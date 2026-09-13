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पीएम मोदी की जिनपिंग से मुलाकात को कांग्रेस ने साधा निशाना, चीन के समक्ष 'आत्मसमर्पण' बताया

नई दिल्ली : कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत-चीन संबंधों को लेकर उनके रुख पर चार सवाल पूछे और उन पर उस देश के सामने सुनियोजित आत्मसमर्पण मानने का आरोप लगाया,

कांग्रेस महासचिव एवं संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने पूछा कि क्या 19 जून, 2020 को चीन को दी गई पीएम की "कुख्यात क्लीन चिट" ने भारत को कमजोर नहीं हुआ. साथ ही उन्होंने कहा "लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश में चीन को अपनी सीमा बढ़ाने की इजाज़त क्यों दी".

कांग्रेस के दावों पर सरकार या भाजपा की ओर से कोई तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जयराम रमेश की ये टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह बताने के एक दिन बाद आईं कि सीमा पर शांति और स्थिरता भारत-चीन संबंधों के विकास के लिए एक आवश्यक है. हालांकि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में "लगातार प्रगति" का स्वागत किया.

विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने इस बात को दोहराया कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए.

सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में रमेश ने कहा, "अब जबकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनका द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चार सवाल हैं जिनके जवाब देश लगातार मांग रहा है. क्या 19 जून, 2020 को चीन को दी गई आपकी कुख्यात क्लीन चिट ने भारत को कमजोर नहीं किया?" कांग्रेस नेता ने कहा, "15-16 जून, 2020 की रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ आमने-सामने की लड़ाई में हमारे बीस सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था, जो 45 वर्षों में सीमा पर जान-माल का ऐसा पहला नुकसान था."

कांग्रेस नेता ने कहा, "ठीक चार दिन बाद, 19 जून, 2020 को, आपने बिना किसी स्पष्ट कारण के सर्वदलीय बैठक में कहा था, 'न कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है.' उस बयान को कभी वापस नहीं लिया गया. क्या इससे हमारी बाद की बातचीत की स्थिति काफी कमजोर नहीं हुई?"

रमेश ने आरोप लगाया कि पूर्वी लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश में चीन को अपनी सीमा बढ़ाने की इजाज़त क्यों दी, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वी लद्दाख के बड़े इलाकों में हमारी पारंपरिक गश्त और पशु चराने के अधिकारों को चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से "छोड़" दिया गया है.