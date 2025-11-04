पहले चरण के लिए थमा प्रचार का शोर, अब नेता जी चले डोर टू डोर
बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज के लिए प्रचार थम चुका है. 6 नवंबर को 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाला जाएगा.
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा. चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे थम गया. अंतिम दिन सभी दलों के बड़े नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी. एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई दिग्गजों ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया. वहीं, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने कई सभाएं कीं. कांग्रेस के दिग्गजों ने भी जोरदार प्रचार किया.
प्रचार थमने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी ताकत झोंकी. कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रचार किया. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी महागठबंधन के लिए हुंकार भरी.
3.75 करोड़ से अधिक मतदाता डालेंगे वोट: पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. इनमें 102 सामान्य सीटें और 19 सुरक्षित सीटें हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1193 पुरुष और 122 महिलाएं शामिल हैं. कुल 3 करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1 करोड़ 98 लाख 95 हजार 325 पुरुष, 1 करोड़ 76 लाख 77 हजार 219 महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता हैं.
45,341 बूथों पर मतदान की व्यवस्था: चुनाव आयोग ने 45,341 बूथ बनाए हैं. इनमें 36,733 बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में और 8,608 बूथ शहरी क्षेत्रों में हैं. कुल 45,324 मुख्य बूथ और 17 सहायक बूथ होंगे. मतदान कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है.
मोकामा सहित कई हाई-प्रोफाइल सीटों पर नजर: पहले चरण की 121 सीटों में पटना जिले की 14 सीटें शामिल हैं. मोकामा सीट पर हत्याकांड और आनंद सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश की नजर है. महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव की किस्मत का फैसला भी होगा. बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई दिग्गजों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा.
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: 6 नवंबर को मतदान के लिए सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए हैं. नेपाल सीमा सील कर दी गई है. सभी बूथों पर सशस्त्र बल तैनात रहेंगे. बूथों के आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा चक्र बनाया गया है. प्रदेश में 1,049 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां लगातार निगरानी हो रही है. निष्पक्ष और हिंसा रहित चुनाव के लिए चुनाव आयोग हरसंभव उपाय कर रहा है.
