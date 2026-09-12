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Explainer: छत्तीसगढ़ में कैंसर का बढ़ता कहर या बदल रही तस्वीर, शुरुआती इलाज में ही बचाव संभव

सरकारी अस्पतालों में इलाज, लेकिन निजी संस्थानों में मरीज ज्यादा उपचार की तस्वीर देखें तो उपलब्ध आंकड़ों में सरकारी और निजी संस्थानों के बीच बड़ा अंतर नजर आता है. 1 अप्रैल 2024 से जून 2026 के दौरान 3 हजार 901 मरीजों का उपचार सरकारी संस्थानों में हुआ, जबकि 15 हजार 497 मरीजों का इलाज निजी संस्थानों में कराया गया.यह आंकड़ा अपने आप में कई सवाल खड़े करता है.सरकारी संस्थानों में कैंसर उपचार की सुविधाएं कितनी पर्याप्त हैं.क्या मरीजों को विशेषज्ञ उपचार के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। या सरकारी और निजी संस्थानों के बीच उपचार और रेफरल की अलग-अलग व्यवस्था है . इन सवालों का जवाब विस्तृत उपचार डेटा से ही सामने आ सकता है.

ज्यादातर मरीज अस्पताल तब पहुंचते हैं, जब बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है.यही वजह है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में शुरुआती जांच और स्क्रीनिंग को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है.खासकर मुंह, स्तन और गर्भाशय के मुख के कैंसर की स्क्रीनिंग को स्वास्थ्य व्यवस्था में शामिल किया गया है- डॉ मंजुला बेक, HOD, कैंसर डिपार्टमेंट,मेकाहारा

शुरुआती लक्षणों को ना करें नजरअंदाज डॉ. बेक का कहना है कि कैंसर के शुरुआती लक्षणों की जांच जितनी जल्दी हो, उतना ही बेहतर है. कई बार मरीज बीमारी के शुरुआती संकेतों को सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं,यही सबसे बड़ी लापरवाही है.

चार स्टेज में समझा जाता है कैंसर ? कैंसर की गंभीरता को सामान्य तौर पर चार स्टेज में देखा जाता है—स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4. डॉ. मंजुला बेक के मुताबिक इनमें स्टेज 4 सबसे ज्यादा गंभीर और खतरनाक अवस्था मानी जाती है.स्टेज 4 में बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है और कई मामलों में शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी फैल सकती है. ऐसी स्थिति में उपचार के बावजूद मरीज की जान बचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.इसके विपरीत स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर बीमारी के लक्षणों की पहचान जल्दी हो जाए और समय पर जांच व उपचार शुरू कर दिया जाए तो इलाज की संभावना बेहतर रहती है और मरीज की जान बचाई जा सकती है.

कैंसर आखिर है क्या ? डॉ. मंजुला बेक के मुताबिक कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती चली जाती हैं. ये सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं और धीरे-धीरे प्रभावित अंग की कार्यप्रणाली को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं.कैंसर के कुछ प्रकार शरीर के दूसरे हिस्सों तक फैल सकते हैं, जबकि कुछ कैंसर स्थानीय स्तर पर ही सीमित रहते हैं. इसलिए बीमारी के स्वरूप और उसके फैलाव को समझना उपचार के लिए बेहद जरूरी होता है.विशेषज्ञ के मुताबिक कैंसर को लेकर पूरी तरह सचेत रहना जरूरी है. किसी भी तरह के संदिग्ध लक्षण दिखाई देने पर जांच में देरी नहीं करनी चाहिए,क्योंकि बीमारी की पहचान जितनी जल्दी होगी, इलाज शुरू करने और उसे नियंत्रित करने की संभावना उतनी ही बेहतर होगी.

सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर रायपुर के मेकाहारा स्थित कैंसर विभाग की HOD डॉ. मंजुला बेक के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर देखने को मिलता है. उनके मुताबिक मेकाहारा में हर साल करीब 3 हजार नए कैंसर मरीज पहुंचते हैं.बड़ी संख्या में ऐसे मरीज भी हैं जो इलाज के बाद नियमित जांच और फॉलोअप के लिए अस्पताल पहुंचते हैं.

ढाई साल में सामने आए कैंसर के हजारों मामले प्रदेश में 1 अप्रैल 2024 से जून 2026 के बीच कैंसर के कुल 17 हजार 611 मामले संज्ञान में आए. इनमें मुंह के कैंसर के 4 हजार 465, गले के 210, जीभ के 252, फेफड़े के 1 हजार 38, स्तन कैंसर के 2 हजार 633, गर्भाशय के 2 हजार 200 और पेट के 2 हजार 560 मामले शामिल हैं. इसके अलावा अन्य प्रकार के कैंसर के 4 हजार 253 मामले सामने आए. इन आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या मुंह के कैंसर की है. वहीं महिलाओं में स्तन और गर्भाशय से जुड़े कैंसर के मामले भी बड़ी चिंता के रूप में सामने आते हैं.पेट और फेफड़े के कैंसर के आंकड़े भी बताते हैं कि बीमारी कई अलग-अलग रूपों में लोगों को प्रभावित कर रही है.

दूसरी तरफ रायपुर के मेकाहारा कैंसर विभाग में हर साल हजारों नए मरीज पहुंच रहे हैं और करीब 25 हजार मरीज रेडिएशन उपचार ले रहे हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक बड़ी चिंता यह है कि कई मरीज बीमारी की एडवांस स्टेज में अस्पताल पहुंचते हैं.हालांकि पिछले वर्षों में कैंसर के इलाज की तकनीक, दवाओं और जागरूकता के स्तर पर तस्वीर काफी बदली है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कैंसर की तस्वीर आखिर क्या कहती है. बीमारी का कहर बढ़ रहा है या बेहतर जांच और जागरूकता के कारण अब ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. पिछले ढाई साल के आंकड़े इस सवाल को गंभीर बनाते हैं.1 अप्रैल 2024 से जून 2026 के बीच प्रदेश में कैंसर के 17 हजार 611 मामले संज्ञान में आए. इनमें मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा रहा, जबकि स्तन, गर्भाशय, पेट और फेफड़े के कैंसर के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आए.

कैंसर क्यों है जानलेवा ? (Etv Bharat)





मेकाहारा में कैंसर उपचार की बदली तस्वीर



डॉ. मंजुला बेक के मुताबिक करीब दस साल पहले मेकाहारा के कैंसर विभाग में रेडिएशन उपचार के लिए मुख्य रूप से टेलीकोबाल्ट और ब्रेकीथेरेपी की सुविधा उपलब्ध थी. लेकिन अब कैंसर उपचार की तकनीक में काफी बदलाव आया है.वर्तमान में विभाग में IMRT, IGRT और VMAT जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के जरिए रेडिएशन उपचार किया जा रहा है. इन तकनीकों की मदद से कैंसर प्रभावित हिस्से को अधिक सटीकता से रेडिएशन दिया जा सकता है और शरीर के सामान्य ऊतकों को अधिक से अधिक सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है.



हर साल करीब 25 हजार मरीज लेते हैं रेडिएशन उपचार



मेकाहारा के कैंसर विभाग में वर्तमान में करीब 25 हजार मरीज प्रतिवर्ष रेडिएशन उपचार के लिए पहुंचते हैं. डॉ. बेक के मुताबिक यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र संस्थान है, जहां इंटरस्टिशियल इम्प्लांट के माध्यम से ब्रेकीथेरेपी की जाती है .इस तकनीक का इस्तेमाल कुछ विशेष प्रकार के कैंसर के उपचार में किया जाता है. इनमें मुंह और गले का कैंसर, पेनिल कैंसर और सारकोमा जैसे कैंसर शामिल हैं.इससे साफ है कि कैंसर उपचार में बदलाव केवल मरीजों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इलाज के तरीके और उपलब्ध तकनीक में भी काफी विस्तार हुआ है.





कीमोथेरेपी के साथ आधुनिक उपचार विकल्प



डॉ. मंजुला बेक के मुताबिक मेकाहारा में करीब 24 हजार मरीज हर साल कीमोथेरेपी लेते हैं. उनके मुताबिक बड़ी संख्या में मरीज एडवांस अथवा अंतिम अवस्था में अस्पताल पहुंचते हैं, ऐसी स्थिति में कीमोथेरेपी उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है.संस्थान में मरीज की जरूरत के मुताबिक कीमोथेरेपी के अलावा इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी भी उपलब्ध कराई जा रही है.उपचार में सामान्य कीमोथेरेपी के साथ पॉलीमर-बाउंड, नैनोपार्टिकल और पेगीलेटेड फॉर्म जैसी दवाओं का भी इस्तेमाल किया जाता है. यानी कैंसर का इलाज अब केवल कीमोथेरेपी और रेडिएशन तक सीमित नहीं है. मरीज की बीमारी के प्रकार और जरूरत के मुताबिक आधुनिक उपचार के कई विकल्प मौजूद हैं.





आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा

कैंसर मरीजों के लिए आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निशुल्क उपचार की व्यवस्था भी उपलब्ध है.डॉ. बेक के मुताबिक कैंसर विभाग में कैंसर से संबंधित विभिन्न प्रकार के उपचार निशुल्क किए जा रहे हैं.कैंसर का इलाज लंबे समय तक चलने वाला और महंगा हो सकता है. ऐसे में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए निशुल्क उपचार की सुविधा मरीजों और उनके परिवारों के आर्थिक बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.





प्रदेश में बढ़ाया जा रहा डे-केयर कीमोथेरेपी नेटवर्क



राज्य में कैंसर उपचार को बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय जिला स्तर पर पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है.वर्तमान में 3 शासकीय कैंसर अस्पताल और 2 शासकीय रेडियोथेरेपी यूनिट संचालित हैं. इसके अलावा 26 संस्थाओं में डे-केयर कीमोथेरेपी यूनिट चल रही हैं.वर्तमान में 26 जिलों में District Day Care Chemotherapy Centres यानी DCCC संचालित किए जा रहे हैं.पांच और जिलों में DCCC शुरू करने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है.इसका उद्देश्य मरीजों को हर बार बड़े कैंसर सेंटर तक जाने की जरूरत कम करना और उनके नजदीक कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराना है.

कैंसर का इलाज (Etv Bharat)





स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंची कैंसर स्क्रीनिंग



कैंसर की शुरुआती पहचान के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों में भी स्क्रीनिंग की व्यवस्था है.एनपी-एनसीडी कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप-स्वास्थ्य केंद्रों में मुंह, स्तन और गर्भाशय के मुख के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है. हालांकि उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि इस अवधि में कुल कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई और स्क्रीनिंग के जरिए कितने नए मरीजों की पहचान हुई. यह आंकड़ा सामने आए तो शुरुआती पहचान की व्यवस्था की वास्तविक प्रभावशीलता को समझना आसान होगा.





विशेषज्ञ डॉक्टरों और तकनीकी स्टाफ की स्थिति



कैंसर उपचार के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के संचालनालय के अधीन विशेषज्ञ चिकित्सकों और तकनीकी कर्मचारियों के अलग पद स्वीकृत नहीं हैं. वर्तमान में कैंसर उपचार के लिए प्रशिक्षित 22 चिकित्सा अधिकारी और 49 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं.वहीं जिला स्तर पर DCCC में सेवाएं देने वाले चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्सों को Regional Cancer Centre, रायपुर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इससे जिला स्तर पर कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.





कैंसर को लेकर दस साल में बदली सोच



डॉ. मंजुला बेक के मुताबिक करीब दस साल पहले कैंसर को लेकर सार्वजनिक जागरूकता काफी सीमित थी. लोग बीमारी के बारे में खुलकर बात करने से डरते थे और समाज में कैंसर को लेकर कई भ्रांतियां थीं.उस समय कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में भी लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी. जांच कराने वालों की संख्या सीमित रहती थी। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के मुख्य माध्यम डॉक्टर, टेलीविजन और पोस्टर हुआ करते थे.इलाज को लेकर भी आम धारणा थी कि कैंसर का मतलब सिर्फ कीमोथेरेपी या रेडिएशन है. रोकथाम और शुरुआती जांच को उतना महत्व नहीं दिया जाता था.





इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बढ़ाई जागरूकता



आज कैंसर को लेकर स्थिति काफी बदल गई है. बीमारी पर खुलकर चर्चा हो रही है और शुरुआती पहचान तथा स्क्रीनिंग पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है.डॉ. बेक के मुताबिक जानकारी के स्रोतों में भी बड़ा बदलाव आया है. इंटरनेट और सोशल मीडिया अब कैंसर से संबंधित जानकारी के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं। इसके साथ ही उपचार के क्षेत्र में भी इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसे आधुनिक विकल्प सामने आए हैं.अब कैंसर के उपचार के साथ-साथ रोकथाम और समय पर पहचान को भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा है.





फिर भी एडवांस स्टेज में पहुंच रहे ज्यादातर मरीज



जागरूकता और उपचार की आधुनिक सुविधाओं में बढ़ोतरी के बावजूद विशेषज्ञों के मुताबिक बड़ी संख्या में मरीज एडवांस अथवा अंतिम अवस्था में अस्पताल पहुंचते हैं . यही वह स्थिति है जहां शुरुआती जांच की अहमियत सबसे ज्यादा सामने आती है.स्टेज 1 या स्टेज 2 में कैंसर की पहचान और उपचार शुरू होने पर मरीज के लिए बेहतर परिणाम की संभावना रहती है. लेकिन बीमारी के चौथे चरण में पहुंचने पर उपचार अधिक जटिल हो जाता है.इसलिए कैंसर के खिलाफ सबसे बड़ा संदेश यही है कि संदिग्ध लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए और जरूरत पड़ने पर समय रहते जांच कराई जाए.





बीमारी के बढ़ते मामलों की वजह अब भी अनसुलझी



प्रदेश में कैंसर के हजारों मामले सामने आने के बावजूद एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है,आखिर छत्तीसगढ़ में कैंसर के मामले बढ़ने के पीछे वास्तविक कारण क्या हैं. उपलब्ध सरकारी जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बढ़ते कैंसर मामलों के कारणों को लेकर कोई अलग अध्ययन नहीं कराया गया है.मुंह के कैंसर के मामलों की बड़ी संख्या को देखते हुए तंबाकू सेवन जैसे जोखिम कारकों की भूमिका पर सवाल उठना स्वाभाविक है. इसके अलावा जीवनशैली, खानपान, पर्यावरण और दूसरे संभावित जोखिम कारकों की भूमिका भी हो सकती है. लेकिन बिना वैज्ञानिक और स्थानीय स्तर के अध्ययन के किसी एक कारण को कैंसर बढ़ने की वजह मानना उचित नहीं होगा.





कैंसर की निगरानी के लिए नई व्यवस्था की तैयारी

कैंसर के मामलों की बेहतर निगरानी के लिए इसे नोटिफिएबल डिजीज घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है.इस व्यवस्था के लागू होने से कैंसर के मामलों की रिपोर्टिंग ज्यादा व्यवस्थित हो सकती है. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि किस जिले में किस प्रकार के कैंसर के कितने मामले सामने आ रहे हैं और बीमारी का पैटर्न समय के साथ किस तरह बदल रहा है.भविष्य में कैंसर की वास्तविक तस्वीर समझने के लिए ऐसे व्यवस्थित आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होंगे.





बढ़ता कहर भी, बदलती तस्वीर भी



छत्तीसगढ़ में कैंसर की मौजूदा तस्वीर को देखें तो चिंता के कारण स्पष्ट हैं. ढाई साल में 17 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं.मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा दर्ज हुआ है और स्तन, गर्भाशय, पेट तथा फेफड़ों के कैंसर के मामले भी बड़ी संख्या में हैं. बड़ी संख्या में मरीज निजी संस्थानों में इलाज करा रहे हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक कई मरीज एडवांस स्टेज में अस्पताल पहुंचते हैं.

आधुनिक इलाज से मरीजों को मिल रहा लाभ

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है.मेकाहारा में कैंसर उपचार की तकनीक पिछले एक दशक में काफी आधुनिक हुई है. IMRT, IGRT और VMAT जैसी तकनीकें, उन्नत ब्रेकीथेरेपी, कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसे विकल्प मरीजों के लिए उपलब्ध हैं. जिला स्तर पर DCCC का विस्तार हो रहा है और स्क्रीनिंग को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया गया है.

छत्तीसगढ़ में कैंसर के बढ़ते केस चिंताजनक हैं. फिर भी इलाज और एडवांस जांच की बदौलत इसे कंट्रोल करने का काम जारी है.बीमारी की चुनौती गंभीर है, लेकिन उपचार और जागरूकता की तस्वीर पहले से बेहतर हुई है.अब जरूरत इस बात की है कि इलाज के साथ कैंसर के कारणों, रोकथाम और शुरुआती पहचान पर भी उतना ही जोर दिया जाए, ताकि बीमारी के आंकड़े कम करने के साथ मरीजों की जिंदगी बचाने की दिशा में भी ठोस परिणाम सामने आएं.





