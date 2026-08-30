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तेजी से बढ़ रहा कैंसर का खतरा; हर साल 15 लाख केस, 8.67 लाख मौतें, चीन-अमेरिका के बाद भारत का नंबर

देश में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का खतरा. ( Photo Credit; Getty Images )