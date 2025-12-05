कलकत्ता हाई कोर्ट ने 'बाबरी मस्जिद' शिलान्यास मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार
हुमायूं कबीर ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि वह 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे.
Published : December 5, 2025 at 3:08 PM IST
कोलकाता (पश्चिम बंगाल): कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह से जुड़े मामले में हस्तक्षेप नहीं किया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी. अदालत, टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
राज्य सरकार ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बल तैनात किए गए हैं, जबकि केंद्र ने बताया कि केंद्रीय बलों की 19 कंपनियां वहां तैनात हैं. हुमायूं कबीर ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और इसे याचिकाकर्ताओं के लिए "करारा जवाब" बताया.
उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "मैं हाई कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूं. मैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश को धन्यवाद देता हूं. यह मेरा संवैधानिक अधिकार है. जिन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें करारा जवाब मिला है."
कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने और कार्यक्रम में विभिन्न मुस्लिम नेताओं के शामिल होने की घोषणा करके विवाद खड़ा कर दिया था. उन्होंने कहा था, "हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद ज़िले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे. इसे पूरा होने में तीन साल लगेंगे. विभिन्न मुस्लिम नेता उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे."
इससे पहले गुरुवार को, हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अपना हमला तेज़ कर दिया था, यह घोषणा करते हुए कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद वह अब सत्ता में नहीं रहेंगी. मुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए एक कड़े बयान में, निलंबित विधायक ने संवाददाताओं से कहा, "मुख्यमंत्री को पूर्व-मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए. 2026 में, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, शपथ नहीं लेंगी, और उन्हें पूर्व-मुख्यमंत्री के रूप में ब्रांडेड किया जाएगा."
कबीर की टिप्पणियां उन्हें विवाद के चलते टीएमसी द्वारा निलंबित किए जाने के कुछ घंटों बाद आईं. उन्होंने कहा कि वह पार्टी से इस्तीफ़ा देंगे, और 22 दिसंबर को अपनी खुद की पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं.
