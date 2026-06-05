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गिरफ्तार TMC नेताओं को कमर में रस्सी बांधकर इलाके में घुमाने का मामला, हाई कोर्ट ने शुभेंदु सरकार से मांगी रिपोर्ट

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई असरदार नेताओं को अलग-अलग आरोपों में गिरफ्तार कर उनके इलाकों में कमर में रस्सी बांधकर घुमाने का मामला सामने आया है. इस मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

दरअसल, इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की कई थी. जिस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट तलब किया है. जस्टिस जॉय सेनगुप्ता और जस्टिस स्मिता दास डे की गर्मियों की छुट्टियों वाली डिवीजन बेंच ने राज्य को एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया हो कि किन कारणों और हालात में गिरफ्तार लोगों को कमर में रस्सी बांधकर सड़कों पर घुमाया जा रहा है.

अदालत ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता को रिपोर्ट जमा होने के एक हफ्ते के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल करना होगा. डिवीजन बेंच ने घोषणा की कि मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद फिर से होगी.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सब्यसाची चटर्जी ने कहा कि, हाल ही में यह देखा गया है कि कई मामलों में, आरोपियों को कमर में रस्सी बांधकर बाहर लाया जाता है और सड़कों पर घुमाया जाता है. वकील ने कहा कि, कोर्ट का निर्देश हैं कि किसी आरोपी को जंजीरों या इसी तरह की किसी चीज से बांधकर नहीं लाया जा सकता.

सुनवाई के दौरान वकील शमीम अहमद ने कहा कि, उन्होंने मामले में मानव अधिकार आयोगको लिखकर उनसे सही एक्शन लेने को कहा गया है. मामले में जस्टिस जॉय सेनगुप्ता की बेंच ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. वकील ने कहा कि, मानव अधिकार आयोग ने उन्हें बताया है कि, उन्होंने पहले ही एक शिकायत दर्ज कर ली है और जांच जारी है.

याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है. राज्य में सरकार बदलने के बाद से, पुलिस को धमकी देकर वसूली जैसे अपराध में गिरफ्तार करने के बाद विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों और नेताओं को कमर में रस्सी बांधकर उनके इलाकों में घुमाते देखा गया है. इन हरकतों को मानव अधिकार का उल्लंघन बताया जा रहा है.