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कलकत्ता हाई कोर्ट में कामकाज ठप: DA की मांग को लेकर कर्मचारियों ने की हड़ताल

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट में शुक्रवार को न्यायिक कामकाज ठप रहा. बकाया महंगाई भत्ते (DA) की मांग को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा 'कार्य बंद' आंदोलन किया गया. इस आंदोलन की वजह से कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज बाधित हुआ और हाई कोर्ट में भी काम रुक गया. हालांकि मुख्य न्यायाधीश मौजूद थे, लेकिन वादकारियों का पक्ष रखने वाले वकील और अदालत के अधिकारी कहीं नजर नहीं आए.

कर्मचारियों ने हाई कोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार 'बी गेट' के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. हाई कोर्ट पहुंचे कुछ कर्मचारियों ने हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए. कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल अपनी अदालत में बैठे, लेकिन अधिकारी और वकील अनुपस्थित रहे. इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए उनके निजी सहायकों को आगे आना पड़ा.

इस मामले को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह मामलों की सुनवाई तभी करेंगे जब दोनों पक्षों के वकील मौजूद होंगे. लेकिन, सूचीबद्ध लगभग सभी मामलों के लिए किसी भी पक्ष के वकील पेश नहीं हुए. कोर्ट में वकीलों की उपस्थिति भी अन्य दिनों की तुलना में कम रही. बार एसोसिएशन ने कल ही इस हड़ताल को अपना समर्थन दे दिया था.

दिग्गज वकील और माकपा सांसद बिकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा, "क्या इस सरकार ने कभी ईमानदारी से कोई सही फैसला लिया है? मैंने पहले कभी ऐसी तर्कहीन राज्य सरकार नहीं देखी. अगर एकजुटता के साथ हड़ताल की जाती है, तो हर कोई उसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होगा."

संग्रामी जोउथा मंच के नेता भास्कर घोष ने दावा किया कि राज्य सरकार के अधिकांश कर्मचारी काम से दूर रहे. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने काम पर आने वाले कर्मचारियों से एकजुटता दिखाने की अपील की थी. उन्होंने बताया, "हमने काम पर आने वालों को लाल गुलाब भेंट किए और उनसे आज कार्यालय न आने का अनुरोध किया. कई लोगों ने बात मानी, जबकि जिन्होंने नहीं मानी उन्होंने अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम किया."