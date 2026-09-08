ETV Bharat / bharat

क्या कबूलनामे के आधार पर NSA के तहत हिरासत को सही ठहरा सकते हैं? SC ने यूपी सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या पुलिस हिरासत में दिए गए कथित कबूलनामे के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निवारक हिरासत (preventive detention) का आदेश पारित किया जा सकता है.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने नवंबर 2024 में संभल हिंसा के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर यह टिप्पणी की.

पीठ, ने मुल्ला अफरोज की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. याचिकाकर्ता पर 2024 में संभल में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है. उसने एनएसए के तहत अपनी निवारक हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया गया है.

सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या आतंक का माहौल फिर से पैदा होने की प्रबल आशंका, एक निवारक हिरासत आदेश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त होगी.

यूपी सरकार के वकील ने इस 'आशंका' पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता हिंसा फैला सकता है या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है. यह भी तर्क दिया गया कि अगर उपलब्ध सामग्री ऐसी किसी आशंका को दर्शाती है, तो यह निवारक हिरासत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त होगी.

पीठ ने सवाल किया कि क्या पुलिस हिरासत में दी गई स्वीकारोक्ति के आधार पर हिरासत का आदेश पारित किया जा सकता है.

पीठ ने, तथ्यों पर आधारित व्यक्तिगत संतुष्टि की जरूरत को दोहराते हुए, आगे यह सवाल किया कि क्या ऐसी स्वीकारोक्ति को ही आवश्यक संतुष्टि तक पहुंचने के लिए एक तथ्य माना जा सकता है.