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तेजी से बढ़ रहा कैंसर का खतरा; हर साल 15 लाख केस, 8.67 लाख मौतें, चीन-अमेरिका के बाद भारत का नंबर

WHO की कैंसर पर रिपोर्ट 2026 के अनुसार, 2024 में दुनिया भर में 2.06 करोड़ नए मामले सामने आए. करीब 1 करोड़ की मौत हुई.

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देश में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का खतरा. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 4:30 PM IST

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हैदराबाद: Cancer Risk in India: देश-दुनिया में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अपने देश भारत की बात करें तो ICMR-NCDIR के अनुमान के मुताबिक कैंसर के 2020 में 13.9 लाख नए मामले आए थे. जबकि 2025 में 15.7 लाख नए केस सामने आए और 8,68,588 मौतें हुईं. यानी 5 साल में 1.78 लाख से अधिक कैंसर के मामले बढ़ गए. वहीं, दुनिया को देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की कैंसर पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2026 के आंकड़े डराते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 में दुनिया भर में कैंसर के लगभग 2.06 करोड़ नए मामले सामने आए और करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हुई. रिपोर्ट यह भी बताती है कि कैंसर से सबसे ज्यादा प्रभावित देश चीन है. जहां, साल 2024 में कैंसर के 51.5 लाख नए मामले सामने आए और 25.8 लाख मौतें दर्ज की गईं. आंकड़े बताते हैं कि 75 साल की उम्र से पहले भारत में कैंसर होने का खतरा 11.2 प्रतिशत और चीन में 20.8 प्रतिशत है, जबकि मौत का खतरा भारत में 6.8 प्रतिशत और चीन में 9.7 प्रतिशत है.

देश में ओरल, स्तन, गर्भाशय कैंसर के मामले ज्यादा: भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के 'नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम' की रिपोर्ट के अनुसार, देश में पिछले कुछ वर्षों में कैंसर के केस और इस बीमारी से होने वाली मौतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. साल 2025 में भारत में कैंसर के लगभग 15.7 लाख नए मामले सामने आए और 8.7 लाख लोगों की मौत हुई.

जानिए देश किस राज्य में कैंसर से कितनी मौतें.
जानिए देश किस राज्य में कैंसर से कितनी मौतें. (Photo Credit; Getty Images)

2024 में 15.32 लाख, 2023 में 14.96 लाख कैंसर केस सामने आए. आंकड़े बताते हैं कि ये साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं. रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि कुल मामलों में सबसे ज्यादा केस पुरुषों में तंबाकू से संबंधित और ओरल (मुंह का) कैंसर के हैं. वहीं, महिलाओं में स्तन (Breast) और गर्भाशय ग्रीवा (Cervical) के कैंसर के मामले सबसे अधिक रहे.

उत्तर प्रदेश-महाराष्ट्र में कैंसर के मामले ज्यादा: कैंसर को दो अलग-अलग तरीकों से मापा जाता है. पहला मरीजों की कुल संख्या (Total Case Volume) के आधार पर और दूसरा कैंसर की दर (Cancer Rate) के आधार पर (प्रति एक लाख आबादी पर कितने केस हैं). देश में कैंसर केस और उनसे होने वाली मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है.

2025 में जहां यूपी में 2.26 लाख नए केस सामने आए, वहीं लगभग 1.25 लाख लोगों की जान इस बीमारी ने ले ली. यूपी के बाद महाराष्ट्र (1,29,000 केस, 71,696 मौतें), पश्चिम बंगाल (1,20,000 केस, 67,093 मौतें), बिहार (1,18,000 केस, 65,571 मौतें) और तमिलनाडु (98,000 केस, 54,864 मौतें) का स्थान आता है.

यूपी में हर 4 मिनट में और महाराष्ट्र में 7 मिनट में एक कैंसर मरीज की मौत: रिपोर्ट के अनुसार, देश के बड़े राज्यों में हर दिन कैंसर के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा बेहद चिंताजनक हैं. इसमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिला. 2025 में राज्य में हर दिन औसतन 343 लोगों की मौत हुई. यानी हर 4 मिनट में एक मौत.

इसकी मुख्य वजह भारी आबादी के साथ-साथ तंबाकू, पान मसाला, खैनी और बीड़ी-सिगरेट का अत्यधिक प्रयोग है. समयवार आंकड़ों में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां हर 7 मिनट में एक व्यक्ति की मौत कैंसर की वजह से हुई. वहीं, केरलम में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, शुरुआती स्तर पर जांच और प्रभावी नियंत्रण कार्यक्रमों के कारण कैंसर से होने वाली मौतों की दैनिक फ्रिक्वेंसी काफी नियंत्रित है.

पूर्वोत्तर भारत में कैंसर के केस कम पर रेट हाई: भले ही कैंसर के कुल केस के मामले में पूर्वोत्तर के राज्य छोटे हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति दर (Per Capita Rate) में ये सबसे आगे हैं. मिजोरम में कैंसर होने का लाइफटाइम रिस्क अधिक रहता है. यहां पुरुषों की प्रति व्यक्ति दर 21.1% और महिलाओं की 18.9% है. पुरुषों में पेट और अन्नप्रणाली का कैंसर (Stomach & Esophagus Cancer) ज्यादा होता है. वहीं, महिलाओं में फेफड़ों का कैंसर बहुत आम है. इसकी वजह मिजोरम का स्थानीय खान-पान, स्मोक्ड मीट (धुएं में पका मांस) और बिना तंबाकू वाली सुपारी चबाने की आदतों को माना गया है.

जानिए दुनिया में किस देश में कैंसर के ज्यादा केस.
जानिए दुनिया में किस देश में कैंसर के ज्यादा केस. (Photo Credit; Getty Images)

चीन-अमेरिका में कैंसर के सबसे ज्यादा केस: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC) के ग्लोबल कैंसर वेधशाला (GLOBOCAN) के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के मामले चीन में हैं. यहां 2024 में कैंसर के 51.5 लाख नए मामले सामने आए और 25.8 लाख मौतें दर्ज की गईं.

फिर अमेरिका का नंबर आता है, जहां पर 23.8 लाख केस सामने आए. तीसरे नंबर पर भारत है. वहीं, भारत में कैंसर की दर प्रति 1 लाख पर 104.1 है, जो पाकिस्तान (106.8) के करीब है और बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया व चीन से कम है. चीन में यह दर 207.7 है, जो भारत से लगभग दोगुनी है.

किस देश में कैंसर से होने वाली मौतों की दर अधिक: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के अनुसार, कैंसर से होने वाली मौतों की दर सबसे ज्यादा चीन और इंडोनेशिया में है. इन दोनों ही देशों में मृत्यु दर 90.9 प्रति 1 लाख आबादी है, जबकि भारत में यह 60.4 है. ICMR की स्टडी के अनुसार, भारत में कैंसर से पीड़ित 5 में से 3 मरीजों की मौत (लगभग 60%) हो जाती है.

इसका मुख्य कारण 29% का बेहद कम अर्ली डिटेक्शन रेट यानी शुरुआती जांच दर का कम होना है. जो बताता है कि अधिकांश मरीजों में बीमारी की जानकारी आखिरी चरण में होती है. अन्य देशों में मृत्यु दर की बात करें तो थाईलैंड में 89.6, श्रीलंका में 81.9, बांग्लादेश में 88.1, नेपाल में 64.1, पाकिस्तान में 69.4 प्रति 1 लाख आबादी है.

हर 9 व्यक्ति में से 1 को कैंसर का खतरा: ICMR की स्टडी के अनुसार, देश में सबसे ज्यादा कैंसर 40 से 64 साल की उम्र के लोगों में देखा जा रहा है. देश में हर 9 में से एक व्यक्ति को अपने जीवन में कैंसर होने का खतरा रहता है. पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, प्रोस्टेट, जीभ और पेट का कैंसर सबसे आम रहे हैं. प्रत्येक 67 पुरुषों में से एक को फेफड़े के कैंसर का खतरा बना हुआ है.

वहीं, महिलाओं में स्तन कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है. इसके बाद गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, अंडाशय और फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है. 27 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना है. शोधकर्ताओं का कहना है कि कैंसर के मामलों में वृद्धि जनसंख्या की मोबिलिटी और बदलाव के कारण हुई है.

कैंसर के खतरे को कैसे कम किया जा सकता: कैंसर के खतरे को कम करने के लिए जीवनशैली में सुधार करना सबसे प्रभावी तरीका माना गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, लगभग 30% से 50% कैंसर के मामलों को स्वस्थ आदतों के जरिए रोका जा सकता है.

भारत में साल दर साल बढ़ रहे केस.
भारत में साल दर साल बढ़ रहे केस. (Photo Credit; Getty Images)
  • तंबाकू और धूम्रपान से पूरी तरह दूरी: फेफड़ों, गले और मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण सिगरेट और बीड़ी हैं. गुटखा और खैनी मुंह व जीभ के कैंसर कारक हैं. दूसरों के धुएं के संपर्क में रहने से भी फेफड़ों के कैंसर का खतरा रहता है.
  • एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर संतुलित आहार: मौसमी फल, ब्रोकली, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां खाएं. रिफाइंड मैदे की जगह चोकरयुक्त आटा, ओट्स और ब्राउन राइस को प्राथमिकता दें. डिब्बाबंद मांस, हॉट डॉग और अत्यधिक लाल मांस खाने से बचें. मीठे ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाकर रखें.
  • नियमित शारीरिक व्यायाम और वजन पर नियंत्रण: हफ्ते में कम से कम 150 मिनट व्यायाम, जैसे तेज चलना या योग जरूर करें. शरीर में अतिरिक्त चर्बी बढ़ने से स्तन, गर्भाशय, कोलन और किडनी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.
  • शराब बंद: शराब का सेवन लिवर, ब्रेस्ट, कोलन और पेट के कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है. इसका प्रयोग पूरी तरह बंद करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है.
  • हानिकारक किरणों और प्रदूषण से सुरक्षा: दोपहर की तेज धूप से बचें. बाहर निकलते समय सनस्क्रीन लोशन या क्रीम लगाएं. बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार सीटी स्कैन या एक्स-रे कराने से बचें.
  • समय पर वैक्सिनेशन: कुछ कैंसर वायरस के संक्रमण के कारण होते हैं, जिनसे वैक्सीन के जरिए बचा जा सकता है. जैसे, HPC वैक्सीन, जिसे महिलाओं को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाने के लिए 9 से 14 वर्ष की आयु में लगाया जाता है. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लिवर के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करती है.
  • नियमित जांच: कैंसर का शुरुआती चरण में पता चलना ही इसका सबसे बड़ा इलाज है. महिलाओं के लिए 30 वर्ष की उम्र के बाद समय-समय पर ब्रेस्ट सेल्फ-एग्जामिनेशन और सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए. पुरुष 50 वर्ष की उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर की जांच और ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग नियमित अंतराल पर कराएं.

बुजुर्ग होती आबादी में कैंसर का ज्यादा खतरा: देश की आबादी काफी तेजी से बुजुर्ग हो रही है. हालांकि, इसकी रफ्तार चीन के मुकाबले काफी धीमी है लेकिन, बुजुर्गों की बढ़ती जनसंख्या कैंसर का खतरा बढ़ा रहे हैं. ICMR के अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है. साल 2025 में भारत में 15.7 लाख कैंसर मामले आना और 9 लाख मौतें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड के कुल 11 लाख मामलों से ज्यादा हैं. ऐसे में भविष्य की स्वास्थ्य योजनाओं को तैयार करने के लिए, भारत में कैंसर मरीजों की यह बड़ी संख्या काफी मायने रखती है.

2050 तक दुनिया में हर साल आएंगे 3.5 करोड़ केस: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की कैंसर पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2026 के अनुसार, साल 2024 में दुनिया भर में कैंसर के लगभग 2.06 करोड़ नए मामले सामने आए. करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हुई. ये आंकड़े कैंसर के बढ़ते खतरे, इलाज में असमानताओं और भविष्य की चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं.

यदि तुरंत कैंसर की रोकथाम को लेकर प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो 2050 तक हर साल इसके नए मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है. रिपोर्ट बताती है कि जहां चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, वहीं गरीब और विकासशील देशों में बुनियादी जांच तक मुश्किल है.

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