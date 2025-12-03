कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी बहाल करने का आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी बहाल करने का आदेश
जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीताब्रत कुमार मित्रा की बेंच ने पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की नौकरियां रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया.
Published : December 3, 2025 at 4:06 PM IST
कोलकाताः कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. 32 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी बहाल कर दी है. जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीताब्रत कुमार मित्रा की बेंच ने पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की नौकरियां रद्द करने का आदेश खारिज कर दिया. 12 नवंबर को केस की सुनवाई के बाद दो जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या कहा कलकत्ता हाईकोर्टः
हाईकोर्ट के इस फैसले से 2016 के पैनल में नियुक्त प्राइमरी टीचरों को राहत मिली है. प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड को भी राहत मिली. बुधवार को, 32 हजार प्राथमिक नौकरियों को रद्द करने के मामले में खंडपीठ ने कहा- "पूरी नौकरी रद्द करने के लिए अनियमितताओं के पर्याप्त सबूतों की आवश्यकता होती है." सीबीआई जांच में इस भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के सबूत सामने नहीं आए. इसलिए, अदालत ने 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरियां बरकरार रखीं.
भ्रष्टाचार के दावों को नकाराः
राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) किशोर दत्ता ने अनियमितताओं के दावे को लगभग खारिज कर दिया. राज्य के एजी किशोर दत्ता ने अदालत में दावा किया कि 2016 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था.
क्या है मामलाः
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करने वालों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2014 में शुरू हुई थी. 2016 में, प्राथमिक स्तर पर 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई. हालांकि, भर्ती के तुरंत बाद अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए, जिनमें एप्टीट्यूड टेस्ट (योग्यता परीक्षण) न लेना, ओएमआर धोखाधड़ी, आरक्षण नीति का पालन न करना और रैंक में हेराफेरी शामिल थे.
भर्ती भ्रष्टाचार मामले में फैसला सुनाते हुए, पूर्व न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 12 मई 2023 को 32,000 प्राथमिक नौकरियां रद्द कर दी थीं. राज्य सरकार ने इस फैसले को उच्च न्यायालय की खंडपीठ में चुनौती दी. न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने नौकरी रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी.
बाद में, यह मामला न्यायमूर्ति सौमेन सेन की खंडपीठ के पास आया. 7 अप्रैल को, न्यायमूर्ति सेन ने निजी कारणों से खुद को मामले से अलग कर लिया. उसके बाद, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति ऋतब्रत कुमार मित्रा की खंडपीठ में शुरू हुई.
