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कलकत्ता हाई कोर्ट में कामकाज ठप: DA की मांग को लेकर कर्मचारियों ने की हड़ताल

मुख्य न्यायाधीश मौजूद थे, लेकिन वादकारियों का पक्ष रखने वाले वकील और अदालत के अधिकारी कहीं नजर नहीं आए.

Calcutta High Court DA Protest
डीए की मांग को लेकर बंद कराते कर्मचारी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 8:39 PM IST

4 Min Read
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कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट में शुक्रवार को न्यायिक कामकाज ठप रहा. बकाया महंगाई भत्ते (DA) की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा 'कार्य बंद' आंदोलन किया गया. इस आंदोलन की वजह से कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज बाधित हुआ और हाई कोर्ट में भी काम रुक गया. हालांकि मुख्य न्यायाधीश मौजूद थे, लेकिन वादकारियों का पक्ष रखने वाले वकील और अदालत के अधिकारी कहीं नजर नहीं आए.

कर्मचारियों ने हाई कोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार 'बी गेट' के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. हाई कोर्ट पहुंचे कुछ कर्मचारियों ने हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए. कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल अपनी अदालत में बैठे, लेकिन अधिकारी और वकील अनुपस्थित रहे. इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए उनके निजी सहायकों को आगे आना पड़ा.

इस मामले को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह मामलों की सुनवाई तभी करेंगे जब दोनों पक्षों के वकील मौजूद होंगे. लेकिन, सूचीबद्ध लगभग सभी मामलों के लिए किसी भी पक्ष के वकील पेश नहीं हुए. कोर्ट में वकीलों की उपस्थिति भी अन्य दिनों की तुलना में कम रही. बार एसोसिएशन ने कल ही इस हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया था.

दिग्गज वकील और माकपा सांसद बिकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा, "क्या इस सरकार ने कभी ईमानदारी से कोई सही फैसला लिया है? मैंने पहले कभी ऐसी तर्कहीन राज्य सरकार नहीं देखी. अगर एकजुटता के साथ हड़ताल की जाती है, तो हर कोई उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होगा."

संग्रामी जोउथा मंच के नेता भास्कर घोष ने दावा किया कि राज्य सरकार के अधिकांश कर्मचारी काम से दूर रहे. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने काम पर आने वाले कर्मचारियों से एकजुटता दिखाने की अपील की थी. उन्होंने बताया, "हमने काम पर आने वालों को लाल गुलाब भेंट किए और उनसे आज कार्यालय न आने का अनुरोध किया. कई लोगों ने बात मानी, जबकि जिन्होंने नहीं मानी उन्होंने अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम किया."

घोष ने उन आरोपों से इनकार किया कि प्रदर्शनकारियों ने 'फ्री स्कूल स्ट्रीट' स्थित परिसर में वाहनों के प्रवेश को रोका. उन्होंने आरोप लगाया कि "तृणमूल कांग्रेस समर्थक कुछ सरकारी कर्मचारियों की ओर से उकसावे की कार्रवाई की गई थी." इस बीच, 'खाद्य भवन' (राज्य खाद्य विभाग का मुख्यालय) में तनाव बढ़ गया क्योंकि हड़ताल के समर्थकों और विरोधियों ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया.

कई सरकारी कर्मचारी संगठनों ने बकाया डीए (DA arrears) के भुगतान और डीए के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. भाग लेने वाले निकायों की सूची में विभिन्न सरकारी कर्मचारी और शिक्षक संघ शामिल हैं, जिनमें सबसे प्रमुख 'संग्रामी जोउथा मंच' (यूनाइटेड स्ट्रगल फोरम) है.

यह ध्यान देने योग्य है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बकाया डीए (DA) का 25 प्रतिशत हिस्सा तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया था. हालांकि, राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और निर्देश के कुछ पहलुओं में संशोधन की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से आदेश दिया था कि बकाया की पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च तक किया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने एक याचिका दायर कर इस समय सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ाने की मांग की है.

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