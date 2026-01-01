पश्चिम बंगाल पर BJP का फोकस! कभी TMC में रहे शुभेंदु अधिकारी का अल्पसंख्यक वोटों पर कितना असर, जानें
पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी का चेहरा शुभेंदु अधिकारी अल्पसंख्यक वोटों पर कितना असर डाल पाएंगे. यह जानना जरूरी है.
Published : January 1, 2026 at 10:11 PM IST
मालदा: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चली है. ऐसे में कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है.
ममता बनर्जी के करीबी रहते हुए शुभेंदु अधिकारी तीन साल से ज्यादा समय तक मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में तृणमूल कांग्रेस को लीड किया. वे इन दोनों जिलों की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं. हालांकि उनके समय में तृणमूल मालदा जिले में कोई खास असर नहीं डाल पाई.
ममता का साथ छोड़कर शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल बीजेपी का चेहरा हैं. वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं. वे वोटों में खुद ममता बनर्जी से हार गए थे. 26वें विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर मालदा और मुर्शिदाबाद पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं.
शुभेंदु अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि यह चुनाव उनके लिए एक तरह का एसिड टेस्ट है. उस टेस्ट को देने के लिए उन्होंने सबसे पहले चंचल को चुना, जहां माइनॉरिटी रहती है. वह 2 जनवरी को चंचल के कलम बागान ग्राउंड में एक बैठक करेंगे. समय बहुत कम है. इसीलिए भाजपा खेमे के नेता और कार्यकर्ता बैठक को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर गए हैं. इस बीच, राजनीतिक हलकों में यह जानने की उत्सुकता है कि शुभेंदु इस बार माइनॉरिटी बहुल मालदा और मुर्शिदाबाद में क्या रणनीति अपनाएंगे.
राज्य पुलिस और प्रशासन ने शुभेंदु की किसी भी मीटिंग की इजाजत नहीं दी. इसके खिलाफ भाजपा की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस बिश्वरूप चौधरी की बेंच में हुई. बुधवार को जज ने अपने फैसले में शुभेंदु अधिकारी को चंचल में रैली करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन कई शर्तें भी रखीं.
जैसे, रैली दो घंटे के अंदर, दोपहर 1 से 3 बजे के बीच होनी चाहिए. रैली में 70 से ज्यादा लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. एक मीटिंग में 9 हजार से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. लेकिन, हाई कोर्ट ने मीटिंग की जगह पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर डाल दी है. भाजपा जिला नेतृत्व ने कहा है कि वे हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रैली कर रहे हैं.
मालदा जिले में 12 असेंबली सीट हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें से चार सीट पर भाजपा उम्मीदवार ने जीते थे. हालांकि, यहां सवाल यह उठता है कि, शुभेंदु ने गाजोल, हबीबपुर, मालदा या इंग्लिश बाजार में रैली करने के बजाय चंचल को ही क्यों चुना. इससे जिले के राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं.
उस सर्कल के एक हिस्से के मुताबिक, मालदा और मुर्शिदाबाद जिले इस समय तृणमूल के लिए सबसे मुश्किल जगह हैं. एक जिले में हुमायूं कबीर, तो दूसरे जिले में असदुद्दीन ओवैसी अब तृणमूल के गले की फांस बन गए हैं. एआईएमआईएम आने वाले चुनावों में न सिर्फ मालदा बल्कि मुर्शिदाबाद में भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है. हुमायूं ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी जनता उन्नयन पार्टी इस बार मुर्शिदाबाद के साथ-साथ मालदा जिले में भी चुनाव लड़ेगी.
उनके साथ भांगर के विधायक नौशाद सिद्दीकी भी हैं. उन्होंने हाल ही में इन दोनों जिलों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है. हालांकि उन्होंने अभी तक यह ऐलान नहीं किया है कि उनकी पार्टी आईएसएफ इन दोनों जिलों में चुनाव लड़ेगी या नहीं, लेकिन उनके अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रमों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस चुनाव में ISFO, एआईएमआईएम और जनता उन्नयन पार्टी के साथ मालदा-मुर्शिदाबाद में तृणमूल के गले की फांस बन सकती है.
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कभी तृणमूल के अच्छे दोस्त रहे मालदा जिले पर पहले की तरह ही भाजपा के अच्छे दोस्त की तरह असर डाल पाएंगे. या फिर वह अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे को निपटाने के लिए चंचल जैसी जगह पर 26वें चुनाव की पहली रैली करने जा रहे हैं.
पिछले विधानसभा चुनाव में चंचल सीट पर भाजपा को 24.36 प्रतिशत वोट मिले थे. यहां तृणमूल को 58.08 फीसदी वोट मिले थे. लेकिन 24वें लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 26.59 प्रतिशत हो गया. अजीब बात है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस तृणमूल को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आई थी. उन्हें 35.33 प्रतिशत वोट मिले थे. तृणमूल को 35.15 फीसदी वोट मिले थे.
हालांकि उस चुनाव में मालदा नॉर्थ सीट पर भाजपा उम्मीदवार खगेन मुर्मू जीते थे. इसलिए अगर आने वाले चुनावों में भाजपा माइनॉरिटी वोट जीत लेती है, तो शायद उन्हें ज्यादा फायदा न हो, लेकिन तृणमूल के हाथ से फिसलने की संभावना है. फिलहाल, राजीतिक गलियारों में यही चर्चा का विषय है.
चंचल से मौजूदा तृणमूल विधायक निहाररंजन घोष का कहना है कि, उनका अंदाजा है कि भाजपा ने किसी माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलीभगत की है. वे किसी भी तरह से माइनॉरिटी वोट को बांटना चाहते हैं. यही उनकी पॉलिटिक्स है. लेकिन हमें इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता.
उन्होंने कहा कि, शुभेंदु अधिकारी एक पॉलिटिकल लीडर हैं. इस लोकतांत्रिक देश में, कोई भी पार्टी ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं भी रैली कर सकती है. उन्होंने कहा कि, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने एक बार चंचल के लोगों को म्युनिसिपैलिटी समेत कई काम करने का सपना दिखाया था. हालांकि, उन्होंने अपना कोई भी सपना पूरा नहीं किया. उन्होंने कहा कि, चंचल के लोग शुभेंदु के धोखे को नहीं भूले हैं.
दूसरी तरफ, भाजपा के मालदा नॉर्थ ऑर्गनाइजेशनल जिला के अध्यक्ष प्रताप सिंह ने कहा, "हमने कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से शुक्रवार को शुभेंदु की रैली करने की तैयारी कर ली है. हालांकि, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर की एक बात को लेकर परेशान हैं. कोर्ट ने कहा है कि रैली में 9 हजार से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. लेकिन अगर लोकतंत्र को पसंद करने वाले लोग लोगों के लीडर शुभेंदु अधिकारी को सुनने आते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं. मुझे लगता है कि इस मामले पर किसी भी पार्टी के लिए एक्शन लेना मुमकिन नहीं है."
उन्होंने आगे कहा, "लेकिन, माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिसे दीदी (ममता बनर्जी) ने 2011 में सपने दिखाए थे, अब निराश हो चुकी है. उन्हें लक्ष्मीर भंडार स्कीम के अलावा कुछ नहीं मिला है. इस मालदा जिले में सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर हैं. वे काम के लिए अलग-अलग राज्यों में जाते हैं.
उन्होंने कहा कि, 'दीदी' (ममता बनर्जी) ने उन्हें राजमिस्त्री, पेंटर और टाइल लगाने वाले के तौर पर रखा है. उन्होंने कहा कि, ममता बनर्जी ने उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या बीडीओ नहीं बनाया है. इतने लंबे समय तक, उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी का सपोर्ट पाने के लिए भाजपा का हौवा दिखाकर राज किया है.
उन्होंने कहा, "अल्पसंख्यक समुदाय अब यह बात अच्छी तरह समझ रही है. इसलिए, AIMIM और बाबरी मस्जिद मामले के मास्टरमाइंड हुमायूं कबीर ममता के धोखे का एक और हिस्सा हैं. हालांकि, चुनाव के बाद सच सामने आ जाएगा."
