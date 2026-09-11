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18th BRICS Summit: आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, लेकिन राह में हैं कई रोड़े!

नई दिल्ली के सामने आतंकवाद, टेरर फाइनेंसिंग, साइबर खतरों और संगठित अपराध पर आम सहमति बनाना चुनौती होगी. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

18th BRICS Summit
ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा, ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर माउरो विएरा, (बाएं से दाएं) शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में BRICS बिजनेस फोरम 2026 के दौरान. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2026 at 7:40 PM IST

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नई दिल्लीः 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल शुरू हो गई है. नई दिल्ली में इस बार भारत का पूरा जोर आतंकवाद और सीमा पार संगठित अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर व्यापक घोषणाओं को धरातल पर मजबूत सहयोग में बदलने का है. भारत की इस कूटनीतिक कोशिश पर शुक्रवार को सुरक्षा और राजनयिक विशेषज्ञों ने अपनी मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है.

इस कड़वी हकीकत के पीछे एक पुरानी पृष्ठभूमि भी जुड़ी हुई है. मई में नई दिल्ली में ही ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई थी. उस बैठक में भी तीन मुख्य स्तंभों- राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय, तथा सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क के तहत ब्रिक्स रणनीतिक साझेदारी के ढांचे को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई थी.

18th BRICS Summit
इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने गुरुवार, 10 सितंबर, 2026 को ओडिशा के पुरी में होने वाले 18वें BRICS समिट से पहले BRICS नेताओं और डेलीगेट्स के स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के पोर्ट्रेट वाला एक सैंड एनिमेशन बनाया. (IANS)

हालांकि, भारत की चुनौती ब्रिक्स के भीतर लगातार बढ़ रहे भू-राजनीतिक और सुरक्षा मतभेदों से पैदा होती है. चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे नए-पुराने सदस्य देश मेज पर अपने अलग-अलग रणनीतिक हित और सुरक्षा खतरों की प्राथमिकताएं लेकर आ रहे हैं. ऐसी स्थिति में आतंकवाद की एक साझा परिभाषा, उसके स्रोतों और उसके रूपों पर सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना, केवल एक और राजनीतिक घोषणापत्र जारी करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन साबित हो सकता है.

सहयोग का निर्माण करना होगा

सुरक्षा विशेषज्ञ प्रकाश सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, "भारत के लिए चुनौती ब्रिक्स सदस्यों के बीच बड़े मतभेदों के बावजूद सहयोग का निर्माण करना होगा, खासकर भू-राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं पर. यह जरूरी नहीं है कि चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और अन्य सदस्य देशों की सुरक्षा खतरों को लेकर धारणाएं या आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से निपटने के तौर-तरीके एक जैसे हों."

हालांकि, राजनयिक विशेषज्ञ डॉ. (कैप्टन) सिकंदर रिज़वी ने कहा कि सभी भागीदार देशों के साथ भारत के वर्तमान संबंध घोषणाओं को धरातल पर उतारने का एक बड़ा अवसर हो सकते हैं. डॉ. रिजवी ने ब्रिक्स देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर भारत के संभावित जोर देने की बात को रेखांकित करते हुए कहा, "हमें एक या दो दिन का इंतजार करना चाहिए. जब शीर्ष नेतृत्व चर्चा के लिए बैठेगा और एक साझा प्रस्ताव लेकर सामने आएगा, तब सब कुछ पूरी तरह साफ हो जाएगा."

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साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामफोसा शुक्रवार, 11 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में 18वें BRICS समिट में हिस्सा लेने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर अपने वेलकम के दौरान एक कल्चरल परफॉर्मेंस देखते हुए. (IANS/MEA)

घोषणाओं से कार्रवाई तक

भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ मजबूत अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई पर जोर दिया है. यह तर्क दिया है कि आतंकवाद विरोधी सहयोग केवल राजनीतिक बयानों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए.

ब्रिक्स पहले से ही आतंकवाद से निपटने के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित कर चुका है. इसके आतंकवाद विरोधी कार्य समूह और विशेष उप-समूहों ने सदस्य देशों को आतंकवाद, कट्टरपंथ, टेरर फंडिंग और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया है.

इसके पहले के ब्रिक्स घोषणापत्रों में भी सभी रूपों में आतंकवाद की बार-बार कड़ी निंदा की गई है. साथ ही टेरर फंडिंग, कट्टरपंथ, संगठित अपराध और सूचना व संचार प्रौद्योगिकियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सहयोग का आह्वान किया गया है.

उदाहरण के लिए, 2020 के ब्रिक्स घोषणापत्र में टेरर फंडिंग नेटवर्क सहित आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को दोहराया गया था, साथ ही ब्रिक्स काउंटर-टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और उसके उप-समूहों के काम का स्वागत किया गया था.

इसी तरह, ब्रासीलिया घोषणापत्र में आतंकवादी नेटवर्क के वित्तपोषण को रोकने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने और ब्रिक्स आतंकवाद-विरोधी तंत्र के माध्यम से सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया गया था. इसने आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से निपटने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला था.

अब भारत के सामने बड़ा सवाल यह है कि क्या इन प्रतिबद्धताओं को वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने, समन्वित जांच, वित्तीय ट्रैकिंग और आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई में बदला जा सकता है.

18th BRICS Summit
नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें BRICS समिट में हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे. (IANS/PIB)

टेरर फंडिंग रोकना भारत की प्राथमिकता

नई दिल्ली के लिए, टेरर फंडिंग उन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक बने रहने की संभावना है जहां ब्रिक्स व्यावहारिक परिणाम दे सकता है. भारत ने बार-बार यह तर्क दिया है कि आतंकवादी संगठन वित्तीय नेटवर्क तक पहुंच के बिना काम नहीं कर सकते. चाहे वह पारंपरिक बैंकिंग चैनलों, अवैध व्यापार, हवाला, शेल संस्थाओं, क्रिप्टोकरेंसी या अन्य उभरते तौर-तरीकों के माध्यम से ही क्यों न हो.

भारत की व्यापक बहुपक्षीय आतंकवाद-विरोधी नीति ने भी खुफिया जानकारी साझा करने, खतरों के आकलन, पारस्परिक कानूनी सहायता और एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग पर विशेष जोर दिया है.

चीन का कारक

हालांकि, भारत की ब्रिक्स रणनीति में चीन की मौजूदगी सबसे जटिल पहलुओं में से एक बनी हुई है. भले ही बीजिंग खुद आतंकवाद और चरमपंथ से जुड़े खतरों का सामना कर चुका है और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी सहयोग का समर्थन करता है, लेकिन भारत की सुरक्षा चिंताएं हमेशा चीन जैसी नहीं होती हैं.

नई दिल्ली के लिए बड़ी समस्या यह भी है कि जब भू-राजनीतिक हित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों और उनके संगठनों को प्रतिबंधित करने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में ब्रिक्स आतंकवादी संगठनों और आतंकियों के खिलाफ एक साझा रुख विकसित कर सकता है.

रूस और ईरान ने बढ़ाई एक और उलझन

रूस इस मामले में एक अलग तरह की चुनौतियां पेश करता है. मॉस्को ने खुद आतंकवाद से जुड़े खतरों का सामना किया है. उसके पास सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी और चरमपंथी नेटवर्क से निपटने का काफी अनुभव है. लेकिन इसके साथ ही, पश्चिम देशों के साथ रूस के भू-राजनीतिक टकराव ने उसकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को बदल दिया है. दूसरी ओर, ईरान के अपने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण हैं.

सुरक्षा विशेषज्ञ प्रकाश सिंह ने कहा, "इसलिए भारत के लिए चुनौती आतंकवाद को एक ऐसे व्यापक दायरे में रखने की होगी, जिससे सभी देशों के बीच आम सहमति भी बन सके. साथ ही वह इतना स्पष्ट भी हो कि धरातल पर उस सहयोग का कोई व्यावहारिक मूल्य निकल सके."

साइबर सुरक्षा बन रही है एक और परीक्षा

यह चुनौती केवल पारंपरिक आतंकवाद तक ही सीमित नहीं है. आतंकवादी और संगठित आपराधिक नेटवर्क भर्ती, प्रोपेगैंडा, फंडिंग और आपसी तालमेल के लिए तेजी से एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, क्रिप्टोकरेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और अन्य डिजिटल तकनीकों का दुरुपयोग कर रहे हैं.

ब्रिक्स आपराधिक और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए आईसीटी (ICT - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) के दुरुपयोग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को पहले ही स्वीकार कर चुका है. इसके लिए 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सुरक्षा' पर एक वर्किंग ग्रुप भी बनाया गया है.

भारत साइबर खतरों से जुड़ी खुफिया जानकारी साझा करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म के आतंकवादी इस्तेमाल पर लगाम लगाने और अवैध डिजिटल वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने में अधिक सहयोग के लिए दबाव बना सकता है.

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