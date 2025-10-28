ETV Bharat / bharat

क्या क्लाउड-सीडिंग से दिल्ली को धुंध से मिलेगा छुटकारा? विशेषज्ञों ने जताई आशंका

सुरभि गुप्ता नई दिल्ली: हर साल जहरीले धुएं की चादर से जूझ रही राजधानी दिल्ली के आसमान में एक महत्वाकांक्षी प्रयोग हुआ है, जिसका उद्देश्य बादलों से बारिश करवाना है. मंगलवार को राजधानी की प्रदूषित हवा को साफ करने के अंतिम प्रयास के तौर पर दिल्ली के कुछ हिस्सों में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया गया. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस अभियान में शामिल विमान अब उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित अपने अड्डे पर लौट आया है, लेकिन शुरुआती उम्मीदें विज्ञान के सामने धराशायी हो गईं. मौसम संबंधी आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली के ऊपर बादलों में नमी का स्तर 20 फीसदी से कम था, जो वर्षा के लिए बहुत कम है.विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि केमिस्ट्री के इस्तेमाल से भी, चाहे प्राकृतिक हो या आर्टिफिशियल, बारिश होना असंभव है. सूत्रों ने बताया कि अगर हालात सुधरते हैं तो बाद में कानपुर से एक और सीडिंग उड़ान भरी जा सकती है. विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

मौसम विज्ञानी और जलवायु परिवर्तन सलाहकार प्रो एसएन मिश्रा ने इस प्रयास को सैद्धांतिक रूप से एक अच्छा विचार, लेकिन गलत समय पर किया गया प्रयास बताया. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "क्लाउड सीडिंग का ताजा प्रयास सैद्धांतिक रूप से, एक अच्छा प्रयोग था. हालांकि, वर्तमान मौसम की स्थितियां क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं. पश्चिमी विक्षोभ उत्तर की ओर बढ़ रहा है और दिल्ली के ऊपर अधिकांश बादल चक्रवाती तूफानों के आउटफ्लो से बने ऊंचे बादल हैं, जो सीडिंग के लिए उपयुक्त नहीं हैं." "क्लाउड सीडिंग से वर्षा तभी बढ़ सकती है जब बादलों में सही विशेषताएं हों. यह वैज्ञानिक रूप से ठोस समाधान के बजाय प्रदूषण पर प्रभाव दिखाने का एक अभ्यास अधिक लगता है." 'प्रकृति पहले से ही बारिश के लिए तैयार है'

पर्यावरण कार्यकर्ता भावरीन कंधारी ने इस प्रयास के समय और आवश्यकता पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, "आज दिल्ली में पहले से ही बादलों का महत्वपूर्ण निर्माण हो रहा है. वातावरण स्वाभाविक रूप से बारिश के लिए तैयार है, इसलिए क्लाउड सीडिंग से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होगा." पश्चिमी विक्षोभ के निकट आने के साथ अगले 24 से 48 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है. इन परिस्थितियों में क्लाउड सीडिंग का प्रयास करने से सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी का खतरा है." कंधारी ने आगे कहा कि हालांकि इस तरह के प्रयोग सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन असली समाधान उत्सर्जन मानदंडों, स्वच्छ ईंधन और मज़बूत वायु गुणवत्ता मानकों के सख्त प्रवर्तन के माध्यम से प्रदूषण को उसके स्रोत पर ही रोकना है. 'बारिश तो होगी, लेकिन क्लाउड सीडिंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा'

पर्यावरण और भू-स्थानिक विश्लेषक डॉ राजेश पॉल इस बात से सहमत थे कि क्लाउड सीडिंग से वर्षा की क्षमता थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन यह अचानक बारिश नहीं ला सकती. उन्होंने कहा, "अगर उपयुक्त बादल पहले से मौजूद हैं, तो आर्द्रता और तापमान के सही तालमेल से प्राकृतिक वर्षा होगी. क्लाउड सीडिंग से वर्षा की तीव्रता या अवधि में मामूली वृद्धि ही हो सकती है.चूंकि एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, इसलिए अगले 24-48 घंटों में प्राकृतिक वर्षा की संभावना पहले से ही ज़्यादा है. डॉ पॉल के अनुसार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल आदर्श रूप से तब किया जाना चाहिए जब बादल मौजूद हों, लेकिन वर्षा के लिए आवश्यक आंतरिक गतिशीलता का अभाव हो, न कि तब जब बारिश होने वाली हो 'सिल्वर आयोडाइड कोई जादू की छड़ी नहीं है'

पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ हिश्मी जमील हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया कि क्लाउड सीडिंग में नमी से भरे बादलों में सिल्वर आयोडाइड या इसी तरह के कणों को इंजेक्ट किया जाता है ताकि बूंदों का निर्माण तेज हो और बारिश हो. उन्होंने कहा, "जब आर्द्रता, तापमान और हवा की गति अनुकूल हो, तो यह वर्षा को बढ़ा सकता है. हालांकि, यह प्राकृतिक मौसम प्रक्रियाओं का विकल्प नहीं है." उन्होंने कहा कि उचित परिस्थितियों में, ऐसे प्रयोग संभावित रूप से वर्षा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन सफलता की डिग्री बहुत असंगत हो सकती है, और परिणामस्वरूप होने वाली वर्षा का परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है.