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गिरफ्तार TMC नेताओं को कमर में रस्सी बांधकर इलाके में घुमाने का मामला, हाई कोर्ट ने शुभेंदु सरकार से मांगी रिपोर्ट

जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार तृणमूल नेता साहिन मोल्ला को कमर में रस्सी बांधकर अलग-अलग इलाकों में घुमाया गया.

-Calcutta High Court seeks report on why arrested accused are paraded with ropes tied around their waists
कलकत्ता हाई कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 5, 2026 at 5:11 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई असरदार नेताओं को अलग-अलग आरोपों में गिरफ्तार कर उनके इलाकों में कमर में रस्सी बांधकर घुमाने का मामला सामने आया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

दरअसल, इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की कई थी. जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट तलब किया है. जस्टिस जॉय सेनगुप्ता और जस्टिस स्मिता दास डे की गर्मियों की छुट्टियों वाली डिवीजन बेंच ने राज्य को एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया हो कि किन कारणों और हालात में गिरफ्तार लोगों को कमर में रस्सी बांधकर सड़कों पर घुमाया जा रहा है.

अदालत ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता को रिपोर्ट जमा होने के एक हफ्ते के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल करना होगा. डिवीजन बेंच ने घोषणा की कि मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद फिर से होगी.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सब्यसाची चटर्जी ने कहा कि, हाल ही में यह देखा गया है कि कई मामलों में, आरोपियों को कमर में रस्सी बांधकर बाहर लाया जाता है और सड़कों पर घुमाया जाता है. वकील ने कहा कि, कोर्ट का निर्देश हैं कि किसी आरोपी को जंजीरों या इसी तरह की किसी चीज से बांधकर नहीं लाया जा सकता.

सुनवाई के दौरान वकील शमीम अहमद ने कहा कि, उन्होंने मामले में मानव अधिकार आयोगको लिखकर उनसे सही एक्शन लेने को कहा गया है. मामले में जस्टिस जॉय सेनगुप्ता की बेंच ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. वकील ने कहा कि, मानव अधिकार आयोग ने उन्हें बताया है कि, उन्होंने पहले ही एक शिकायत दर्ज कर ली है और जांच जारी है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है. राज्य में सरकार बदलने के बाद से, पुलिस को धमकी देकर वसूली जैसे अपराध में गिरफ्तार करने के बाद विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों और नेताओं को कमर में रस्सी बांधकर उनके इलाकों में घुमाते देखा गया है. इन हरकतों को मानव अधिकार का उल्लंघन बताया जा रहा है.

खास तौर पर, उत्तर 24 परगना से लेकर हावड़ा तक कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें तृणमूल के असरदार नेताओं को जबरदस्ती वसूली और धमकाने के आरोपों में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उनकी कमर में रस्सी बांधकर सड़कों पर घुमा रही है.

इस लिस्ट में कांचरापाड़ा के एक असरदार तृणमूल नेता अभिजीत रॉय उर्फ ​​बोनी का नाम भी शामिल है, जिन पर चुनाव के दौरान अर्जुन सिंह (जो अभी राज्य के मंत्री हैं) को धमकाने के आरोप लगे थे. उनकी गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने 28 मई को उनकी कमर में रस्सी बांधकर कांचरापाड़ा की सड़कों पर घुमाया.

इसके अलावा, मलय घटक के करीबी तृणमूल नेता राजू अलुवालिया पर आसनसोल नगर निगम की एक नर्सरी में तोड़फोड़ करने के आरोप लगे. आरोप है कि गिरफ्तारी के बाद, उन्हें कमर में रस्सी बांधकर कोर्ट ले जाया गया.

इसी तरह, पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने सांकराइल में जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार तृणमूल नेता साहिन मोल्ला (उर्फ सनी) को कमर में रस्सी बांधकर अलग-अलग इलाकों में घुमाया. ऐसी ही एक घटना हावड़ा के एक समय के जाने-माने और असरदार तृणमूल नेता आकाश सिंह के साथ हुई, जब उन्हें बम फेंकने और गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इन सभी घटनाओं का जिक्र करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पब्लिक जनहित याचिका दाखिल की गई है.

(इनपुट-मानस नस्कर)

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