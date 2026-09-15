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बारुईपुर मॉब लिंचिंग केस: कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, मामले से हटेगा शुभेंदु अधिकारी का नाम

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बारुईपुर घटना से जुड़े माकपा नेता मामले से शुभेंदु अधिकारी का नाम हटाने का आदेश दिया है. मानस नस्कर की रिपोर्ट.

Calcutta High Court
कलकत्ता हाई कोर्ट. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 8:04 PM IST

4 Min Read
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कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बारुईपुर मॉब लिंचिंग मामले में माकपा (CPM) नेता लहेक अली की याचिका से राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम हटाने का आदेश दिया है. लहेक अली के वकील इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं. इस बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लहेक अली के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर अभी विचार नहीं किया है.

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि लहेक अली वर्तमान में अंतरिम जमानत पर हैं, इसलिए इस चरण में किसी भी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने कहा कि सभी पक्षों द्वारा हलफनामे सौंपे जाने के बाद, इस मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद होगी.

लहेक के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने मामले से शुभेंदु अधिकारी का नाम हटाने के न्यायाधीश के आदेश पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने अदालत में कहा, "बाद में यह दावा किया जाएगा कि लहेक ने भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इस मामले में शुभेंदु अधिकारी का एक पक्ष बने रहना बेहद जरूरी है. हम उनका नाम हटाने के इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे."

क्या है मामला

11 जुलाई को बारुईपुर में एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ द्वारा की गई हिंसा (मॉब लिंचिंग) में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मौत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टिप्पणी की थी, "इस मॉब लिंचिंग में एक सांप्रदायिक एंगल था. चुनाव हारने के बाद जो 'अशांत आत्माएं' घर लौट गई थीं, उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है. उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे. मैं इंद्रजीत मंडल की घटना को मॉब लिंचिंग नहीं कहूंगा. उनकी हत्या उनकी पहचान के आधार पर की गई थी, और इसके पीछे उन लोगों की बड़ी उकसावेबाजी थी जिन्हें चुनावों में जनता ने नकार दिया था. इसमें कट्टरपंथी बुनियादी संगठन भी शामिल हो सकते हैं. मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं..."

मुख्यमंत्री के इस बयान के ठीक बाद, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम चक्रवर्ती ने 12 जुलाई को लहेक अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उसी दिन अली को गिरफ्तार कर लिया गया था.

सुनवाई के दौरान विकास रंजन भट्टाचार्य ने अदालत से कहा, "हम जमानत नहीं मांग रहे हैं. हम चाहते हैं कि लहेक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाए. यह जांच आगे नहीं बढ़ सकती. चार प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. मुख्यमंत्री के बयान के बाद ही लहेक को निशाना बनाया गया. FIR रद्द करने की याचिका जमानत अर्जी से बिल्कुल अलग है. पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर लहेक अली के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी. शुभेंदु अधिकारी के बयान के बाद दुर्भावनापूर्ण इरादे से उन्हें निशाना बनाया गया था." गौरतलब है कि 10 सितंबर को लहेक अली की अंतरिम जमानत की अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई थी.

राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने अदालत में दलील दी, "इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री को एक पक्ष के रूप में नामित किया गया है. वह इस मामले से कैसे जुड़े हैं? उनका नाम इस केस से तुरंत हटाया जाना चाहिए." इसके बाद न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पूजा की छुट्टियों के बाद अपना रुख स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दाखिल करे. इसके दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा, और शुभेंदु अधिकारी का नाम इस मामले से हटा दिया जाएगा.

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