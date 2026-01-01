ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल पर BJP का फोकस! कभी TMC में रहे शुभेंदु अधिकारी का अल्पसंख्यक वोटों पर कितना असर, जानें

मालदा: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चली है. ऐसे में कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है.

ममता बनर्जी के करीबी रहते हुए शुभेंदु अधिकारी तीन साल से ज्यादा समय तक मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में तृणमूल कांग्रेस को लीड किया. वे इन दोनों जिलों की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं. हालांकि उनके समय में तृणमूल मालदा जिले में कोई खास असर नहीं डाल पाई.

ममता का साथ छोड़कर शुभेंदु अधिकारी अब बंगाल बीजेपी का चेहरा हैं. वे पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं. वे वोटों में खुद ममता बनर्जी से हार गए थे. 26वें विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर मालदा और मुर्शिदाबाद पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं.

शुभेंदु अधिकारी की रैली की तैयारी (ETV Bharat)

शुभेंदु अधिकारी अच्छी तरह जानते हैं कि यह चुनाव उनके लिए एक तरह का एसिड टेस्ट है. उस टेस्ट को देने के लिए उन्होंने सबसे पहले चंचल को चुना, जहां माइनॉरिटी रहती है. वह 2 जनवरी को चंचल के कलम बागान ग्राउंड में एक बैठक करेंगे. समय बहुत कम है. इसीलिए भाजपा खेमे के नेता और कार्यकर्ता बैठक को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतर गए हैं. इस बीच, राजनीतिक हलकों में यह जानने की उत्सुकता है कि शुभेंदु इस बार माइनॉरिटी बहुल मालदा और मुर्शिदाबाद में क्या रणनीति अपनाएंगे.

राज्य पुलिस और प्रशासन ने शुभेंदु की किसी भी मीटिंग की इजाजत नहीं दी. इसके खिलाफ भाजपा की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस बिश्वरूप चौधरी की बेंच में हुई. बुधवार को जज ने अपने फैसले में शुभेंदु अधिकारी को चंचल में रैली करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन कई शर्तें भी रखीं.

जैसे, रैली दो घंटे के अंदर, दोपहर 1 से 3 बजे के बीच होनी चाहिए. रैली में 70 से ज्यादा लाउडस्पीकर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. एक मीटिंग में 9 हजार से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. लेकिन, हाई कोर्ट ने मीटिंग की जगह पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के कंधों पर डाल दी है. भाजपा जिला नेतृत्व ने कहा है कि वे हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रैली कर रहे हैं.

मालदा जिले में 12 असेंबली सीट हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में इनमें से चार सीट पर भाजपा उम्मीदवार ने जीते थे. हालांकि, यहां सवाल यह उठता है कि, शुभेंदु ने गाजोल, हबीबपुर, मालदा या इंग्लिश बाजार में रैली करने के बजाय चंचल को ही क्यों चुना. इससे जिले के राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं.

उस सर्कल के एक हिस्से के मुताबिक, मालदा और मुर्शिदाबाद जिले इस समय तृणमूल के लिए सबसे मुश्किल जगह हैं. एक जिले में हुमायूं कबीर, तो दूसरे जिले में असदुद्दीन ओवैसी अब तृणमूल के गले की फांस बन गए हैं. एआईएमआईएम आने वाले चुनावों में न सिर्फ मालदा बल्कि मुर्शिदाबाद में भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है. हुमायूं ने यह भी साफ कर दिया है कि उनकी जनता उन्नयन पार्टी इस बार मुर्शिदाबाद के साथ-साथ मालदा जिले में भी चुनाव लड़ेगी.

उनके साथ भांगर के विधायक नौशाद सिद्दीकी भी हैं. उन्होंने हाल ही में इन दोनों जिलों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है. हालांकि उन्होंने अभी तक यह ऐलान नहीं किया है कि उनकी पार्टी आईएसएफ इन दोनों जिलों में चुनाव लड़ेगी या नहीं, लेकिन उनके अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रमों को देखते हुए माना जा रहा है कि इस चुनाव में ISFO, एआईएमआईएम और जनता उन्नयन पार्टी के साथ मालदा-मुर्शिदाबाद में तृणमूल के गले की फांस बन सकती है.