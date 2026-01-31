ETV Bharat / bharat

रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे कनाडाई डेलिगेट्स, सिनेमा की बेहतरीन खूबियों को देख हुए मंत्रमुग्ध

कनाडा से आए डेलिगेशन रामोजी फिल्म सिटी देख हुए मंत्रमुग्ध सबसे पहले कनाडा से आए डेलीगेशन का रामोजी फिल्म सिटी के अंदर स्थित सितारा होटल में बेहद शानदार और पारंपरिक स्वागत किया गया. फिल्म सिटी के प्रतिनिधियों ने मेहमानों का स्वागत तेलुगू परंपराओं को दिखाकर किया. उन्हें तेलंगाना की विरासत से एक गर्मजोशी भरा सांस्कृतिक परिचय दिया. मेहमाननवाजी और अच्छे इंतजाम ने शुरू से ही विजिटर्स पर गहरी छाप छोड़ी.

रामोजी फिल्म सिटी पहुंचे विदेशी मेहमान अंतरराष्ट्रीय मेहमानों को रामोजी फिल्म सिटी के स्केल, सुविधाओं और सिनेमा की बेहतरीन खूबियों को करीब से दिखाना इस विजिट का मकसद था. बता दें कि, रामोजी फिल्म सिटी भारतीय फिल्म मेकिंग का एक ग्लोबल सिंबल बन गया है.

हैदराबाद: कनाडा से 10 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में दुनिया भर में मशहूर रामोजी फिल्म सिटी देखने पहुंचे. इस दौरे के क्रम में उन्हें फिल्म सिटी के बेहद करीब से देखने और समझने का मौका मिला. बता दें कि, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी (Ramoji Film City) दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत फिल्म स्टूडियो सिटी है.

रामोजी फिल्म सिटी की सिनेमाई शान से हुए मंत्रमुग्ध

बातचीत के दौरान, फिल्म सिटी के अधिकारियों ने रामोजी फिल्म सिटी की खासियतों, दुनिया भर में अहमियत और अलग-अलग तरह की सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म सिटी न सिर्फ भारतीय सिनेमा बल्कि इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन शो और बड़े इवेंट्स के लिए भी काम करती है. डेलीगेशन को इसकी टेक्निकल काबिलियत, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएटिव माहौल के बारे में बताया गया, जो इसे दुनिया भर के फिल्ममेकर्स के लिए पसंदीदा जगह बनाते हैं.

मशहूर बाहुबली सेट को देखकर हुए खुश

अंतरराष्ट्रीय मेहमान खास तौर पर शानदार हवा महल सेट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर बाहुबली सेट को देखकर बहुत खुश हुए. बता दें कि, बाहुबली एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसने दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा.

रामोजी फिल्म सिटी देखकर जादुई अनुभव का हुआ एहसास

रामोजी फिल्म सिटी भ्रमण के दौरान विदेशी मेहमानों ने मोशन कैफ्चर फ्लोर भी देखा, जहां हाई-एंड विजुअल इफेक्ट्स के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है. साथ ही उन्होंने स्टेट-ऑफ-द-आर्ट म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो को भी बेहद करीब से देखा, जहां उन्हें सिनेमाई प्रोडक्शन के पीछे की टेक्निकल काबिलियत के बारे में जानकारी मिली.

डेलीगेशन का परिचय अल्बर्टा के पूर्व मंत्री प्रसाद पांडा ने कराया, जिन्होंने इस विजिट को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाई. अपनी खुशी जाहिर करते हुए, कनाडाई मेहमानों ने कहा कि वे रामोजी फिल्म सिटी के सिनेमाई जादू से काफी मंत्रमुग्ध हो गए. उन्होंने फिल्म सिटी मैनेजमेंट की मेहमाननवाजी की बहुत तारीफ की. उन्होंने इस दौरे को एक यादगार अनुभव बताया और सांस्कृतिक टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी के बेहतरीन मेल की तारीफ की.

