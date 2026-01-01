ETV Bharat / bharat

कैंसर सर्वाइवर ने धुबरी को एक जीता-जागता हरा-भरा बगीचा बना दिया

धुबरी: कैंसर से बचने पर अक्सर लोगों को जिंदगी का दूसरा मौका मिलता है, लेकिन कालिदास साहा के लिए यह जिंदगी भर का मिशन बन गया. साहा ने न सिर्फ जानलेवा बीमारी को हराकर नई जिंदगी शुरू की, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नया मकसद भी दिया. अपने होमटाउन धुबरी को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक हरा-भरा, शांत और ज्यादा खूबसूरत बनाना.

यह 2006 की बात है, जब धुबरी शहर के वार्ड नंबर 3 में रहने वाले 61 साल के कालिदास साहा को कैंसर का पता चला. जिस पल साहा को इस बीमारी के बारे में पता चला, वह और उनका परिवार टूट गए. लेकिन पक्के इरादे वाले, बिना डरे साहा ने डटे रहने और लड़ने का फैसला किया. बीमारी से अपनी लड़ाई के दौरान उन्होंने एक वादा किया था.

अगर वह बच गए तो वह अपनी जिंदगी प्रकृति को बचाने के जरिए समाज की सेवा में लगा देंगे. एक साल के अंदर साहा बीमारी को ठीक करने में कामयाब रहे. सफल इलाज के बाद वह पूरी तरह ठीक हो गए और उस वादे को पूरा करने लगे. 2007 से साहा ने धुबरी शहर में सड़कों के किनारे पौधे और फूल लगाने शुरू कर दिए.

इतने सालों में उनकी कोशिशें शहर के सभी 16 वार्ड और पास के गौरीपुर के कुछ हिस्सों तक फैल गई. उनके काम को जो चीज खास बनाती है, वह सिर्फ उसका स्केल नहीं है, बल्कि उसके पीछे का डेडिकेशन है. हर पौधे की देखभाल, पानी और सुरक्षा साहा खुद करते हैं. पेशे से एलआईसी एजेंट साहा ने पिछले 18 सालों में अपने खर्चे पर अनगिनत पेड़ और फूल वाले पौधे लगाए हैं.