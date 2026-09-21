अमेरिका में सहेली के हाथों मारी गईं केरल की दो महिलाओं का शव कोच्चि आया, एक महीना पहले हुई थी हत्या
हवाई अड्डे पर दिवंगत महिलाओं को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.
Published : September 21, 2026 at 2:04 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): अमेरिका के कैलिफोर्निया में उनके ही एक दोस्त द्वारा बेरहमी से मार डाली गईं केरल की दो महिलाओं के पार्थिव शरीर नेदुंबैसेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (कोच्चि एयरपोर्ट) पर पहुंचा. त्रिशूर के मुदिक्कोड की रहने वाली अंजना हरि (35 वर्ष) और तिरुवनंतपुरम के केशवदासपुरम की रहने वाली एन मैरी मैथ्यू (35 वर्ष) के शव उनके रिश्तेदारों ने प्राप्त किये.
अपने प्रियजनों की इस अचानक हुई मौत से दोनों परिवारों में गहरा मातम छाया हुआ है. हवाई अड्डे पर दिवंगत महिलाओं को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.
कैलिफोर्निया की अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं और जटिल औपचारिकताओं के कारण शवों को स्वदेश लाने में करीब एक महीने की देरी हुई. प्रवासी संगठनों, सेन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास और केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के सक्रिय प्रयासों के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हुई और पार्थिव शरीरों को सौंपा गया. वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों और वहां के स्थानीय प्रशासन के बीच लगातार बातचीत से कागजी कार्रवाई को जल्द पूरा करने में मदद मिली.
हवाई अड्डे की प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, अंजना के शव को पहले पीची स्थित उनके पति के पैतृक स्थान ले जाया गया और फिर त्रिशूर के मुदिक्कोड में उनके घर लाया गया. सोमवार शाम को उनके घर के परिसर में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं, एन मैरी मैथ्यू का अंतिम संस्कार मंगलवार को कोट्टायम के कुरीची में पल्लम बुकानन सेंट इग्नेशियस जैकोबाइट सीरियन चर्च में होना तय हुआ है, जो उनके पति जैकब के पल्लाथरा परिवार का पैरिश चर्च है.
पूरे राज्य को झकझोर कर रख देने वाली यह दर्दनाक घटना 28 अगस्त को कैलिफोर्निया में हुई थी. पीड़ित महिलाओं की करीबी दोस्त, कोट्टायम के मुन्नीलावु की रहने वाली अनीला बेबी (32 वर्ष) ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था. पुलिस की जांच के अनुसार, अनीला ने सैन जोस के एक अपार्टमेंट में एन मैरी की चाकू मारकर हत्या कर दी और इसके डेढ़ घंटे के भीतर ही मिलपिटास में अंजना पर कार चढ़ाकर उन्हें मार डाला.
अंजना और एन मैरी, सालों पहले उच्च शिक्षा और नौकरी के लिए अमेरिका गई थीं, जहां उनकी दोस्ती अनीला से हुई थी. आरोपी ने इस बेरहम अपराध को किस वजह से अंजाम दिया, इसका सटीक कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है. हत्याओं के तुरंत बाद हिरासत में ली गई अनीला बेबी इस समय सांता क्लारा काउंटी जेल में बंद है. रिश्तेदार और प्रवासी समुदायों को सख्त से सख्त सजा दिये जाने की उम्मीद है.
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