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भक्ति के साथ सेवा की मिसाल बना किन्नर समाज का शिविर, कांवरियों को मिल रही दवा, शरबत और विश्राम की सुविधा

देवघर: विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान देवघर के मेला क्षेत्र और कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कई सेवा शिविर लगाए गए हैं. जिला प्रशासन के साथ-साथ स्थानीय लोग और विभिन्न सामाजिक संगठन भी कांवरियों की सेवा में जुटे हुए हैं. इन्हीं सेवा शिविरों में एक शिविर ऐसा भी है, जहां भक्ति के साथ सेवा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है.

देवघर के किन्नर समाज की ओर से कांवरिया पथ पर लगाया गया यह सेवा शिविर श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. शिविर में पहुंचने वाले कांवरियों को पानी, शरबत, दवा और विश्राम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. लंबी यात्रा के बाद यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु कुछ देर रुककर आराम भी कर रहे हैं.

सेवा की मिसाल बना किन्नर समाज का शिविर (Etv Bharat)

दो साल से पूरे सावन माह चलता है सेवा शिविर

सेवा शिविर के संचालक अजीत प्रकाश बताते हैं कि किन्नर समाज की ओर से पिछले दो वर्षों से पूरे सावन माह यह सेवा शिविर लगाया जा रहा है. इससे पहले यह सेवा शिविर सिर्फ सोमवार के दिन लगाया जाता था, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था और सेवा के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए अब पूरे महीने शिविर का संचालन किया जा रहा है.

दान-दक्षिणा से श्रद्धालुओं की सेवा

किन्नर समाज की ओर से की जा रही इस सेवा व्यवस्था को लेकर महामंडलेश्वर राजनंद गिरि उर्फ रोज मौसी ने कहा कि आस्था के साथ सेवा की यह प्रक्रिया लगातार जारी है. शिविर में आने वाले श्रद्धालुओं को जरूरत के अनुसार दवा, पानी, शरबत के साथ-साथ आराम करने की सुविधा भी दी जा रही है.