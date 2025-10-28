ETV Bharat / bharat

क्या क्लाउड-सीडिंग से दिल्ली को धुंध से मिलेगा छुटकारा? विशेषज्ञों ने जताई आशंका

विशेषज्ञ क्लाउड-सीडिंग को बारिश के लिए खराब मौसम की स्थिति का एक प्रतीकात्मक कदम बता रहे हैं.

Cloud Seeding
क्या दिल्ली को धुंध से मिलेगा छुटकारा? (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 28, 2025 at 8:05 PM IST

8 Min Read
सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: हर साल जहरीले धुएं की चादर से जूझ रही राजधानी दिल्ली के आसमान में एक महत्वाकांक्षी प्रयोग हुआ है, जिसका उद्देश्य बादलों से बारिश करवाना है. मंगलवार को राजधानी की प्रदूषित हवा को साफ करने के अंतिम प्रयास के तौर पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया गया. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस अभियान में शामिल विमान अब उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित अपने अड्डे पर लौट आया है, लेकिन शुरुआती उम्मीदें विज्ञान के सामने धराशायी हो गईं.

मौसम संबंधी आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के ऊपर बादलों में नमी का स्तर 20 फीसदी से कम था, जो वर्षा के लिए बहुत कम है.विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि केमिस्ट्री के इस्तेमाल से भी, चाहे प्राकृतिक हो या आर्टिफिशियल, बारिश होना असंभव है. सूत्रों ने बताया कि अगर हालात सुधरते हैं तो बाद में कानपुर से एक और सीडिंग उड़ान भरी जा सकती है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
मौसम विज्ञानी और जलवायु परिवर्तन सलाहकार प्रो एसएन मिश्रा ने इस प्रयास को सैद्धांतिक रूप से एक अच्छा विचार, लेकिन गलत समय पर किया गया प्रयास बताया. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "क्लाउड सीडिंग का ताजा प्रयास सैद्धांतिक रूप से, एक अच्छा प्रयोग था. हालांकि, वर्तमान मौसम की स्थितियां क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं. पश्चिमी विक्षोभ उत्तर की ओर बढ़ रहा है और दिल्ली के ऊपर अधिकांश बादल चक्रवाती तूफानों के आउटफ्लो से बने ऊंचे बादल हैं, जो सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं."

"क्लाउड सीडिंग से वर्षा तभी बढ़ सकती है जब बादलों में सही विशेषताएं हों. यह वैज्ञानिक रूप से ठोस समाधान के बजाय प्रदूषण पर प्रभाव दिखाने का एक अभ्यास अधिक लगता है."

'प्रकृति पहले से ही बारिश के लिए तैयार है'
पर्यावरण कार्यकर्ता भावरीन कंधारी ने इस प्रयास के समय और आवश्यकता पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "आज दिल्ली में पहले से ही बादलों का महत्वपूर्ण निर्माण हो रहा है. वातावरण स्वाभाविक रूप से बारिश के लिए तैयार है, इसलिए क्लाउड सीडिंग से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा."

पश्चिमी विक्षोभ के निकट आने के साथ अगले 24 से 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है. इन परिस्थितियों में क्लाउड सीडिंग का प्रयास करने से सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी का खतरा है." कंधारी ने आगे कहा कि हालांकि इस तरह के प्रयोग सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन असली समाधान उत्सर्जन मानदंडों, स्वच्छ ईंधन और मज़बूत वायु गुणवत्ता मानकों के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोकना है.

'बारिश तो होगी, लेकिन क्लाउड सीडिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा'
पर्यावरण और भू-स्थानिक विश्लेषक डॉ राजेश पॉल इस बात से सहमत थे कि क्लाउड सीडिंग से वर्षा की क्षमता थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन यह अचानक बारिश नहीं ला सकती. उन्होंने कहा, "अगर उपयुक्त बादल पहले से मौजूद हैं, तो आर्द्रता और तापमान के सही तालमेल से प्राकृतिक वर्षा होगी. क्लाउड सीडिंग से वर्षा की तीव्रता या अवधि में मामूली वृद्धि ही हो सकती है.चूंकि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसलिए अगले 24-48 घंटों में प्राकृतिक वर्षा की संभावना पहले से ही ज़्यादा है.

डॉ पॉल के अनुसार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल आदर्श रूप से तब किया जाना चाहिए जब बादल मौजूद हों, लेकिन वर्षा के लिए आवश्यक आंतरिक गतिशीलता का अभाव हो, न कि तब जब बारिश होने वाली हो

'सिल्वर आयोडाइड कोई जादू की छड़ी नहीं है'
पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ हिश्मी जमील हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया कि क्लाउड सीडिंग में नमी से भरे बादलों में सिल्वर आयोडाइड या इसी तरह के कणों को इंजेक्ट किया जाता है ताकि बूंदों का निर्माण तेज हो और बारिश हो. उन्होंने कहा, "जब आर्द्रता, तापमान और हवा की गति अनुकूल हो, तो यह वर्षा को बढ़ा सकता है. हालांकि, यह प्राकृतिक मौसम प्रक्रियाओं का विकल्प नहीं है."

उन्होंने कहा कि उचित परिस्थितियों में, ऐसे प्रयोग संभावित रूप से वर्षा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सफलता की डिग्री बहुत असंगत हो सकती है, और परिणामस्वरूप होने वाली वर्षा का परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है.

'क्लाउड सीडिंग नीतिगत विफलता को नहीं धो सकती'
पर्यावरणविद् भारती चतुर्वेदी के लिए क्लाउड सीडिंग का मूल आधार ही पारिस्थितिक और नैतिक चिंताओं को जन्म देता है. उन्होंने कहा, "क्लाउड सीडिंग एक स्थान से पानी लेती है और स्थानीय जल विज्ञान चक्रों को बदल देती है. हां, यह निलंबित धूल को धो सकती है, लेकिन प्रदूषण के स्रोतों, वाहनों, निर्माण और खुले में जलने से निपटने के बिना, यह अर्थहीन है. कुछ दिनों की बारिश के बाद प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ जाएगा. यह कोई स्थायी समाधान नहीं है, सिर्फ एक अस्थायी दिखावटी समाधान है."

उन्होंने आगाह किया कि अगर बिना उचित वैज्ञानिक निगरानी के बार-बार इस तरह के हस्तक्षेप किए गए, तो इससे स्थानीय वर्षा पैटर्न भी बिगड़ सकता है.

'केमिकल के छिड़काव से दिल्ली की हवा ठीक नहीं होगी'
पर्यावरण कार्यकर्ता जय धर गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस परीक्षण को हताशा का नतीजा बताया. उन्होंने कहा, "मुझे अभी प्राकृतिक बारिश की संभावना नहीं दिख रही है. अगर बारिश होती भी है, तो वह केवल PM10 कणों को जमा करती है, PM2.5 को नहीं, जो मुख्य प्रदूषक है.बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करना यमुना में झाग दबाने के लिए रसायनों का छिड़काव करने जैसा है, यह दिखावा है, समाधान नहीं."

गुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि एकमात्र वास्तविक समाधान उत्सर्जन के स्रोत पर ही उत्सर्जन को कम करना है, न कि उसे अस्थायी रूप से खत्म करने का प्रयास करना.

दिल्ली के हताशा भरे कदम
दिवाली के बाद रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण का सामना कर रही दिल्ली सरकार ने सितंबर में IIT कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. इसके तहत अक्टूबर और नवंबर के बीच उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में 3.21 करोड़ रुपये की लागत से पांच क्लाउड-सीडिंग परीक्षण किए जाएंगे. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब शहर दिवाली के बाद पिछले पांच सालों में सबसे खराब वायु गुणवत्ता से जूझ रहा है.

पराली जलाने में कथित तौर पर 77.5% की गिरावट के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर चला गया, क्योंकि PM2.5 का स्तर 488 µg/m³ तक पहुंच गया - जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुरक्षित मानक से लगभग 100 गुना अधिक है. दिवाली के एक हफ़्ते बाद भी प्रदूषण चिंताजनक बना हुआ है. सिरी फोर्ट में AQI 350, बवाना में AQI 336 और मुंडका में AQI 324 दर्ज किया गया, जिन्हें 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है.

क्लाउड सीडिंग का विज्ञान
क्लाउड सीडिंग,बादलों में क्लाउड-न्यूक्लिआई एजेंटों (सिल्वर आयोडाइड, नमक और/या शुष्क बर्फ) के फैलाव की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य वर्षा प्राप्त करने के लिए जल की बूंदों का संलयन शुरू करना है. यह प्रक्रिया कई दशकों से दुनिया भर में, चीन और संयुक्त अरब अमीरात से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, सूखा प्रबंधन, ओलावृष्टि नियंत्रण और वायु गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के संदर्भ में अपनाई जा रही है.

हालांकि, विशेषज्ञ परिणामों को लेकर आगाह करते हैं, जो बहुत परिवर्तनशील होते हैं. सही प्रकार के बादल और सही समय का पता लगाने के आधार पर यह प्रायोगिक सेटअप सफल हो सकता है, और यदि सफल भी हो जाता है, तो भी वर्षा का परिणाम अनिश्चित होता है. इसके अलावा, रासायनिक अवशेषों और विभिन्न स्थानों पर वर्षा के वितरण से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताएं निरंतर चिंता का विषय हैं. निरंतर प्रदूषण संकट के बीच, क्लाउड सीडिंग दिल्ली के लिए आशा की एक प्रतीकात्मक किरण के रूप में प्रतिध्वनित हो सकती है.

वायुमंडलीय मरहम-पट्टी
दिल्ली के लिए, क्लाउड सीडिंग, लगातार जारी प्रदूषण संकट के बीच आशा की एक प्रतीकात्मक किरण है। लेकिन पर्यावरणविदों का तर्क है कि यह वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने, निर्माण धूल के मानदंडों को लागू करने और पूरे उत्तर भारत में फसल अवशेष प्रबंधन के समन्वय जैसे कड़े उपायों से ध्यान हटाने का एक महंगा तरीका है.

शहर का वार्षिक स्मॉग सीजन एक घातक मिश्रण, धीमी सर्दियों की हवाओं, पंजाब और हरियाणा में खेतों की आग, वाहनों से निकलने वाले धुएं और अनियंत्रित औद्योगिक उत्सर्जन का परिणाम है. सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन क्रैकर दिशानिर्देशों के बावजूद दिवाली की आतिशबाजी धुंध को और बढ़ा देती है.

