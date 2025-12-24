ETV Bharat / bharat

कलकत्ता हाईकोर्ट का कनाडा में भारतीय मूल की बच्ची को बचाने के लिए दखल, पिता को कोर्टरूम से बुलाया

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने कनाडा में भारतीय मूल की एक बच्ची के भविष्य को लेकर गहरी चिंता जताई. जस्टिस के निर्देश पर वकील ने बच्चे की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कोर्टरूम से बच्चे के पिता को बुलाया.

जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बार रशीदी की बेंच ने मंगलवार को माता-पिता को आपसी बातचीत से अपना झगड़ा सुलझाने का मौखिक आदेश दिया. दोनों जजों ने समस्या को सुलझाने के लिए कई सुझाव भी दिए. जस्टिस देबांगसु बसाक ने कहा, 'हमें माता-पिता के बीच के झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं है. हमें बच्ची के भविष्य की चिंता है. माता-पिता के बीच झगड़े की वजह से बच्ची का भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता.'

केस का बैकग्राउंड

कोलकाता की एक महिला ने 2014 में भारतीय मूल के एक कनाडाई नागरिक से शादी की. कपल को 2020 में कनाडा में एक बेटी हुई. बच्ची अभी पांच साल की है. कनाडा में पैदा होने की वजह से बच्ची को अपने आप कनाडा की नागरिकता मिल गई. 2024 में उसे वहां के एक जाने-माने स्कूल में एडमिशन मिल गया. इस बीच पति-पत्नी के बीच रिश्ते खराब होने लगे. जनवरी 2025 में पत्नी अपनी बेटी के साथ कनाडा से कोलकाता आ गई. पति ने कनाडा की नागरिकता ले ली है. शादी में अनबन की इस स्थिति में कनाडा की एक कोर्ट में तलाक का केस फाइल किया गया है.

पत्नी का आरोप है कि उसका पति उसे परेशान करता था और दूसरी औरतों के साथ भी संबंध रखता था. इस वजह से दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ. बेबस महसूस करते हुए पत्नी अपने बच्चे को लेकर कोलकाता आ गई. इस मामले में पति ने सबसे पहले कनाडा की एक कोर्ट में बेटी की कस्टडी के लिए केस किया. उस केस के बाद कनाडा की एक कोर्ट के जज ने मां और बच्ची को एक सितंबर तक कनाडा लौटने का आदेश दिया.

लेकिन, पत्नी ने उस ऑर्डर को नहीं माना. इस बीच बेटी का पासपोर्ट 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा. इस वजह से बच्ची को कनाडा में मिलने वाली सभी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा. इसलिए उसके पिता ने कलकत्ता हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की है. उन्होंने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस देबांगसु बसाक और मोहम्मद शब्बीर रशीदी ने कोर्ट रूम में मौजूद पत्नी को बुलाया और उससे अकेले में बात की.

मामले की पूरी जानकारी पाने के बाद दोनों जजों ने उसे कोर्टरूम से अपने पति को फोन करने का निर्देश दिया. वे जानना चाहते थे कि पति अपनी पत्नी से इस मामले पर बात करने और मुश्किलों को सुलझाने के लिए भारत कब आएगा. कोर्ट चाहता है कि मामला सुलझने के बाद बच्ची कनाडा लौट जाए. हालांकि, हाईकोर्ट पत्नी और बच्ची की सुरक्षा को लेकर चिंतित है.

इसके अलावा पत्नी कनाडा वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी वहां ठीक से नहीं रह पाएगी. इस बीच, चूंकि पति और बच्ची कनाडा के नागरिक हैं, इसलिए कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित है. हालांकि, कोर्ट पत्नी की सुरक्षा पर विचार कर रहा है जो एक भारतीय नागरिक है. समस्या को सुलझाने के लिए कोर्ट ने इस दिन यह प्रस्ताव रखा कि पति को कनाडा की कोर्ट के साथ-साथ कलकत्ता हाईकोर्ट को भी एक लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी.