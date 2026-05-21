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अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक, भड़काऊ भाषण मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर विधानसभा चुनावों के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे थे.

Abhishek Banerjee
TMC MP अभिषेक बनर्जी 19 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के कालीघाट में पार्टी के MLAs के साथ मीटिंग के दौरान. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 6:59 PM IST

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कोलकाताः कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से राहत देते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने सख्त लहजे में सवाल उठाया कि एक राजनीतिक दल के शीर्ष नेता होने के नाते वे इस तरह धमकियां कैसे दे सकते हैं? हाई कोर्ट ने आगे सवाल किया कि अगर राज्य में तृणमूल कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाती, तो फिर कैसे हालात पैदा हो जाते?

तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर विधानसभा चुनावों के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे थे. मतदान का चरण पूरा होने के बाद, बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में अभिषेक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसी शिकायत को देखते हुए, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता (अभिषेक बनर्जी) ने राहत और सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

कुछ दिनों पहले, इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अदालत में हुई थी. उस दिन कोर्ट ने डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को 21 मई यानी आज तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दी थी. इसके बाद आज इस मामले की दोबारा सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस ने अभिषेक को मिली राहत की अवधि को और आगे बढ़ा दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह सुरक्षा 31 जुलाई तक या इस मामले का अंतिम निपटारा होने तक लागू रहेगी.

पत्रकारों से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी के वकील शीषन्य बनर्जी ने कहा, "हमने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी क्योंकि हमें लगा कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी. कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है. अब उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा सकता और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. जांच जैसे चल रही थी, वैसे ही चलती रहेगी. पुलिस उनसे जो भी जानकारी चाहे, लेने के लिए स्वतंत्र है. हालांकि, अगर पुलिस कोई नोटिस जारी करना चाहती है, तो उसे कम से कम 48 घंटे पहले तामील कराना होगा."

कोर्ट के सूत्रों के अनुसार, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए उन पर कई अतिरिक्त शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने यह तय किया है कि अभिषेक बनर्जी अपनी मर्जी से विदेश यात्रा नहीं कर सकते. अगर वे विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा, यदि उन्हें पुलिस की तरफ से कोई समन (बुलावा) मिलता है, तो अभिषेक को खुद व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा.

आज सुनवाई के दौरान, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने अभिषेक की टिप्पणियों को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई. कार्यवाही के दौरान, अभिषेक बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में दलील दी, "आरोप यह है कि उन्होंने बार-बार और एकतरफा तौर पर आम जनता को उकसाया."

इसके बाद जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने टिप्पणी की- "एक सांसद और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव होने के नाते उन्होंने ऐसे बयान क्यों दिए? उनके बहुत बड़ी संख्या में समर्थक हैं. ठीक चुनाव से पहले ऐसी टिप्पणियां क्यों की गईं? अगर तृणमूल सत्ता में आ जाती तो क्या होता? इस राज्य का चुनाव के बाद की हिंसा और मौतों का एक शर्मनाक इतिहास रहा है. अखबारों, मास मीडिया, टेलीविजन- हर जगह इसका प्रसारण हुआ था. क्या यह सब याचिकाकर्ता के कद को शोभा देता है?"

इसके जवाब में वकील कल्याण बनर्जी ने दलील दी- "शिकायत दर्ज करने में देरी हुई है." यह सुनकर जस्टिस ने कहा, "यह देरी बहुत ज्यादा नहीं है. जिन घटनाओं की बात हो रही है वे मार्च और अप्रैल में हुई थीं." फिर भी, कल्याण बनर्जी अपनी बात पर अड़े रहे और कहा, "आपराधिक मामले दर्ज करने के मामले में ऐसी देरी केस को कमजोर (घातक) बना देती है. यह शिकायत बहुत पहले दर्ज की जानी चाहिए थी."

कल्याण बनर्जी ने आगे दलील दी, "शिकायतकर्ता ने जिन खास जगहों पर हिंसा होने की आशंका जताई थी, वास्तव में वहां ऐसी कोई हिंसक घटना नहीं हुई. कानून के मुताबिक, चूंकि जमीन पर कोई वास्तविक घटना नहीं घटी, इसलिए कोर्ट इस मामले का संज्ञान (नोटिस) नहीं ले सकता." इस पर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने टिप्पणी की, "अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से अपनी टिप्पणियां की थीं, वह वाकई अनुचित था. हालांकि, याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नजर नहीं आती."

इसके बाद, राज्य के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने कहा, "हमने शुरुआती जांच पूरी कर ली है. सभी वीडियो फुटेज की बारीकी से जांच की गई है, जिसके बाद जांच अधिकारी ने आपराधिक कार्यवाही शुरू की है. हम कानून के मुताबिक ही पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे."

सभी पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और याचिकाकर्ता के अधिकार धारा 35(3) के तहत सुरक्षित हैं. 31 जुलाई तक या कोर्ट द्वारा अगला आदेश जारी होने तक, पुलिस अधिकारियों को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी सख्त (दंडात्मक) कदम उठाने से रोक दिया गया है.

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