ETV Bharat / bharat

बारुईपुर मॉब लिंचिंग केस: कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, मामले से हटेगा शुभेंदु अधिकारी का नाम

कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बारुईपुर मॉब लिंचिंग मामले में माकपा (CPM) नेता लहेक अली की याचिका से राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम हटाने का आदेश दिया है. लहेक अली के वकील इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं. इस बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लहेक अली के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर अभी विचार नहीं किया है.

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि लहेक अली वर्तमान में अंतरिम जमानत पर हैं, इसलिए इस चरण में किसी भी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने कहा कि सभी पक्षों द्वारा हलफनामे सौंपे जाने के बाद, इस मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद होगी.

लहेक के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने मामले से शुभेंदु अधिकारी का नाम हटाने के न्यायाधीश के आदेश पर कड़ा ऐतराज जताया. उन्होंने अदालत में कहा, "बाद में यह दावा किया जाएगा कि लहेक ने भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इस मामले में शुभेंदु अधिकारी का एक पक्ष बने रहना बेहद जरूरी है. हम उनका नाम हटाने के इस आदेश के खिलाफ अपील करेंगे."

क्या है मामला

11 जुलाई को बारुईपुर में एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और उसकी हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ द्वारा की गई हिंसा (मॉब लिंचिंग) में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इस मौत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टिप्पणी की थी, "इस मॉब लिंचिंग में एक सांप्रदायिक एंगल था. चुनाव हारने के बाद जो 'अशांत आत्माएं' घर लौट गई थीं, उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है. उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे. मैं इंद्रजीत मंडल की घटना को मॉब लिंचिंग नहीं कहूंगा. उनकी हत्या उनकी पहचान के आधार पर की गई थी, और इसके पीछे उन लोगों की बड़ी उकसावेबाजी थी जिन्हें चुनावों में जनता ने नकार दिया था. इसमें कट्टरपंथी बुनियादी संगठन भी शामिल हो सकते हैं. मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं..."