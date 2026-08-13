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महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु बनाम यूपी: आर्थिक महाशक्ति बनने की रेस में उत्तर प्रदेश कितना आगे, कितना पीछे?

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और धरातल पर निवेश: इसमें पूंजीगत व्यय करीब 1,57,358 करोड़ रुपये रखा गया है. राज्य सरकार के बजट दस्तावेज के मुताबिक पिछले वर्षों में गुजरात की राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ी है और 2000-01 से 2025-26 के बीच इसका योगदान 5.1 प्रतिशत से बढ़कर 8.3 प्रतिशत तक पहुंचने का दावा किया गया है. गुजरात का बजट यूपी से छोटा है, लेकिन सिर्फ बजट के आकार से अर्थव्यवस्था की ताकत तय नहीं होती. गुजरात ने अपने अपेक्षाकृत छोटे भूगोल में औद्योगिक क्लस्टर, बंदरगाह, निर्यात और निजी निवेश का ऐसा नेटवर्क बनाया है, जिसने उत्पादन और रोजगार दोनों को गति दी.

गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल और यूपी की चुनौतियां: महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में मुंबई का वित्तीय क्षेत्र, ऑटोमोबाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग, आईटी, सेवाएं और बड़े औद्योगिक क्लस्टर बड़ी भूमिका निभाते हैं. यूपी के पास आबादी, बड़ा घरेलू बाजार, जमीन और श्रमबल की ताकत है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक उत्पादकता के मामले में अभी लंबी दूरी तय करनी है. गुजरात का मॉडल यूपी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य ने लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग, बंदरगाह आधारित उद्योग, निर्यात, पेट्रोकेमिकल, फार्मा, ऑटोमोबाइल और निवेश सुगमता पर जोर दिया है. गुजरात के 2026-27 बजट का आकार 4,08,053 करोड़ रुपये है.

महाराष्ट्र और गुजरात के औद्योगिक मॉडल से मुकाबला: महाराष्ट्र के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2025-26 में राज्य की GSDP 51,00,597 करोड़ रुपये यानी करीब 51 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है. राज्य की अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत और नाममात्र वृद्धि दर 10.4 प्रतिशत अनुमानित की गई है. यानी मौजूदा आकार के हिसाब से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था यूपी से करीब 11 लाख करोड़ रुपये बड़ी है. यही वह अंतर है जिसे यूपी को आने वाले वर्षों में पाटना है.

राजकोषीय घाटा और महाराष्ट्र का आर्थिक ढांचा: राजकोषीय घाटा करीब 1,18,481 करोड़ रुपये, यानी GSDP का लगभग 2.98 प्रतिशत अनुमानित है. यह निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर है. यानी यूपी के सामने एक तरफ विकास के लिए पैसा लगाने की क्षमता बढ़ी है, दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की चुनौती भी है. अगर राज्यों की अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो महाराष्ट्र फिलहाल यूपी से काफी आगे है.

बजट का गणित और महाराष्ट्र से तुलना: और सबसे अहम सवाल निवेश के जिन बड़े दावों की बात हो रही है, उनमें से कितना पैसा वास्तव में जमीन पर उतर चुका है. लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के एचओडी प्रोफेसर एमके अग्रवाल ने बताया कि 2026-27 के लिए अनुमानित GSDP करीब 39.76 लाख करोड़ रुपये है. राज्य सरकार के आधिकारिक आर्थिक पोर्टल के मुताबिक यूपी देश की तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और राष्ट्रीय GDP में उसकी हिस्सेदारी करीब 9.1 प्रतिशत बताई गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य ने 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है.

1 ट्रिलियन डॉलर का टार्गेट और यूपी की आर्थिक रफ्तार: उत्तर प्रदेश के लिए वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि राज्य की आर्थिक नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका है. 2026-27 में 9.12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट, करीब 39.76 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित GSDP, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट का नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता निवेश और बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव यह बताते हैं कि यूपी ने आर्थिक दौड़ में अपनी रफ्तार जरूर बढ़ाई है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों की बराबरी कर सकता है? क्या सिर्फ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी?

कंक्रीट के एक्सप्रेसवे के इस दौर में एक सवाल यह भी तैर रहा है कि क्या यूपी को उद्योगों के लिए तमिल नाडु का मॉडल चुनना चाहिए या इंसानी तरक्की के लिए केरल का रास्ता? आज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम आंकड़ों के तराजू पर तौलकर देखा कि विकसित राज्यों के मुकाबले हमारा उत्तर प्रदेश असल में कहां खड़ा है.

लखनऊ: लखनऊ के वीवीआईपी इनवेस्टर्स समिट से लेकर चेन्नई के ऑटोमोबाइल कॉरिडोर तक, भारत के राज्यों के बीच आर्थिक महाशक्ति बनने की एक नई जंग छिड़ चुकी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य साफ है—उत्तर प्रदेश को देश का नंबर-1 आर्थिक पावरहाउस बनाना. लेकिन जब यूपी 39.8 लाख करोड़ रुपये की जीएसडीपी के साथ आगे बढ़ने का दावा करता है, तो उसका मुकाबला भारत के 'आर्थिक इंजन' महाराष्ट्र और औद्योगिक रूप से संपन्न गुजरात-तमिलनाडु से होता है. पेश है आशुतोष सहाय के संपादन में संवाददाता प्रशांत मिश्रा की खास रिपोर्ट.

औद्योगिक नेटवर्क बनाने की आवश्यकता: यूपी के सामने चुनौती यह है कि वह अपने विशाल क्षेत्र और 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी को इसी तरह के औद्योगिक नेटवर्क में कैसे बदले. प्रोफेसर रोली मिश्रा (अर्थशास्त्र विभाग, लविप्रा) का कहना है कि यूपी ने निवेश आकर्षित करने के लिए 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित किया था. सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक GIS-2023 में 22 हजार से ज्यादा निवेश प्रस्ताव और कुल 35 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले थे. इसके बाद सरकार ने परियोजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शुरू कीं.

यूपी और तमिलनाडु. (ETV Bharat)

केरल बनाम यूपी. (ETV Bharat)

तमिलनाडु और केरल मॉडल से सीख: इन्वेस्ट यूपी के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक GBC 4.0 के समय सरकार ने दावा किया था कि करीब 14 हजार परियोजनाएं, लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश आकार के साथ लागू की जा चुकी थीं और उनसे करीब 33.50 लाख रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना थी. किसी निवेश प्रस्ताव का MoU में बदलना पहला चरण है. MoU के बाद जमीन, अनुमति, बैंक फाइनेंस, बिजली, पर्यावरण मंजूरी, निर्माण और उत्पादन शुरू होना अलग-अलग चरण हैं. इसलिए 35 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सीधे 35 लाख करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश मानना आर्थिक रूप से सही नहीं होगा.

स्थानीय एमएसएमई और मानव संसाधन विकास: यूपी की आर्थिक सफलता का वास्तविक पैमाना यही होगा कि प्रस्तावों में से कितनी परियोजनाएं उत्पादन शुरू करती हैं. प्रो. रोली मिश्रा ने बताया कि तमिलनाडु की ताकत सिर्फ बड़ी कंपनियां नहीं हैं. वहां ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग और निर्यात आधारित औद्योगिक क्लस्टर विकसित हुए हैं. तमिलनाडु के 2026-27 के बजट दस्तावेज में राजस्व प्राप्तियां करीब 3.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित की गई हैं.

रोजगार सृजन और क्षेत्रीय विकास की ज़रूरत: राज्य की अपनी राजस्व आय कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 74.67 प्रतिशत बताई गई है. यानी तमिलनाडु के मॉडल में एक महत्वपूर्ण बात है राज्य की अपनी आर्थिक गतिविधियों से राजस्व पैदा करने की क्षमता. यूपी के लिए चुनौती सिर्फ निवेश लाना नहीं, बल्कि ऐसा औद्योगिक ढांचा बनाना है जिसमें स्थानीय कंपनियां, MSME और सप्लाई चेन भी विकसित हों. केरल की अर्थव्यवस्था यूपी से बिल्कुल अलग मॉडल पर खड़ी है.

सप्लाई चेन विस्तार और एक्सप्रेसवे का वास्तविक लाभ: वहां बड़े पैमाने पर भारी उद्योग नहीं हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, सेवाओं और प्रवासी आय ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया है. केरल के 2026-27 के वित्तीय दस्तावेज में राजकोषीय घाटे को GSDP के करीब 3 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य के मध्यम अवधि के वित्तीय ढांचे में राजस्व घाटे और कर्ज का दबाव भी स्पष्ट दिखाई देता है. इसलिए केरल यूपी को यह संदेश देता है कि आर्थिक विकास का मतलब केवल सड़क, एक्सप्रेसवे और फैक्ट्री नहीं है.

ODOP और स्थानीय विशेषज्ञता का एकीकरण: अगर स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास कमजोर रहे तो आर्थिक विकास का फायदा समाज के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाएगा. प्रो. एमके अग्रवाल का कहना है कि यूपी की सबसे बड़ी ताकत उसकी आबादी ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है. प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, बड़ी युवा आबादी, कृषि क्षेत्र, विशाल भूमि क्षेत्र और दिल्ली-NCR से लेकर पूर्वांचल और बुंदेलखंड तक अलग-अलग आर्थिक क्षेत्र हैं. अगर इन्हें अलग-अलग औद्योगिक क्लस्टर में बदला जाता है तो यूपी का आकार उसकी ताकत बन सकता है.

खरीदार से विक्रेता बनने की दिशा में कदम: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इसका उदाहरण है. लेकिन अगला चरण यह होना चाहिए कि इसके साथ प्रदेश के दूसरे जिलों में भी स्थानीय उद्योग और MSME की सप्लाई चेन विकसित हो. वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सवाल GDP नहीं बल्कि रोजगार है. अगर अर्थव्यवस्था बढ़ती है लेकिन नई नौकरियां नहीं बनतीं, स्थानीय युवाओं की आय नहीं बढ़ती और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां नहीं बढ़तीं तो GDP की वृद्धि का असर सीमित रहेगा.

यूपी में कारोबारी माहौल और भविष्य की राह: यही कारण है कि यूपी के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और MSME को केवल निवेश के आंकड़ों से नहीं बल्कि रोजगार के आंकड़ों से भी परखा जाना चाहिए. यूपी के 9.12 लाख करोड़ रुपये के बजट का बड़ा हिस्सा नियमित सरकारी खर्च में जाता है. दूसरी ओर सरकार ने पूंजीगत निवेश को काफी बढ़ाया है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च का फायदा तभी मिलेगा जब परियोजनाएं समय पर पूरी हों और उनके आसपास निजी उद्योग आएं.

जमीनी प्रगति ही तय करेगी $1 ट्रिलियन का भविष्य: एक्सप्रेसवे बनना पहला चरण है. उसके किनारे लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस, फैक्ट्री, कृषि-प्रसंस्करण इकाइयां और रोजगार पैदा होना दूसरा चरण है. यही वह जगह है जहां गुजरात और तमिलनाडु से यूपी को सीखने की जरूरत है. लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग से जुड़े प्रोफेसर एमके अग्रवाल और प्रोफेसर रोली मिश्रा जैसे अर्थशास्त्रियों के अध्ययन और विशेषज्ञता की रोशनी में इस पूरी बहस को केवल बजट और GSDP के आंकड़ों तक सीमित नहीं किया जा सकता.

व्यापारियों ने कहा- उत्पादन, आय, रोजगार बड़ी चुनौती: लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हालिया अध्ययन में पूर्वी यूपी के कई जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है. अध्ययन में ODOP जैसी योजनाओं को स्थानीय विशेषज्ञता और रोजगार से जोड़ने की बात सामने आई है. यानी यूपी के लिए अगला चरण केवल कितना निवेश आया नहीं, बल्कि कितना निवेश उत्पादन में बदला, कितनी नौकरियां बनीं और कितनी आय बढ़ी होना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हां यूपी इस दौड़ में निश्चित रूप से शामिल है.

जानिए कहां खड़ा है उत्तर प्रदेश: अभी यूपी को विजेता कहना जल्दबाजी होगी. महाराष्ट्र की मौजूदा अर्थव्यवस्था करीब 51 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर है, जबकि यूपी करीब 40 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. गुजरात ने छोटे आकार के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था का मजबूत मॉडल तैयार किया है. तमिलनाडु ने उद्योग के साथ मानव संसाधन और महिला श्रम भागीदारी को जोड़ा है.

मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं कदम: केरल ने मानव विकास को आर्थिक मॉडल का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है. उत्तर प्रदेश ने आर्थिक दौड़ में प्रवेश कर लिया है. रिकॉर्ड बजट, बढ़ता पूंजीगत निवेश, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और निवेश प्रस्ताव इसके संकेत हैं. लेकिन वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था केवल सरकारी बजट से नहीं बनेगी.

अगला इकोनमी पावरहाउस कौन. (ETV Bharat)

गांव और छोटे शहरों में हो रहा विकास: इसके लिए जरूरी है कि निवेश जमीन पर आए, फैक्ट्रियां चलें, MSME मजबूत हों, युवाओं को नौकरी मिले, किसानों की आय बढ़े और पूर्वांचल-बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां तेज हों. यूपी के सामने असली चुनौती महाराष्ट्र को पीछे छोड़ना भर नहीं है. चुनौती यह है कि राज्य की करीब 40 लाख करोड़ रुपये की मौजूदा अर्थव्यवस्था को अगले स्तर तक ले जाते हुए विकास का लाभ लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद से निकलकर गांवों और छोटे शहरों तक पहुंचे. लखनऊ में व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा कि यूपी रेस में है, रफ्तार भी बढ़ी है.

व्यापारिक समुदाय का भरोसा और जमीनी हकीकत: वन ट्रिलियन डॉलर की मंजिल तक पहुंचने के लिए अब घोषणाओं से ज्यादा जरूरी होगा निवेश का जमीन पर उतरना, रोजगार का बढ़ना और आम आदमी की आय में वास्तविक बढ़ोतरी. इसमें कोई दोराय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना में पीछे है. लेकिन जिस तरह से प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और व्यापारियों को सुविधाएं देने के प्रयास हो रहे हैं, उससे वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात के समक्ष खड़ा होगा, बल्कि उन्हें पीछे भी छोड़ सकता है. सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का नतीजा आने में समय जरूर लगेगा, लेकिन देर-सबेर उत्तर प्रदेश इस दिशा में कामयाब जरूर होगा.

उत्पादन और आत्मनिर्भरता से ही संभव होगा सपना: वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रदेश सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. लखनऊ में व्यापारी रजनीकांत राय ने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात औद्योगिक राज्य हैं और वहां उद्योग-व्यापार के लिए एक अलग माहौल विकसित हुआ है. उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कारोबारी और औद्योगिक माहौल तैयार किया जा सकता है. आज मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश में उसकी बड़ी खपत है.

खरीदार से विक्रेता बनने का संकल्प: हम अभी बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं. जब हम खरीदार की भूमिका में हैं तो आर्थिक रूप से मजबूत होना मुश्किल है. अब यह देखना होगा कि सरकार आने वाले दिनों में प्रदेश के उद्योगों को किस तरह मजबूत करती है. जिस दिन उत्तर प्रदेश खरीदार से विक्रेता बनने लगेगा, उस दिन वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना ज्यादा आसान होगा.

सिर्फ बजट नहीं, उत्पादन और मानव विकास से बनेगी बात: उत्तर प्रदेश का आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना अब कोई कागजी हवाई किला नहीं है. 39.8 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित जीएसडीपी और एक्सप्रेसवे का नेटवर्क यह साबित करता है कि यूपी में क्षमता की कमी नहीं है. लेकिन गुजरात से 'व्यापारिक सुगमता', तमिलनाडु से 'महिला रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग' और केरल से 'मजबूत सामाजिक ढांचा' सीखे बिना उत्तर प्रदेश केवल कंक्रीट का पावरहाउस बनकर रह जाएगा. वास्तविक आत्मनिर्भरता तब आएगी जब यूपी के उद्योगों की कमान स्थानीय युवाओं के हाथ में होगी और विकास का लाभ राज्य के आखिरी गांव के प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचेगा. यूपी रेस में शामिल तो हो चुका है, लेकिन उसे 'ग्रोथ' के साथ 'मानव विकास' का संतुलन भी साधना होगा.

आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश को केवल बड़े उद्योगों और एक्सप्रेसवे पर ध्यान देना चाहिए, या केरल की तरह शिक्षा और स्वास्थ्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यूपी अगले कुछ सालों में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ पाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इस गहन केस-स्टडी को शेयर करना न भूलें.

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