'इसे रद्द करने के बजाय इसे रेगुलेट किया जा सकता है', तलाक-ए-हसन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने तलाक-ए-हसन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की.
Published : November 19, 2025 at 10:07 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कभी-कभी किसी प्रथा को रद्द करना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसमें मौजूद कमियों को दूर करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है. साथ ही, उसने तलाक-ए-हसन की प्रथा में कुछ मुद्दों पर भी ध्यान दिलाया. यह तलाक का एक रूप है, जिसमें एक मुस्लिम पुरुष तीन महीने तक महीने में एक बार 'तलाक' कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है.
जब एक वकील ने तर्क दिया कि पक्षकार आपस में समझौता कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "उन अनसुनी आवाजों का क्या होगा जो लगभग निरक्षर, अर्ध-शिक्षित हैं और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं? अगर वे इस तरह की कठिनाई का सामना कर रहे हैं... तो न्याय तक उनकी पहुंच केवल उन लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए जो अदालत में अपनी आवाज उठा सकते हैं..."
जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ तलाक-ए-हसन की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से इस मुद्दे पर एक नोट प्रस्तुत करने को कहा और फिर वह मामले को पांच जजों की पीठ को सौंपने की वांछनीयता पर विचार करेगी.
अदालतें किस हद तक हस्तक्षेप कर सकती हैं?
सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने कहा कि मामले में मुख्य याचिकाकर्ता के पति को यहां आना चाहिए और महिला जो भी चाहे, उसे बिना शर्त प्रदान करना चाहिए.जस्टिस कांत ने कहा, "उसे अपनी जिंदगी का आनंद लेने और अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद करने का अधिकार नहीं हो सकता. उसे अपनी जिंदगी जीने की आजादी होनी चाहिए... इस तथ्यात्मक पहलू को हम सुलझा सकते हैं."
पीठ ने कहा, "अगर तलाक धार्मिक रीति-रिवाज़ों के अनुसार होता है, तो पूरी प्रक्रिया का पालन उसी तरह किया जाना चाहिए जैसा कि निर्धारित है..." पीठ ने मुख्य याचिकाकर्ता के वकील से इस मामले में अदालत की सहायता करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस एक मामले को सुलझाने का मतलब उस समस्या का समाधान नहीं है, जिसका सामना पूरा समाज कर रहा है, और कुछ सुधारात्मक निर्देशों की आवश्यकता हो सकती है.
जस्टिस कांत ने एक वकील से कहा, "अदालत को किस हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए, आप हमें यह भी बताएंगे कि अदालत को किस हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए और अदालतों को इस तरह के घोर भेदभावपूर्ण और घोर शोषणकारी व्यवहारों में हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए... तो फिर अदालतों को इस तरह के मामलों में भी हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए."
जस्टिस कांत ने कहा, "न्यायिक मंच के माध्यम से क्या मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं, जो सभी के हित में हों..."वकील ने कहा कि पीठ उन्हें इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त कर सकती है.
मुद्दे तय करें, एक बड़ी पीठ को भेजने पर विचार करेंगे
पीठ को एक डॉक्टर के मामले की जानकारी दी गई जो उसके समक्ष सूचीबद्ध है और उसके पति ने दो बार तलाक कहा है. पति का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने कहा कि समझौता हो गया है और महिला डॉक्टर ने अपने पति से पैसे लिए हैं, और छह महीने पहले समझौता हो गया था. पीठ ने कहा कि तलाक की बुनियाद ही खत्म हो गई है, तो समझौता कैसे चलेगा?
एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले को पांच जजों की पीठ को भेजने पर विचार कर सकती है क्योंकि तीन तलाक पर फैसला पांच न्यायाधीशों की पीठ का है. पीठ ने अदालत के विचारार्थ उठने वाले मुद्दों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी मांगी, और फिर वह एक बड़ी पीठ को भेजने की वांछनीयता पर विचार करेगी.
देश भर में अनसुनी आवाजों का क्या?
एक प्रतिवादी (पति) का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने दलील दी कि इससे पहले सु्प्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कहा था कि यह एक आपसी विवाद (आपस में विवाद) है और पक्षकार इसे सुलझा सकते हैं और इसे बंद भी किया जा सकता है.
इस पर जस्टिस कांत ने कहा, "समस्या यह है कि आज हमारे सामने एक पत्रकार है. आज हमारे सामने एक डॉक्टर है. हम उन्हें आज भी समाज के जागरूक हिस्से का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उन अनसुनी आवाज़ों का क्या जो लगभग निरक्षर, अर्ध-साक्षर हैं और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं? अगर वे इस तरह की कठिनाई का सामना कर रहे हैं... तो न्याय तक उनकी पहुँच केवल उन लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए जो अदालत में अपनी आवाज उठा सकते हैं...
इस प्रथा को रद्द करने के बजाय इसे रेगुलेट करें
पीठ को बताया गया कि भारत में तलाक के तीन प्रकार प्रचलित हैं और एक प्रकार के तलाक को अमान्य घोषित किया जा चुका है, वह है 2017 का शाह बानो फैसला और देश में तलाक के दो प्रकार प्रचलित हैं. पीठ ने कहा कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ मुद्दे बहस योग्य हैं.
एक याचिकाकर्ता के पति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने कहा कि अगर मुद्दा तलाक के दो रूपों को रद्द करने का है, तो यह एक अलग मामला है. पीठ ने कहा, "कभी-कभी आप तलाक को रद्द नहीं करते, लेकिन आप इसे विनियमित कर सकते हैं... हर बार इसे रद्द करने की जरूरत नहीं है. कुछ खामियां, कमियां हो सकती हैं..."
आधुनिक समाज में इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है?
पीठ ने 'तलाक-ए-हसन' प्रथा में कुछ मुद्दों पर ध्यान दिलाया और पतियों के वकीलों द्वारा पत्नियों को तलाक का नोटिस भेजने की प्रथा पर चिंता जताई. पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इससे पतियों को बाद में तलाक देने से इनकार करने और पुनर्विवाह करने पर पत्नियों पर बहुपतित्व का आरोप लगाने का मौका मिल जाता है.
इस मामले की मुख्य याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके पति ने उसे पहला तलाक का नोटिस स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा था और दूसरा और तीसरा नोटिस बाद के महीनों में प्राप्त हुआ. उसके वकील ने तर्क दिया कि उसकी मुवक्किल पर बहुपतित्व का आरोप लगने का खतरा है, क्योंकि उसे दिए गए तलाक के नोटिस पर पति के हस्ताक्षर नहीं थे और वास्तव में, यह पति के वकील द्वारा भेजा गया था.
पति के वकील ने कहा कि इस्लाम में तलाक का नोटिस पति के वकील द्वारा दिया जाना आम बात है. इस पर पीठ ने कहा, "क्या यह एक प्रथा हो सकती है? ये नए और इनोवेटिव विचार कैसे गढ़े जा रहे हैं? मान लीजिए कि जो भी धार्मिक प्रथाएं हैं, कम से कम उन्हें उस व्यक्ति द्वारा तो निभाया जाना चाहिए जिसके साथ संबंध हैं... पति को सीधे पत्र लिखने से क्या रोकता है? उसका अहंकार इतना अधिक है कि तलाक के लिए भी वह उससे बात नहीं कर सकता? आप आधुनिक समाज में इस तरह की चीज़ों को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? आप ऐसी चीजों की इजाजत देंगे?"
पीठ ने एक मुस्लिम महिला के मामले में भी हस्तक्षेप किया, जो अपने बच्चे के स्कूल में दाखिले को लेकर मुश्किलों का सामना कर रही थी क्योंकि उसके पूर्व पति ने उसे तलाक देते समय अपने हस्ताक्षर नहीं दिए थे. पीठ ने मामले की अगली सुनवाई दो हफ़्ते बाद तय की है.
यह भी पढ़ें- झारखंड विधानसभा भर्ती घोटाला: जांच के लिए CBI की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज