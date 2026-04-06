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हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का फोन नहीं उठा सकते? सुप्रीम कोर्ट का बंगाल के मुख्य सचिव से सवाल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव—राज्य के सबसे बड़े अधिकारी, जिन्हें विधानसभा चुनाव की घोषणा के फौरन बाद चुनाव आयोग ने नियुक्त किया था—के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की. यह नाराजगी इसलिए थी क्योंकि पिछले सप्ताह मालदा में जब सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था, तब मुख्य सचिव ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का फोन नहीं उठाया था.

इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ के सामने हुई. पीठ ने मुख्य सचिव से जवाब न देने के बारे में सवाल किया और पूछा, "दिक्कत क्या है?" पीठ ने आगे पूछा, "क्या आप मुख्य न्यायाधीश का फोन भी नहीं उठाते?"

मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला, जो सुनवाई में वर्चुअली शामिल हुए थे, ने जवाब दिया कि वह फ्लाइट में थे और उन्हें कोई फोन नहीं आया. पीठ ने कहा कि अगर उन्होंने अपना नंबर साझा किया होता, तो उन्हें शाम को फोन आ जाता. मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि वह जिस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, वह अधिक सुरक्षित है और उसमें कनेक्टिविटी भी बेहतर है.