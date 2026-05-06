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'ममता इस्तीफा दें या न दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, नई सरकार वर्तमान सदन को भंग कर देगी', बोले विशेषज्ञ

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है. उनका आरोप है कि उन्हें साजिश के तहत हराया गया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार का गठन सुचारु रूप से हो सकेगा या नहीं. क्या कहीं पूरा मामला कानूनी दावपेंच में तो नहीं उलझ रहा है ?

लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बनी रह सकती हैं.आचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी.

गौरतलब है कि परंपरा के अनुसार, यदि किसी पार्टी या गठबंधन पार्टी को विधानसभा चुनावों में नई सरकार के गठन के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिलता है, तो मौजूदा मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा के हालिया चुनावों में भाजपा ने 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 207 सीटें जीतकर 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार को करारा झटका दिया, टीएमसी को सत्ता में बने रहने का पूरा भरोसा था, लेकिन उसे सिर्फ 80 सीटें ही मिलीं. ममता बनर्जी ने भाजपा पर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के समर्थन से चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों पर ममता बनर्जी की टिप्पणीमंगलवार को आई थी. उन्होंने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर हमला करते हुए कहा, "चुनाव आयोग के माध्यम से आधिकारिक तौर पर वे (भाजपा) हमें हरा सकते हैं. लेकिन, नैतिक रूप से हमने चुनाव जीता है." एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "यह सवाल ही नहीं उठता. मैं हारी नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी."

पीडीटी आचार्य ने ईटीवी भारत को बताया, "विधानसभा चुनाव हुए और उनकी पार्टी (तृणमूल कांग्रेस) हार गई. लेकिन, नई विधानसभा के गठन और नई सरकार बनने तक पुरानी विधानसभा बनी रहेगी."उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सत्ताधारी पार्टी के चुनाव हारने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं. इसके बाद आमतौर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं कि वे नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक पद पर बने रहें.

उन्होंने कहा, "सरकार बनने तक वह मुख्यमंत्री रह सकती हैं. अगर वह आज इस्तीफा भी दे देती हैं, तो राज्यपाल उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहेंगे." ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर आचार्य ने कहा, "फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि भाजपा को भारी बहुमत मिला है. इसलिए फ्लोर टेस्ट का सवाल ही नहीं उठता. फ्लोर टेस्ट तब होता है जब बहुमत को लेकर संदेह होता है."