं, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. सौरभ तिवारी ने कहा कि कैंसर पहले के समय में वृद्धावस्था की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में 50 साल से कम उम्र के लोगों में भी कैंसर के मामले देखे जा रहे हैं. खासकर 40 से 60 साल की उम्र के मरीजों में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है. ऐसे में जिन लोगों की उम्र 50 साल से कम होती है, उन मरीजों को कैंसर ऑफ द यंग बोला जाता है.

सौरभ तिवारी ने बताया कि वर्तमान समय में कैंसर मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है? इसके फैक्टर पर ध्यान देने की जरूरत है. मुख्य रूप से देखें तो लाइफस्टाइल फैक्टर काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि, वर्तमान समय में खानपान में काफी ज्यादा बदलाव आया है. क्योंकि, लोगों का रुझान फास्ट फूड की तरफ काफी ज्यादा देखा जा रहा है. इसके अलावा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और तंबाकू का सेवन भी कैंसर के मामले को बढ़ाने में महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो रहे हैं.

CANCER PATIENTS IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड में कैंसर मरीज
विश्व कैंसर दिवस
DEHRADUN CANCER TREATMENT HOSPITAL
WORLD CANCER DAY 2026

