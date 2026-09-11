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18th BRICS Summit: आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, लेकिन राह में हैं कई रोड़े!

ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा, ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर माउरो विएरा, (बाएं से दाएं) शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS बिजनेस फोरम 2026 के दौरान. ( IANS )

नई दिल्लीः 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल शुरू हो गई है. नई दिल्ली में इस बार भारत का पूरा जोर आतंकवाद और सीमा पार संगठित अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर व्यापक घोषणाओं को धरातल पर मजबूत सहयोग में बदलने का है. भारत की इस कूटनीतिक कोशिश पर शुक्रवार को सुरक्षा और राजनयिक विशेषज्ञों ने अपनी मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है.

इस कड़वी हकीकत के पीछे एक पुरानी पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है. मई में नई दिल्ली में ही ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई थी. उस बैठक में भी तीन मुख्य स्तंभों- राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क के तहत ब्रिक्स रणनीतिक साझेदारी के ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई थी.

इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने गुरुवार, 10 सितंबर, 2026 को ओडिशा के पुरी में होने वाले 18वें BRICS समिट से पहले BRICS नेताओं और डेलीगेट्स के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के पोर्ट्रेट वाला एक सैंड एनिमेशन बनाया. (IANS)

हालांकि, भारत की चुनौती ब्रिक्स के भीतर लगातार बढ़ रहे भू-राजनीतिक और सुरक्षा मतभेदों से पैदा होती है. चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे नए-पुराने सदस्य देश मेज पर अपने अलग-अलग रणनीतिक हित और सुरक्षा खतरों की प्राथमिकताएं लेकर आ रहे हैं. ऐसी स्थिति में आतंकवाद की एक साझा परिभाषा, उसके स्रोतों और उसके रूपों पर सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना, केवल एक और राजनीतिक घोषणापत्र जारी करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन साबित हो सकता है.

सहयोग का निर्माण करना होगा

सुरक्षा विशेषज्ञ प्रकाश सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "भारत के लिए चुनौती ब्रिक्स सदस्यों के बीच बड़े मतभेदों के बावजूद सहयोग का निर्माण करना होगा, खासकर भू-राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर. यह जरूरी नहीं है कि चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अन्य सदस्य देशों की सुरक्षा खतरों को लेकर धारणाएं या आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से निपटने के तौर-तरीके एक जैसे हों."

हालांकि, राजनयिक विशेषज्ञ डॉ. (कैप्टन) सिकंदर रिज़वी ने कहा कि सभी भागीदार देशों के साथ भारत के वर्तमान संबंध घोषणाओं को धरातल पर उतारने का एक बड़ा अवसर हो सकते हैं. डॉ. रिजवी ने ब्रिक्स देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर भारत के संभावित जोर देने की बात को रेखांकित करते हुए कहा, "हमें एक या दो दिन का इंतजार करना चाहिए. जब शीर्ष नेतृत्व चर्चा के लिए बैठेगा और एक साझा प्रस्ताव लेकर सामने आएगा, तब सब कुछ पूरी तरह साफ हो जाएगा."

साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18वें BRICS समिट में हिस्सा लेने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अपने वेलकम के दौरान एक कल्चरल परफॉर्मेंस देखते हुए. (IANS/MEA)

घोषणाओं से कार्रवाई तक

भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ मजबूत अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई पर जोर दिया है. यह तर्क दिया है कि आतंकवाद विरोधी सहयोग केवल राजनीतिक बयानों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए.

ब्रिक्स पहले से ही आतंकवाद से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित कर चुका है. इसके आतंकवाद विरोधी कार्य समूह और विशेष उप-समूहों ने सदस्य देशों को आतंकवाद, कट्टरपंथ, टेरर फंडिंग और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया है.

इसके पहले के ब्रिक्स घोषणापत्रों में भी सभी रूपों में आतंकवाद की बार-बार कड़ी निंदा की गई है. साथ ही टेरर फंडिंग, कट्टरपंथ, संगठित अपराध और सूचना व संचार प्रौद्योगिकियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सहयोग का आह्वान किया गया है.

उदाहरण के लिए, 2020 के ब्रिक्स घोषणापत्र में टेरर फंडिंग नेटवर्क सहित आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को दोहराया गया था, साथ ही ब्रिक्स काउंटर-टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और उसके उप-समूहों के काम का स्वागत किया गया था.

इसी तरह, ब्रासीलिया घोषणापत्र में आतंकवादी नेटवर्क के वित्तपोषण को रोकने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने और ब्रिक्स आतंकवाद-विरोधी तंत्र के माध्यम से सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया गया था. इसने आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से निपटने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला था.