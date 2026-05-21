ETV Bharat / bharat

अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक, भड़काऊ भाषण मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार

TMC MP अभिषेक बनर्जी 19 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के कालीघाट में पार्टी के MLAs के साथ मीटिंग के दौरान. ( PTI )

कोलकाताः कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से राहत देते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने सख्त लहजे में सवाल उठाया कि एक राजनीतिक दल के शीर्ष नेता होने के नाते वे इस तरह धमकियां कैसे दे सकते हैं? हाई कोर्ट ने आगे सवाल किया कि अगर राज्य में तृणमूल कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाती, तो फिर कैसे हालात पैदा हो जाते?

तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर विधानसभा चुनावों के दौरान भड़काऊ बयान देने के आरोप लगे थे. मतदान का चरण पूरा होने के बाद, बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में अभिषेक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. इसी शिकायत को देखते हुए, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के संसदीय दल के नेता (अभिषेक बनर्जी) ने राहत और सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

कुछ दिनों पहले, इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की अदालत में हुई थी. उस दिन कोर्ट ने डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को 21 मई यानी आज तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दी थी. इसके बाद आज इस मामले की दोबारा सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस ने अभिषेक को मिली राहत की अवधि को और आगे बढ़ा दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह सुरक्षा 31 जुलाई तक या इस मामले का अंतिम निपटारा होने तक लागू रहेगी.

पत्रकारों से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी के वकील शीषन्य बनर्जी ने कहा, "हमने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी क्योंकि हमें लगा कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी. कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी है. अब उनके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा सकता और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. जांच जैसे चल रही थी, वैसे ही चलती रहेगी. पुलिस उनसे जो भी जानकारी चाहे, लेने के लिए स्वतंत्र है. हालांकि, अगर पुलिस कोई नोटिस जारी करना चाहती है, तो उसे कम से कम 48 घंटे पहले तामील कराना होगा."

कोर्ट के सूत्रों के अनुसार, कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए उन पर कई अतिरिक्त शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने यह तय किया है कि अभिषेक बनर्जी अपनी मर्जी से विदेश यात्रा नहीं कर सकते. अगर वे विदेश जाना चाहते हैं, तो उन्हें पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा, यदि उन्हें पुलिस की तरफ से कोई समन (बुलावा) मिलता है, तो अभिषेक को खुद व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा.

आज सुनवाई के दौरान, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने अभिषेक की टिप्पणियों को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई. कार्यवाही के दौरान, अभिषेक बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में दलील दी, "आरोप यह है कि उन्होंने बार-बार और एकतरफा तौर पर आम जनता को उकसाया."