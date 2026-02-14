ETV Bharat / bharat

क्या लिव-इन पार्टनर पुरुष पर कर सकती है दहेज उत्पीड़न का केस? सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करने के लिए सहमत

याचिका में यह मुद्दा भी उठाया गया कि क्या शिवचरण लाल वर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय कानून को लागू न करके हाई कोर्ट सही था. इस मामले में, IPC की धारा 498A के तहत सजा को इस वजह से रद्द कर दिया गया था कि दूसरी शादी तब की गई थी जब पहली शादी अभी भी चल रही थी. याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट ने शिकायत करने वाली महिला की एफआईआर के खिलाफ याचिकाकर्ता की दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जबकि वह उसकी कानूनी रूप से शादीशुदा पत्नी नहीं थी.

यह याचिका कर्नाटक के शिवमोगा के कार्डियोलॉजिस्ट लोकेश बी एच और अन्य ने दायर की है. वकील आनंद संजय एम नूली की अगुवाई में याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 18 नवंबर, 2025 को दिए गए फैसले को चुनौती दी है. याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि क्या हाई कोर्ट का यह मानना ​​सही था कि धारा 498ए की कठोरता लिव-इन रिश्तों तक भी फैली हुई है, जबकि प्रावधान की परिभाषा पति तक ही सीमित है.

बेंच ने इस मामले में कानून और न्याय मंत्रालय को एक पार्टी के तौर पर शामिल करने का आदेश दिया और केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से मदद मांगी. इस पर बेंच ने कर्नाटक सरकार को भी नोटिस जारी किया.

यह मामला शुक्रवार को जस्टिस संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया था. बेंच ने वकील नीना आर नरीमन को कोर्ट की मदद के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है और उनसे अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. बेंच ने मामले की आगे की सुनवाई 9 मार्च को तय की है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है कि क्या कोई पुरुष, जो किसी महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में है या शादी जैसे रिश्ते में है, उस पर आईपीसी की धारा 498A या भारतीय न्याय संहिता, 2023 में इसके मिलते-जुलते प्रावधान के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है.

याचिका में कहा गया, "क्या हाई कोर्ट का के. सुब्बा राव बनाम तेलंगाना राज्य (2018) के मामले में इस कोर्ट द्वारा बताए गए कानून के नियम को लागू न करना सही था, जिसमें यह माना गया है कि पति के रिश्तेदारों को सिर्फ गोलमोल और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर तब तक नहीं फंसाया जाना चाहिए जब तक कि उस अपराध में शामिल होने के खास आरोप न हों."

याचिका में कहा गया, " हाई कोर्ट ने इस बात पर विचार न करके गलती की है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 के खिलाफ धारा 498 ए आईपीसी के तहत अपराध के आरोप मान्य नहीं हैं, क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 की कथित शादी अमान्य थी और कानून में वैध नहीं थी, क्योंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 की पहली शादी अभी भी जारी थी। इसलिए, धारा 498 ए आईपीसी के तहत कठोरता दूसरी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप पर लागू नहीं होती है."

याचिका में कहा गया, "हाई कोर्ट ने इस बात पर ध्यान न देकर गलती की है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 और रेस्पोंडेंट नंबर 2 का रिश्ता सिर्फ लिव-इन रिलेशनशिप था, इसलिए 498A IPC के तहत सख्ती इस मामले के मौजूदा तथ्यों पर लागू नहीं होती. इसके अलावा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सनतन शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2024 के मामले में दिए गए फैसले से भी यह बात और मजबूत हुई है."

हाई कोर्ट ने देखा था कि 498A IPC की सख्ती लिव-इन रिलेशनशिप सेटअप पर भी लागू होती है. हाई कोर्ट ने यह भी माना था कि 498A IPC के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ पेंडिंग दो केस दो अलग-अलग फोरम में नहीं चल सकते, इसलिए शिवमोग्गा कोर्ट में पेंडिंग केस को बेंगलुरु के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसकी शादी 2000 में हुई थी और उससे एक बेटी पैदा हुई.

याचिका में कहा गया कि शिकायत करने वाले ने दावा किया कि उसकी शादी 2010 में हुई थी और उसे और उसके परिवार वालों को परेशान करने के लिए, उसने अलग-अलग फोरम यानी पुलिस अधिकारियों और कर्नाटक स्टेट वुमन कमीशन, बेंगलुरु में कई शिकायतें दर्ज कीं. ये सभी शिकायतें बंद कर दी गईं.

2016 में, उसने शिवमोग्गा में एक शिकायत दर्ज की, जिसमें IPC की धारा 498A के तहत चार्जशीट फाइल की गई. महिला ने बेंगलुरु में एक और FIR दर्ज की जिसमें IPC की धारा 307, 498A r/w 34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया.

