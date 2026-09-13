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पीएम मोदी की जिनपिंग से मुलाकात को कांग्रेस ने साधा निशाना, चीन के समक्ष 'आत्मसमर्पण' बताया

जयराम रमेश ने पूछा कि क्या 2020 में चीन को दी गई मोदी की "कुख्यात क्लीन चिट" ने भारत को कमजोर किया है.

Congress General Secretary and In-charge of the Communications Department Jairam Ramesh
कांग्रेस महासचिव एवं संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 13, 2026 at 4:26 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली : कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत-चीन संबंधों को लेकर उनके रुख पर चार सवाल पूछे और उन पर उस देश के सामने सुनियोजित आत्मसमर्पण मानने का आरोप लगाया,

कांग्रेस महासचिव एवं संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने पूछा कि क्या 19 जून, 2020 को चीन को दी गई पीएम की "कुख्यात क्लीन चिट" ने भारत को कमजोर नहीं हुआ. साथ ही उन्होंने कहा "लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश में चीन को अपनी सीमा बढ़ाने की इजाज़त क्यों दी".

कांग्रेस के दावों पर सरकार या भाजपा की ओर से कोई तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जयराम रमेश की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह बताने के एक दिन बाद आईं कि सीमा पर शांति और स्थिरता भारत-चीन संबंधों के विकास के लिए एक आवश्यक है. हालांकि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में "लगातार प्रगति" का स्वागत किया.

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने इस बात को दोहराया कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए.

सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में रमेश ने कहा, "अब जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनका द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चार सवाल हैं जिनके जवाब देश लगातार मांग रहा है. क्या 19 जून, 2020 को चीन को दी गई आपकी कुख्यात क्लीन चिट ने भारत को कमजोर नहीं किया?" कांग्रेस नेता ने कहा, "15-16 जून, 2020 की रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ आमने-सामने की लड़ाई में हमारे बीस सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, जो 45 वर्षों में सीमा पर जान-माल का ऐसा पहला नुकसान था."

कांग्रेस नेता ने कहा, "ठीक चार दिन बाद, 19 जून, 2020 को, आपने बिना किसी स्पष्ट कारण के सर्वदलीय बैठक में कहा था, 'न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है.' उस बयान को कभी वापस नहीं लिया गया. क्या इससे हमारी बाद की बातचीत की स्थिति काफी कमजोर नहीं हुई?"

रमेश ने आरोप लगाया कि पूर्वी लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश में चीन को अपनी सीमा बढ़ाने की इजाज़त क्यों दी, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वी लद्दाख के बड़े इलाकों में हमारी पारंपरिक गश्त और पशु चराने के अधिकारों को चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से "छोड़" दिया गया है.

इस बीच, रमेश ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में चीन के अतिक्रमण की खबरें सामने आई हैं, जिनमें भारत की गश्त वाले पॉइंट्स तक पहुंच खत्म होना और नए सिरे से तनाव पैदा होना शामिल है.

कांग्रेस नेता ने अपने बयान में कहा, "अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का रुख और सख्त हो गया है: शहरों के नाम बदलना, जिसे वह 'दक्षिण तिब्बत' कहता है उस पर अपना दावा फिर से जताना, और ब्रह्मपुत्र के 'ग्रेट बेंड' पर 60,000 मेगावाट के मेडोग मेगा-डैम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना - एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे पूरे पूर्वोत्तर की जल सुरक्षा पर उसका मज़बूत नियंत्रण बना देता है."

रमेश ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने में चीन की भूमिका पर भारत के रुख को नरम क्यों होने दिया.

कांग्रेस नेता ने कहा, "4 जुलाई 2025 को उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने सार्वजनिक रूप से 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान की मदद करने में चीन की गहरी और अहम भूमिका के बारे में सेना के आकलन की बात कही थी. लेकिन अचानक, 25 अगस्त 2026 को, पूर्व प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने वीआईएफ में एक लेक्चर के दौरान बिल्कुल अलग रुख अपनाया. कांग्रेस महासचिव ने सवाल किया कि क्या यह कल की बैठक से पहले माहौल बदलने की किसी रणनीति का हिस्सा था?

रमेश ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने चीन के साथ व्यापार घाटे को रिकॉर्ड स्तर तक क्यों पहुंचने दिया. उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड 112.6 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया जिससे खासकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) समेत भारतीय उद्योग के बड़े हिस्से को नुकसान हुआ.

कांग्रेस नेता रमेश ने कहा, "ज़रूरी कच्चे माल, विनिर्माण कलपुर्जों और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए चीन पर निर्भरता खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है. 'मेक इन इंडिया' और 'चीन से आयात' एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए हैं. इस अस्वीकार्य स्थिति को बदलने का रोडमैप कहां है?"

रमेश ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री जी, चीन के साथ भारत के संबंधों को सामान्य बनाना एक बात है, लेकिन आपकी ओर से जो दिखाई दे रहा है, वह सुनियोजित आत्मसमर्पण है.’’

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