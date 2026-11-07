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झारखंड में तेजी से पैर पसार रहा कैंसर, हर साल 35 से 40 हजार नए मामले, जानिए क्या है वजह और कैसे होगा बचाव

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रांची: प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राज्य झारखंड में कैंसर के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है. राज्य का अपना कोई कैंसर रजिस्टर नहीं होने की वजह से कोई निश्चित आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध नहीं है. लेकिन टाटा कैंसर फाउंडेशन, रिम्स, हजारीबाग डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल और आईसीएमआर-एनसीआरपी के नेशनल डेटा के आधार पर राज्य के एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. रवि राज बताते हैं कि झारखंड में हर एक लाख लोगों में करीब 70 लोग किसी न किसी तरह के कैंसर से ग्रस्त हैं.

आज अगर झारखंड की कुल आबादी अनुमानतः चार करोड़ मानी जाए तो करीब 28 हजार की संख्या कैंसर मरीजों की होगी. हाल के वर्षों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों से भी यह सामने आया है कि राज्य में हर वर्ष लगभग 35 हजार से 40 हजार नए कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं. इनमें से 40 से 45 प्रतिशत सिर्फ ओरल यानी मुख के कैंसर से जुड़े होते हैं.

कैंसर के बारे में बताते डॉक्टर्स (ETV Bharat) ओरल कैंसर सबसे बड़ा खतरा, तंबाकू से जुड़ा सीधा संबंध नन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल अधिकारी बताते हैं कि राज्य में कैंसर के जो कंफर्म मामले हैं उनमें सबसे ज्यादा करीब 40-45 प्रतिशत मरीज सिर्फ ओरल यानी मुख के कैंसर के हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि ओरल कैंसर के मरीजों में से 80 प्रतिशत को कैंसर होने की वजह तंबाकू है. आईसीएमआर की रिपोर्ट बताते हैं कि 2026 में पुरुषों में 6000 के करीब लिप्स और ओरल कैंसर के मरीज मिले हैं. डॉ. रवि राज के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर के मरीज हैं. उसके बाद स्तन कैंसर, सर्विक्स के कैंसर, लंग्स कैंसर का नंबर आता है. रांची कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जैसे संस्थानों में हेड एंड नेक कैंसर के मामलों में पिछले कुछ वर्षों में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है. तंबाकू के साथ शराब का सेवन इस जोखिम को और बढ़ा देता है. खैनी, गुटखा, पान मसाला और बीड़ी का प्रचलन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आम है. झारखंड में कैंसर के मरीजों की संख्या (ETV Bharat) ब्लड कैंसर के बढ़ते मामले अलार्मिंग स्थिति की ओर संकेत झारखंड के प्रख्यात हेमेटोलॉजिस्ट एवं रक्त विकार के चिकित्सक डॉ. अभिषेक रंजन बताते हैं कि झारखंड में ब्लड कैंसर अब ज्यादा कॉमन होने लगा है. हर महीने सदर अस्पताल, रांची में ही 10-15 ब्लड कैंसर के नए मरीज इलाज के लिए आते हैं. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य में ब्लड कैंसर कितना गंभीर रूप लेता जा रहा है. बच्चों में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, युवाओं में एएमएल, बुजुर्गों में सीएलएल और मल्टीपल मायलोमा के केस सबसे अधिक मिल रहे हैं. यह स्थिति खासतौर पर खान-खनिज क्षेत्रों में अधिक चिंताजनक है जहां पर्यावरणीय कारक लंबे समय तक असर डालते हैं. राज्य में कैंसर रजिस्ट्री होनी चाहिए, आंकड़ों की कमी बड़ी बाधा डॉ. अभिषेक आनंद ने बताया कि दुखद बात यह है कि राज्य में तेजी से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है लेकिन राज्य के पास इसका कोई अपना आंकड़ा नहीं है. कई मेडिकल संस्थानों के समय-समय पर कराए गए सर्वे, चिकित्सकों के अनुभव आधारित जानकारी और आईसीएमआर-एनसीआरपी के राष्ट्रीय डेटा से ही झारखंड में कैंसर की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है. झारखंड में क्यों पैर पसार रहा कैंसर (ETV Bharat) बिना ठोस रजिस्ट्री के नीति निर्माण, संसाधन आवंटन और लक्षित अभियान चलाना मुश्किल हो जाता है. राष्ट्रीय स्तर पर हर वर्ष नौ से साढ़े नौ लाख नए कैंसर के मरीज की पहचान होती है और करीब साढ़े छह लाख पुराने कैंसर मरीजों की मौत हो जाती है. झारखंड जैसे राज्यों में यह आंकड़ा और सटीक होने की जरूरत है. हैवी मेटल और पेस्टीसाइड की वजह से ब्लड कैंसर का बढ़ रहा खतरा डॉ. अभिषेक रंजन कहते हैं कि झारखंड में बच्चों में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, युवाओं में एएमएल, बुजुर्गों में सीएलएल मल्टी मायलोमा के केस सबसे अधिक मिल रहे हैं. उन्होंने बताया कि खान खनिज से संपन्न राज्य में भोजन के साथ लगातार हेवी मेटल जाने या खेतीबाड़ी में इंसेक्टीसाइड, पेस्टीसाइड के लगातार उपयोग से धीरे-धीरे व्यक्ति का बोन मैरो प्रभावित होता है और नतीजे में ब्लड कैंसर की बीमारी हो जाती है. उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में हेवी मेटल अधिक हो उस क्षेत्र विशेष में लाइफ स्टाइल में बदलाव करने जैसे वहां पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध कराना और दवाओं के कम से कम छिड़काव और अन्य उपाय किये जाने की जरूरत है. माइका, कोयला और यूरेनियम खनन क्षेत्रों में आर्सेनिक, लेड जैसे धातुओं के संपर्क में आने से जोखिम बढ़ता है. खेती में अनियंत्रित कीटनाशकों का इस्तेमाल भी हार्मोन असंतुलन और कोशिका क्षति का कारण बन सकता है. कैंसर के सामान्य शुरुआती संकेत (ETV Bharat) तीसरे या चौथे स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं मरीज रांची के प्रख्यात ओंको सर्जन डॉ. अजय विद्यार्थी कहते हैं कि आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में सबसे ज्यादा मुंह और उसके बाद लंग्स के कैंसर के मरीज राज्य में हैं तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स यानी बच्चेदानी के मुख के कैंसर के मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है. उन्होंने कहा कि दुखद बात यह है कि राज्य में विभिन्न वजहों से थर्ड और फोर्थ स्टेज में मरीज योग्य चिकित्सक के पास पहुंचते हैं. अपने अनुभव के आधार पर बताया कि बिरले ही कोई मरीज सेकंड स्टेज में उनके पास आया हो. देर से पहुंचने का मतलब है इलाज की जटिलता बढ़ना, खर्च ज्यादा होना और जीवित रहने की संभावना कम होना. जागरूकता की कमी, लक्षणों को नजरअंदाज करना, सामाजिक बाधाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की समस्याएं इसके मुख्य कारण हैं. बहुत जल्द झारखंड का अपना कैंसर रजिस्ट्री पोर्टल होगा झारखंड में कैंसर का एक संपूर्ण आंकड़ा हो इसके लिए राज्य स्तर पर कैंसर रजिस्ट्री पोर्टल की जरूरत को स्वीकारते हुए स्टेट एनसीडी नोडल अधिकारी डॉ. रवि राज कहते हैं कि इस ओर विभाग ने काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि बहुत जल्द राज्य का अपना एक पोर्टल होगा जहां राज्य में किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल, नर्सिंग होम्स, पैथोलॉजी सेंटर्स को हर एक कैंसर के मरीजों की जानकारी अपलोड करना मेंडेटरी होगा. इससे सटीक आंकड़े मिलेंगे, ट्रेंड समझा जा सकेगा और रोकथाम के कार्यक्रमों को मजबूत बनाया जा सकेगा. कैंसर के लक्षण (ETV Bharat) झारखंड में 15 वर्ष से अधिक उम्र के 38 प्रतिशत करते हैं तम्बाकू का सेवन झारखंड स्टेट नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज कंट्रोल के नोडल अधिकारी ने बताया कि राज्य में 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले 38 प्रतिशत लोग तम्बाकू का सेवन करते हैं और राज्य में जो भी ओरल कैंसर के मरीज मिलते हैं उसमें से 80 प्रतिशत में कैंसर की वजह टोबैको सेवन ही है. हाल के सर्वेक्षणों में पुरुषों में यह दर और अधिक पाई गई है जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है. स्मोकलेस तंबाकू जैसे खैनी और गुटखा का चलन विशेष रूप से चिंताजनक है. कई युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं जो भविष्य के लिए खतरा पैदा कर रहा है. कैंसर के प्रमुख कारण क्या हैं, पर्यावरण और जीवनशैली दोनों जिम्मेदार कैंसर कई कारकों का परिणाम है. तंबाकू और शराब सबसे बड़े रोकथाम योग्य कारण हैं. झारखंड जैसे खनन प्रधान राज्य में भारी धातुओं का संपर्क, कीटनाशकों का अनियंत्रित उपयोग, वायु और जल प्रदूषण भी भूमिका निभाते हैं. महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर अक्सर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी एचपीवी से जुड़ा होता है. लीवर कैंसर हेपेटाइटिस बी या सी वायरस से हो सकता है.