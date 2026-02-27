कनाडा के पीएम मार्क कार्नी चार दिवसीय यात्रा पर मुंबई पहुंचे, पीएम मोदी से होगी वार्ता
कनाडा के पीएम 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. कनाडा लौटने से पहले वे भारत-कनाडा सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे.
Published : February 27, 2026 at 5:38 PM IST|
Updated : February 27, 2026 at 5:45 PM IST
मुंबई : कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत के चार दिन के आधिकारिक दौरे पर शुक्रवार को मुंबई पहुंचे. उनके साथ उनका प्रतिनिधि मंडल भी आया है. कार्नी की प्रधानमंत्री के रूप में भारत की पहली यात्रा है.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, 27 फरवरी से 2 मार्च तक कार्नी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर हो रहा है. उनका यह दौरा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को फिर से मजबूत करने की एक ठोस कोशिश का संकेत है.
कनाडा के प्रधानमंत्री का आना, दोनों देशों के बीच संबंधों और रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने की चल रही कोशिशों में एक अहम कदम है. भारत की वित्तीय राजधानी से टूर शुरू करेंगे, जहां वह विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और शीर्ष भारतीय एवं कनाडाई कॉरपोरेट नेताओं, वित्तीय विशेषज्ञों और नवोन्मेषकों के साथ बातचीत करेंगे.
कार्नी रविवार को नई दिल्ली पहुंचेंगे और दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच सोमवार को व्यापक वार्ता होगी.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेता भारत-कनाडा रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे, जो पिछले साल जून में कनानास्किस और पिछले साल नवंबर में जोहानिसबर्ग में हुई उनकी पिछली बैठकों पर आधारित होगी.
मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह दौरा सामान्य होते भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण चरण पर हो रहा है.’’ विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, ‘‘दोनों देशों के प्रधानमंत्री पहले ही एक रचनात्मक और संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त कर चुके हैं, जो एक-दूसरे की चिंताओं और संवेदनशील मुद्दों पर पारस्परिक सम्मान, मजबूत जन-संबंधों और बढ़ती आर्थिक परस्पर पूरकता पर आधारित होगी.’’
बयान के अनुसार, ‘‘दोनों देशों के नेताओं के बीच होने वाली यह आगामी बैठक भारत तथा कनाडा के मध्य एक दूरदर्शी साझेदारी के निर्माण में सकारात्मक प्रगति तथा साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करेगी.’’
इस यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देना है. बता दें कि वर्ष 2023 में कनाडा में एक खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या को लेकर हुए राजनयिक विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्तों में गंभीर तनाव आ गया था.
