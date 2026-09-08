क्या कबूलनामे के आधार पर NSA के तहत हिरासत को सही ठहरा सकते हैं? SC ने यूपी सरकार से मांगा जवाब
याचिकाकर्ता मुल्ला अफरोज ने NSA के तहत अपनी हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसपर संभल हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है.
By Sumit Saxena
Published : September 8, 2026 at 10:48 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या पुलिस हिरासत में दिए गए कथित कबूलनामे के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत निवारक हिरासत (preventive detention) का आदेश पारित किया जा सकता है.
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने नवंबर 2024 में संभल हिंसा के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर यह टिप्पणी की.
पीठ, ने मुल्ला अफरोज की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. याचिकाकर्ता पर 2024 में संभल में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है. उसने एनएसए के तहत अपनी निवारक हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया गया है.
सुनवाई के दौरान पीठ ने पूछा कि क्या आतंक का माहौल फिर से पैदा होने की प्रबल आशंका, एक निवारक हिरासत आदेश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त होगी.
यूपी सरकार के वकील ने इस 'आशंका' पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता हिंसा फैला सकता है या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है. यह भी तर्क दिया गया कि अगर उपलब्ध सामग्री ऐसी किसी आशंका को दर्शाती है, तो यह निवारक हिरासत को सही ठहराने के लिए पर्याप्त होगी.
पीठ ने सवाल किया कि क्या पुलिस हिरासत में दी गई स्वीकारोक्ति के आधार पर हिरासत का आदेश पारित किया जा सकता है.
पीठ ने, तथ्यों पर आधारित व्यक्तिगत संतुष्टि की जरूरत को दोहराते हुए, आगे यह सवाल किया कि क्या ऐसी स्वीकारोक्ति को ही आवश्यक संतुष्टि तक पहुंचने के लिए एक तथ्य माना जा सकता है.
यूपी सरकार ने दलील दी कि अपीलकर्ता ने अपने मोबाइल फोन से मैसेज डिलीट कर दिए थे, और एक कथित मैसेज की ओर भी इशारा किया जो घटनाओं में उसकी भागीदारी को दर्शाता था.
पीठ ने पूछा कि अगर याचिकाकर्ता ने मैसेज डिलीट कर दिए थे तो यह कथित मैसेज कैसे मिला. पीठ ने कहा कि हिरासत का आदेश एहतियाती है, न कि सजा देने के लिए, और अदालत के सामने हर चुनौती को खारिज करने के लिए इसे किसी मंत्र की तरह बार-बार नहीं दोहराया जा सकता.
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा कोई साक्ष्य या सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर राज्य संतुष्ट हो सके, लेकिन यह निवारक हिरासत का आदेश पूरी तरह से कबूलनामे पर आधारित है.
घटना के पहले दिन के सीसीटीवी फुटेज की उपलब्धता की ओर इशारा करते हुए, पीठ ने यह भी पूछा कि कथित घटना के 54 दिन बाद याचिकाकर्ता को क्यों गिरफ्तार किया गया और आरोपी बनाया गया.
दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने यूपी सरकार से बुधवार 9 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा कि क्या हिरासत में किया गया कबूलनामा निवारक हिरासत आदेश पारित करने का आधार बन सकता है.
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