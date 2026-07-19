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संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर-मंतर से संसद मार्च का आवाहन: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की व्यापक एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से संयम बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने व ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करने का अनुरोध किया है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की व्यापक एडवाइजरी
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की व्यापक एडवाइजरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 19, 2026 at 1:22 PM IST

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नई दिल्ली: 20 जुलाई 2026 से भारतीय संसद (लोकसभा और राज्यसभा) का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है. मानसून सत्र के इस पहले ही दिन देश की राजधानी दिल्ली में भारी हलचल देखने को मिलने वाली है. दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर-मंतर पर पिछले एक महीने से चल रहे 'कॉकरोच जनता पार्टी' के आंदोलन व भूख हड़ताल कर रहे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है.

उन्होंने 20 जुलाई को संसद सत्र के पहले दिन जंतर-मंतर से संसद भवन तक एक विशाल पैदल मार्च निकालने का आवाहन किया है. इस मार्च में शामिल होने के लिए देश भर से नागरिकों, समर्थकों और विभिन्न संगठनों से भारी संख्या में दिल्ली पहुंचने की भावुक अपील की गई है. इस बड़े आंदोलन और भारी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना के मद्देनजर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह अलर्ट पर है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की व्यापक एडवाइजरी: वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली रेंज में संभावित ट्रैफिक जाम, भारी वाहनों की आवाजाही व सुरक्षा प्रतिबंधों को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता के लिए एक बेहद विस्तृत और महत्वपूर्ण ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए प्रभावित रास्तों पर जाने से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

इन रास्तों पर जाने से पूरी तरह बचें: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक एडवाइजरी के अनुसार मानसून सत्र के पहले दिन नई दिल्ली इलाके की कई मुख्य सड़कों पर यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित या बेहद धीमा रह सकता है. आम जनता को निम्नलिखित सड़कों का उपयोग न करने की सलाह दी गई है:

• रफ़ी मार्ग (Rafi Marg)

• मोतीलाल नेहरू मार्ग (Motilal Nehru Marg)

• मौलाना आज़ाद रोड (Maulana Azad Road)

• के. कामराज मार्ग (K. Kamaraj Marg)

• रायसीना रोड (Raisina Road)

• राजेंद्र प्रसाद रोड (Rajendra Prasad Road)

• पार्लियामेंट स्ट्रीट (Parliament Street)

• अशोक रोड (Ashoka Road)

• तालकटोरा रोड (Talkatora Road)

• पंडित पंत मार्ग (Pandit Pant Marg)

• रकाब गंज गुरुद्वारा रोड (Rakab Ganj Gurudwara Road)

इन प्रमुख चौराहों व स्थानों से दूरी बनाएं: यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए पुलिस ने कई बड़े चौराहों को भी चिन्हित किया है, जहां भारी जाम लगने की आशंका है. विजय चौक, बोट क्लब, रेल भवन चौराहा, सुनहरी मस्जिद चौराहा, पटेल चौक चौराहा, बूटा सिंह चौराहा, प्राइम चौक चौराहा, जीआरजी चौराहा और जलेबी चौक चौराहा.

सुगम यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग: ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को अपनी मंजिल तक समय पर पहुंचने के लिए कुछ वैकल्पिक रास्ते सुझाए हैं, जहां यातायात सामान्य रूप से संचालित करने का प्रयास किया जाएगा. जनपथ, मान सिंह रोड, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, शांति पथ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, पंचशील मार्ग, विनय मार्ग, कनॉट प्लेस का आउटर सर्किल, बाबा खड़क सिंह मार्ग, आरएमएल चौराहा, मदर टेरेसा क्रेसेंट रोड, 11 मूर्ति व सरदार पटेल मार्ग.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से संयम बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने व चौराहों पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग करने का अनुरोध किया है. किसी भी तरह की रीयल-टाइम अपडेट या सहायता के लिए पुलिस ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं.

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