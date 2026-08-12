$1 ट्रिलियन इकोनॉमी का 'यूपी मॉडल': क्या 2027 तक पूरा होगा मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा सपना? देखें ग्राउंड एसेसमेंट
उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन पाएगा? योगी सरकार के रिकॉर्ड बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वित्तीय चुनौतियों और व्यापारियों और अर्थशास्त्र विशेषज्ञों की राय.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 7:29 AM IST
लखनऊ: क्या उत्तर प्रदेश देश की पहली 1 ट्रिलियन डॉलर की प्रांतीय अर्थव्यवस्था बन सकता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संकल्प सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य का नया आर्थिक भूगोल लिखने की कोशिश है. कानून-व्यवस्था में सुधार के दावों से लेकर एक्सप्रेसवे के जाल और डिफेंस कॉरिडोर तक, यूपी ने अपनी छवि 'बीमारू राज्य' से बदलकर 'इन्वेस्टमेंट हब' के रूप में पेश की है. लेकिन क्या नीतियां फाइलों से निकलकर ग्राउंड पर असर दिखा रही हैं? पेश है संवाददाता प्रशांत मिश्र की विशेष रिपोर्ट-
महा-अभियान का असली रिपोर्ट कार्ड और बजट का गणित: क्या बुंदेलखंड के उद्योगों को पानी और बिजली मिल रही है? इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम खंगाल रहे हैं यूपी के इस महा-अभियान का असली रिपोर्ट कार्ड. उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य सरकार के सबसे बड़े आर्थिक एजेंडे में शामिल है. इसके लिए प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी और निवेश तक पर जोर दिया जा रहा है.
रिकॉर्ड बजट के साथ राजकोषीय घाटे की चुनौती: इसी दिशा में वित्तीय वर्ष 2026-27 में योगी सरकार ने 9,12,696 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा बजट भी पेश किया है. लेकिन इस महाबजट के दूसरी तरफ राज्य के खजाने का दूसरा चेहरा भी है. सरकार ने इसी वित्तीय वर्ष में 1,18,481 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया है, जो राज्य की GSDP का करीब तीन प्रतिशत है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यूपी की मौजूदा वित्तीय क्षमता और विकास की रफ्तार वास्तव में प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचा पाएगी?
GSDP का लक्ष्य और पूंजीगत निवेश पर जोर: उत्तर प्रदेश की 2026-27 में अनुमानित GSDP 39.76 लाख करोड़ रुपये है. यानी वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए प्रदेश को अपनी आर्थिक गतिविधियों और उत्पादन में लगातार तेज विस्तार करना होगा. सरकार की रणनीति में बड़े पैमाने पर पूंजीगत निवेश को इसका सबसे बड़ा माध्यम बनाया गया है. लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रो. रोली मिश्रा का कहना है कि 2026-27 के बजट में कुल 9,12,696 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
कैपिटल आउटले और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की भूमिका: इसमें करीब 6.64 लाख करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 2.48 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं. वहीं वास्तविक परिसंपत्तियों के निर्माण से जुड़े कैपिटल आउटले के लिए 1,77,744 करोड़ रुपये का प्रावधान है. यही पैसा सड़क, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सरकार का जोर इसी पूंजीगत निवेश के जरिए प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर है.
उत्पादन और रोजगार में ठोस बढ़ोतरी की दरकार: वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एमके अग्रवाल के मुताबिक, यूपी की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूंजीगत निवेश की भूमिका महत्वपूर्ण है. उनके अनुसार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ सड़क या पुल बनाने तक सीमित नहीं होते, बल्कि इनके जरिए आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है. बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों को बाजार तक पहुंच मिलती है और निवेश के नए अवसर बनते हैं. हालांकि उनके मुताबिक इस निवेश का वास्तविक फायदा तभी माना जाएगा, जब इससे प्रदेश में उत्पादन, निवेश और रोजगार के अवसरों में ठोस बढ़ोतरी दिखाई दे.
राजस्व प्राप्तियों और केंद्रीय अनुदान का ढांचा: अनुमान के मुताबिक 2026-27 में प्रदेश की कुल राजस्व प्राप्तियां 7,28,928 करोड़ रुपये रहने वाली हैं. इसमें राज्य की अपनी कर आय 3,34,491 करोड़ रुपये है, जबकि गैर कर आय करीब 26,754 करोड़ रुपये है. दूसरी तरफ केंद्र से मिलने वाले संसाधनों में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा करीब 2,68,911 करोड़ रुपये और केंद्रीय अनुदान करीब 98,772 करोड़ रुपये है. यानी उत्तर प्रदेश की राजस्व व्यवस्था में अपनी कमाई और केंद्र से मिलने वाले संसाधनों की हिस्सेदारी लगभग बराबर है.
कर क्षमता और प्रतिबद्ध खर्चों का बोझ: वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिहाज से राज्य की अपनी कर क्षमता और आर्थिक गतिविधियों से होने वाली आय बढ़ाना भी बड़ी चुनौती होगी. प्रोफेसर एमके अग्रवाल के मुताबिक, राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाना जरूरी है. आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी तो कर संग्रह भी बढ़ेगा और सरकार की विकास कार्यों पर खर्च करने की क्षमता मजबूत होगी. राज्य के सामने सबसे बड़ी वित्तीय चुनौती प्रतिबद्ध खर्चों की है.
वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर बड़ा हिस्सा: 2026-27 में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर करीब 3,53,743 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इसमें करीब 1,82,921 करोड़ रुपये वेतन, 1,01,901 करोड़ रुपये पेंशन और करीब 68,921 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान शामिल हैं. यह राशि कुल बजट का करीब 39 प्रतिशत है, जबकि राज्य की राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले यह लगभग 49 प्रतिशत बैठती है. यानी सरकार को मिलने वाले नियमित राजस्व का करीब आधा हिस्सा ऐसे खर्चों में चला जाता है जिन्हें तत्काल कम करना आसान नहीं है.
लचीले संसाधनों की उपलब्धता और विकास पर असर: लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रोली मिश्रा के मुताबिक, राज्य के आर्थिक विकास को समझने के लिए सिर्फ बजट के आकार को देखना पर्याप्त नहीं है. यह देखना भी जरूरी है कि सरकार के पास विकास और सामाजिक क्षेत्र के लिए वास्तव में कितना लचीला संसाधन उपलब्ध है. उनके मुताबिक वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे प्रतिबद्ध खर्च लगातार बने रहते हैं. ऐसे में सरकार को विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करना होगा, जिससे उसका सीधा असर उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर पड़े.
उधार का निवेश और रीवेन्यू सरप्लस का गणित: वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश का राजकोषीय घाटा 1,18,481 करोड़ रुपये अनुमानित है. यह राज्य की GSDP का करीब 3 प्रतिशत है. हालांकि यह निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर है, लेकिन रकम के लिहाज से यह एक बड़ी राशि है. सरकार विकास कार्यों और पूंजीगत निवेश के लिए उधारी का सहारा लेती है.
राजकोषीय घाटे और पूंजीगत खर्च का दृष्टिकोण: ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उधार लेकर किया गया निवेश कितनी तेजी से आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन और रोजगार में बदलता है. एक सकारात्मक पहलू यह है कि सरकार ने 2026-27 में करीब 64,458 करोड़ रुपये का रीवेन्यू सरप्लस अनुमानित किया है. यानी नियमित राजस्व प्राप्तियां राजस्व खर्च से अधिक रहने का अनुमान है. प्रोफेसर एमके अग्रवाल के मुताबिक, राजकोषीय घाटे को केवल नकारात्मक नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए.
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कनेक्टिविटी का विस्तार: यदि उधार लेकर किया गया खर्च ऐसी परिसंपत्तियां तैयार करता है जो भविष्य में उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाती हैं, तो उसका सकारात्मक असर लंबे समय में दिखाई दे सकता है. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पूंजीगत खर्च प्रभावी तरीके से हो और परियोजनाएं समय पर पूरी हों. उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक रणनीति में इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है. एक्सप्रेसवे नेटवर्क, गोरखपुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी, सहारनपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों में सड़क परियोजनाएं और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट प्रदेश की कनेक्टिविटी और निवेश क्षमता बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा हैं.
ग्रामीण कनेक्टिविटी और स्थानीय एमएसएमई को लाभ: सरकार का तर्क है कि बेहतर सड़क और एयर कनेक्टिविटी से उद्योगों को बाजार मिलेगा, लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और निवेशकों के लिए यूपी अधिक आकर्षक बनेगा. प्रोफेसर रोली मिश्रा के मुताबिक, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का फायदा तभी व्यापक स्तर पर दिखाई देगा, जब बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत हो. इससे स्थानीय कारोबार को बाजार मिल सकता है और रोजगार के अवसरों का विस्तार हो सकता है. लेकिन इन परियोजनाओं का अंतिम मूल्यांकन इस बात से होगा कि इनके आसपास कितने उद्योग आते हैं, कितने रोजगार पैदा होते हैं और स्थानीय कारोबार तथा MSME को कितना फायदा मिलता है.
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक मॉडल: नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार यूपी के बदलते औद्योगिक मॉडल का उदाहरण है. सरकार टेक्नोलॉजी आधारित मैन्युफैक्चरिंग को प्रदेश की अर्थव्यवस्था के नए इंजन के तौर पर पेश कर रही है. बड़े निवेश प्रस्तावों और उत्पादन क्षमता के आंकड़ों के साथ यह देखना जरूरी होगा कि कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला, कितने MSME इन कंपनियों की सप्लाई चेन में जुड़े और कितनी नई आर्थिक गतिविधियां बड़े शहरों से बाहर निकलीं. प्रोफेसर रोली मिश्रा के मुताबिक, वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब आर्थिक विकास का फायदा समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचे.
समयबद्ध बजट निष्पादन और निजी निवेश का जरिया: बड़े उद्योगों के साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूत करना होगा, युवाओं के कौशल को उद्योगों की जरूरत से जोड़ना और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना जरूरी है. सरकार के सामने केवल बजट बनाने की नहीं, बल्कि आवंटित राशि को समय पर जमीन पर खर्च करने की भी चुनौती है. पूंजीगत निवेश तभी आर्थिक विकास में बदलता है जब परियोजनाएं समय पर शुरू हों, समय पर पूरी हों और उनका इस्तेमाल शुरू हो. यदि बजट में बड़ी राशि आवंटित हो लेकिन परियोजनाओं में देरी हो जाए तो उसका आर्थिक लाभ भी देर से मिलता है.
उत्पादकता पर ध्यान और आर्थिक संतुलन की जरूरत: यूपी को सिर्फ सरकारी खर्च बढ़ाने के बजाय उस खर्च की उत्पादकता पर भी ध्यान देना होगा. यानी जिस निवेश पर पैसा खर्च हो, उससे आगे चलकर उत्पादन, कारोबार, रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हो. वन ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य के लिए यूपी को इसी बजट आवंटन से लेकर निष्पादन तक की पूरी श्रृंखला को मजबूत करना होगा. उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर में एक साथ दो पहलू दिखाई देते हैं.
संभावनाएं, चुनौतियां और जमीनी हकीकत: एक तरफ 9.12 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट, करीब 2.48 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ता निवेश है. दूसरी तरफ 3.54 लाख करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध खर्च, 1.18 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा और राजस्व प्राप्तियों में केंद्र से मिलने वाले संसाधनों की बड़ी हिस्सेदारी है. प्रोफेसर एमके अग्रवाल के मुताबिक, यूपी के सामने अवसर भी बड़ा है और चुनौती भी. राज्य की बड़ी आबादी, बड़ा बाजार, बेहतर होती कनेक्टिविटी और औद्योगिक निवेश इसकी ताकत हैं.
मानव विकास सूचकांक और जीवन स्तर में सुधार: जरूरत इस बात की है कि इन सभी संसाधनों को एक-दूसरे से जोड़कर उत्पादक आर्थिक गतिविधियों में बदला जाए. वहीं प्रोफेसर रोली मिश्रा के अनुसार, आर्थिक विकास की सफलता का पैमाना सिर्फ GSDP का आंकड़ा नहीं होना चाहिए. यह भी देखना होगा कि विकास का असर रोजगार, आय और जीवन स्तर पर कितना पड़ रहा है. यदि बड़े प्रोजेक्ट के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था, MSME और युवाओं को अवसर मिलते हैं तो इसका असर ज्यादा व्यापक होगा.
सिंगल विंडो से लेकर जमीनी दिक्कतें: इसलिए यूपी की आर्थिक ताकत का असली पैमाना केवल बजट का आकार नहीं होगा. असली सवाल यह होगा कि बड़े सरकारी निवेश से कितना निजी निवेश आता है, कितने उद्योग स्थापित होते हैं, कितने रोजगार पैदा होते हैं, MSME कितने मजबूत होते हैं और आम आदमी की आय कितनी बढ़ती है. वन ट्रिलियन डॉलर का सपना एक्सप्रेसवे से शुरू हो सकता है, लेकिन पूरा तभी होगा जब सड़क से उद्योग तक, उद्योग से रोजगार तक और रोजगार से आम परिवार की आय तक विकास की पूरी कड़ी जमीन पर दिखाई दे. उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का रास्ता बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था के दम पर तैयार तो हो रहा है, लेकिन मंज़िल अभी दूर है.
नीतिगत सुधारों की आवश्यकता: राज्य को अगर इस लक्ष्य को समय पर छूना है, तो उसे मानव विकास सूचकांक (HDI), शिक्षा, स्वास्थ्य और कुशल कार्यबल पर निवेश दोगुना करना होगा. एक्सप्रेसवे के चमचमाते डामर के साथ-साथ जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय युवाओं की जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा, तब तक यह ट्रिलियन डॉलर का सपना केवल आंकड़ों का खेल बनकर रह जाएगा. असली परीक्षा जमीनी प्रगति में छिपी है. लखनऊ में व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
कारोबारी माहौल और भविष्य का रोडमैप: प्रदेश में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है और व्यापारियों के लिए वन विंडो और सिंगल विंडो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश हुई है. मौजूदा समय में भले ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था उस स्तर पर नहीं है कि आसानी से वन ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल हो जाए, लेकिन जिस दिशा में सरकार काम कर रही है, उससे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा. लखनऊ के व्यापारी रजनीकांत राय ने कहा कि सरकार वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के दावे जरूर कर रही है, लेकिन इसकी पूरी तस्वीर जमीन पर दिखाई नहीं देती.
जीएसटी और जमीनी स्तर पर समाधान की मांग: एक्सप्रेसवे बनाना अच्छी पहल है, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाने से व्यापार नहीं बढ़ेगा. आज भी व्यापारियों को जीएसटी और दूसरी दस्तावेजी प्रक्रियाओं में काफी समय लगाना पड़ता है. सरकारी योजनाओं का लाभ बड़े व्यापारियों तक ज्यादा पहुंच रहा है, जबकि छोटे व्यापारी पीछे रह जा रहे हैं. अगर वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है तो छोटे और बड़े सभी व्यापारियों को साथ लेकर चलना होगा और कारोबार की रोजमर्रा की दिक्कतों को दूर करना होगा.
क्या रंग लाएगी योगी सरकार की रणनीति: उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का रास्ता बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर और कानून-व्यवस्था के दम पर तैयार तो हो रहा है, लेकिन मंज़िल अभी दूर है। राज्य को अगर इस लक्ष्य को समय पर छूना है, तो उसे मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य और कुशल लेबर पर निवेश दोगुना करना होगा. एक्सप्रेसवे के चमचमाते डामर के साथ-साथ जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय युवाओं की जेब में पैसा नहीं पहुंचेगा, तब तक यह ट्रिलियन डॉलर का सपना केवल आकड़ों का खेल बनकर रह जाएगा. असली परीक्षा अगले 24 महीने की ज़मीनी प्रगति में छिपी है.
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