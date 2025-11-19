ETV Bharat / bharat

'इसे रद्द करने के बजाय इसे रेगुलेट किया जा सकता है', तलाक-ए-हसन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कभी-कभी किसी प्रथा को रद्द करना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसमें मौजूद कमियों को दूर करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है. साथ ही, उसने तलाक-ए-हसन की प्रथा में कुछ मुद्दों पर भी ध्यान दिलाया. यह तलाक का एक रूप है, जिसमें एक मुस्लिम पुरुष तीन महीने तक महीने में एक बार 'तलाक' कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है. जब एक वकील ने तर्क दिया कि पक्षकार आपस में समझौता कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "उन अनसुनी आवाजों का क्या होगा जो लगभग निरक्षर, अर्ध-शिक्षित हैं और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं? अगर वे इस तरह की कठिनाई का सामना कर रहे हैं... तो न्याय तक उनकी पहुंच केवल उन लोगों तक सीमित नहीं होनी चाहिए जो अदालत में अपनी आवाज उठा सकते हैं..." जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ तलाक-ए-हसन की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से इस मुद्दे पर एक नोट प्रस्तुत करने को कहा और फिर वह मामले को पांच जजों की पीठ को सौंपने की वांछनीयता पर विचार करेगी. अदालतें किस हद तक हस्तक्षेप कर सकती हैं?

सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने कहा कि मामले में मुख्य याचिकाकर्ता के पति को यहां आना चाहिए और महिला जो भी चाहे, उसे बिना शर्त प्रदान करना चाहिए.जस्टिस कांत ने कहा, "उसे अपनी जिंदगी का आनंद लेने और अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद करने का अधिकार नहीं हो सकता. उसे अपनी जिंदगी जीने की आजादी होनी चाहिए... इस तथ्यात्मक पहलू को हम सुलझा सकते हैं." पीठ ने कहा, "अगर तलाक धार्मिक रीति-रिवाज़ों के अनुसार होता है, तो पूरी प्रक्रिया का पालन उसी तरह किया जाना चाहिए जैसा कि निर्धारित है..." पीठ ने मुख्य याचिकाकर्ता के वकील से इस मामले में अदालत की सहायता करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस एक मामले को सुलझाने का मतलब उस समस्या का समाधान नहीं है, जिसका सामना पूरा समाज कर रहा है, और कुछ सुधारात्मक निर्देशों की आवश्यकता हो सकती है. जस्टिस कांत ने एक वकील से कहा, "अदालत को किस हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए, आप हमें यह भी बताएंगे कि अदालत को किस हद तक हस्तक्षेप करना चाहिए और अदालतों को इस तरह के घोर भेदभावपूर्ण और घोर शोषणकारी व्यवहारों में हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए... तो फिर अदालतों को इस तरह के मामलों में भी हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए." जस्टिस कांत ने कहा, "न्यायिक मंच के माध्यम से क्या मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं, जो सभी के हित में हों..."वकील ने कहा कि पीठ उन्हें इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त कर सकती है. मुद्दे तय करें, एक बड़ी पीठ को भेजने पर विचार करेंगे

पीठ को एक डॉक्टर के मामले की जानकारी दी गई जो उसके समक्ष सूचीबद्ध है और उसके पति ने दो बार तलाक कहा है. पति का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने कहा कि समझौता हो गया है और महिला डॉक्टर ने अपने पति से पैसे लिए हैं, और छह महीने पहले समझौता हो गया था. पीठ ने कहा कि तलाक की बुनियाद ही खत्म हो गई है, तो समझौता कैसे चलेगा? एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की पीठ इस मामले को पांच जजों की पीठ को भेजने पर विचार कर सकती है क्योंकि तीन तलाक पर फैसला पांच न्यायाधीशों की पीठ का है. पीठ ने अदालत के विचारार्थ उठने वाले मुद्दों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी मांगी, और फिर वह एक बड़ी पीठ को भेजने की वांछनीयता पर विचार करेगी.