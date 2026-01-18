ETV Bharat / bharat

क्या नोबेल विजेता किसी और को दे सकता है अपना प्राइज, क्या कहते हैं नियम?

हैदराबाद : हाल ही में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने व्हाइट हाउस में एक निजी मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक देकर वाहवाही हासिल की. इस दौरान मचाडो ने मीडिया से कहा कि मुलाकात उन्होंने सम्मान के रूप में की, ताकि अमेरिका की भूमिका को वेनेजुएला की आजादी के संघर्ष से जोड़ा जा सके. लेकिन सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर क्या नोबेल पुरस्कार को दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है. नोबेल पुरस्कार स्थायी और अहस्तांतरित होते हैं

नॉर्वेजियन नोबेल समिति और नोबेल शांति पुरस्कार के नियमों के अनुसार एक बार जब नोबेल पुरस्कार आधिकारिक रूप से दे दिया जाता है तो फिर इसे रद्द नहीं किया जा सकता. इतना ही नहीं इसी के साथ ना ही इसे बांटा जा सकता है और ना ही किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है. इसका तात्पर्य यह है कि इस सम्मान, उपाधि और आधिकारिक पहचान हमेशा मूल पुरस्कार विजेता के पास ही रहती है. भले ही इसके बाद उसके द्वारा फिजिकल के रूप से किसी और को भी दे दिया जाए. मचाडो ने क्या कहा

मारिया कोरिना मचाडो को यह नोबेल शांति पुरस्कार पिछले साल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के क्रूर शासन के खिलाफ लड़ाई के लिए दिया गया था. उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को पदक देने के पीछे का मकसद उनकी हमारी स्वतंत्रता के प्रति अनूठी प्रतिबद्धता को पहचान देना था.