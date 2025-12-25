ETV Bharat / bharat

दार्जिलिंग बुला रहा ! ग्लेनरीज में फिर सजा रेस्टोरेंट-पब, कोर्ट ने दिया आदेश

'ग्लेनरीज' के मालिक अजय एडवर्ड हैं, जो 'इंडियन गोरखा जनमुक्ति फ्रंट' के कन्वीनर और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (GTA) के मेंबर हैं. जस्टिस ने सभी पार्टियों को उस दिन एफिडेविट जमा करने का निर्देश दिया है. इन एफिडेविट के आधार पर केस की फिर से सुनवाई होगी. जाहिर है, यह खबर क्रिसमस के त्योहारी सीजन में दार्जिलिंग आने वाले हजारों टूरिस्ट के लिए बहुत खुशी की बात है. इस खबर के बाद पर्यटकों ने खुशी जताई है.

बुधवार को, सर्किट बेंच में मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस अमृता सिन्हा ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश पारित करके बार लाइसेंस सस्पेंशन पर रोक लगा दी. इसके साथ ही 12 जनवरी, 2026 तक ग्लेनरीज में शराब की बिक्री की इजाजत दे दी. मामले की सुनवाई 5 जनवरी को फिर से होगी.

कोलकाता: ऐतिहासिक 'ग्लेनरीज' के लिए उम्मीद की एक किरण जगी है. कलकत्ता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने एक अंतरिम आदेश जारी करके पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सौ साल पुराने रेस्टोरेंट-पब को खुला रखने की इजाजत दे दी है.

गौर करें तो 9 दिसंबर की रात को, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एक्साइज डिपार्टमेंट ने पहाड़ी शहर के ऐतिहासिक ग्लेनरीज़ पब को बंद कर दिया. सूत्रों के मुताबिक, पब पर कई गड़बड़ियों के आरोप थे. ग्लेनरीज के अधिकारियों पर सरकारी मंजूरी और जरूरी डॉक्यूमेंट के बिना पब चलाने का आरोप था. इन आरोपों के आधार पर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज डिपार्टमेंट ने ग्लेनरीज़ पब पर छापा मारा. सही डॉक्यूमेंट की कमी और गड़बड़ियों की वजह से पब और उसके लाइव म्यूजिक को तीन महीने के लिए बंद कर दिया गया था. अजय एडवर्ड ने आरोप लगाया कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित थे.

'ग्लेनरीज' के वकील शमीम अहमद ने कहा, "ग्लेनरीज के बारे में दो केस फाइल किए गए थे. राज्य ने डिवीजन बेंच में अपील की, और दूसरा केस सिंगल बेंच में फाइल किया गया. सिंगल बेंच ने कहा कि बताई गई समस्याओं को हल किया जा सकता है. एक्साइज डिपार्टमेंट को भी पब का इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था. लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट ने अभी तक इंस्पेक्शन नहीं किया है. आज जस्टिस अमृता सिन्हा ने मामले की सुनवाई की. उन्होंने आदेश दिया है कि पब को बंद रखने का एक्साइज डिपार्टमेंट का आदेश लागू नहीं होगा."

19वीं सदी में, एक इटैलियन निवासी ने ग्लेनरीज नाम की इस बिल्डिंग में एक कन्फेक्शनरी खोली थी. उस समय इसका नाम 'वाडो एंड प्लिवा कन्फेक्शनरी' था. यह ब्रिटिश इंडिया के दार्जिलिंग की खास जगहों में से एक थी. बिल्डिंग का आर्किटेक्चर आज भी उस जमाने के इतिहास को दिखाता है. बाद में, एक ब्रिटिश परिवार ने इसके इटैलियन मालिक से कन्फेक्शनरी खरीद ली. फिर, लगभग 60 साल पहले, एडवर्ड परिवार ने ग्लेनरीज को खरीद लिया. दार्जिलिंग मॉल में नेहरू रोड पर मौजूद यह जगह अब सिर्फ एक कन्फेक्शनरी तक सीमित नहीं है. अब इसमें एक कैफे, एक बार और एक रेस्टोरेंट भी है. ग्लेनरीज खाने के शौकीनों और बढ़िया ड्रिंक्स पसंद करने वालों के लिए खास है.