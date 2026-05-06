'ममता इस्तीफा दें या न दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, नई सरकार वर्तमान सदन को भंग कर देगी', बोले विशेषज्ञ
ममता ने कहा, वह इस्तीफा नहीं देंगी. एक्सपर्ट ने कहा, उनका स्टैंड गलत है.
Published : May 6, 2026 at 2:42 PM IST
नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है. उनका आरोप है कि उन्हें साजिश के तहत हराया गया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार का गठन सुचारु रूप से हो सकेगा या नहीं. क्या कहीं पूरा मामला कानूनी दावपेंच में तो नहीं उलझ रहा है ?
लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बनी रह सकती हैं.आचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद वह मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी.
गौरतलब है कि परंपरा के अनुसार, यदि किसी पार्टी या गठबंधन पार्टी को विधानसभा चुनावों में नई सरकार के गठन के लिए आवश्यक बहुमत नहीं मिलता है, तो मौजूदा मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हैं.
पश्चिम बंगाल विधानसभा के हालिया चुनावों में भाजपा ने 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 207 सीटें जीतकर 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार को करारा झटका दिया, टीएमसी को सत्ता में बने रहने का पूरा भरोसा था, लेकिन उसे सिर्फ 80 सीटें ही मिलीं. ममता बनर्जी ने भाजपा पर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के समर्थन से चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों पर ममता बनर्जी की टिप्पणीमंगलवार को आई थी. उन्होंने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर हमला करते हुए कहा, "चुनाव आयोग के माध्यम से आधिकारिक तौर पर वे (भाजपा) हमें हरा सकते हैं. लेकिन, नैतिक रूप से हमने चुनाव जीता है." एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "यह सवाल ही नहीं उठता. मैं हारी नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी."
पीडीटी आचार्य ने ईटीवी भारत को बताया, "विधानसभा चुनाव हुए और उनकी पार्टी (तृणमूल कांग्रेस) हार गई. लेकिन, नई विधानसभा के गठन और नई सरकार बनने तक पुरानी विधानसभा बनी रहेगी."उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि सत्ताधारी पार्टी के चुनाव हारने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देते हैं. इसके बाद आमतौर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री को सलाह देते हैं कि वे नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक पद पर बने रहें.
उन्होंने कहा, "सरकार बनने तक वह मुख्यमंत्री रह सकती हैं. अगर वह आज इस्तीफा भी दे देती हैं, तो राज्यपाल उन्हें पद पर बने रहने के लिए कहेंगे." ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका के बारे में पूछे जाने पर आचार्य ने कहा, "फ्लोर टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि भाजपा को भारी बहुमत मिला है. इसलिए फ्लोर टेस्ट का सवाल ही नहीं उठता. फ्लोर टेस्ट तब होता है जब बहुमत को लेकर संदेह होता है."
आचार्य ने कहा, "अगर गठबंधन सरकार बनती है, तो राज्यपाल फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कहेंगे. यह आवश्यक नहीं है. भाजपा को 200 से अधिक सीटें मिली हैं. तो फ्लोर टेस्ट का सवाल ही कहां उठता है? यह जरूरी नहीं है. उन्हें केवल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलानी है. शपथ लेते ही पुरानी सरकार गिर जाएगी. ममता बनर्जी इस्तीफा दें या न दें, यह मायने नहीं रखता. सरकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा."
नई विधानसभा के गठन संबंधी चुनाव आयोग की अधिसूचना पर आचार्य ने कहा, "सरकार गठन से चुनाव आयोग का कोई लेना-देना नहीं है. चुनाव आयोग ने चुनाव परिणाम अधिसूचित किए हैं. इसका मतलब है कि सभी निर्वाचित सदस्यों के नाम अधिसूचित किए गए हैं. चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होते ही सदन अस्तित्व में आ जाएगा."उन्होंने आगे कहा, "जो नई सरकार बनेगी, वह मौजूदा सदन को भंग कर सकती है. वे राज्यपाल को सदन भंग करने की सलाह देंगे."वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को समाप्त हो रहा है.
विपक्षी दलों का क्या कहना है?
कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और शिवसेना (यूबीटी) समेत कई विपक्षी दलों ने बनर्जी का खुलकर समर्थन किया है और भाजपा पर चुनाव में वोटों की चोरी का आरोप लगाया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पहले एक पोस्ट में लिखा था, “असम और बंगाल भाजपा द्वारा चुनाव आयोग के समर्थन से चुनाव चोरी के स्पष्ट उदाहरण हैं. हम ममता जी से सहमत हैं. बंगाल में 100 से अधिक सीटें चोरी हुईं. हमने यह तरीका पहले भी देखा है. मध्य प्रदेश,हरियाणा, महाराष्ट्र और लोकसभा 2024 के चुनाव."
इस बीच, शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने का फैसला पूरी तरह से उचित था.
ये भी पढ़ें : हार के बाद सीएम ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार, CEC को बताया चुनाव का विलेन