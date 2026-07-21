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TMC सांसद महुआ मोइत्रा को राहत, हाई कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई, जानें मामला

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कानूनी सुरक्षा दे दी है. मंगलवार को जारी एक आदेश में, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस 28 जून को होगलबेरिया थाने (करीमपुर) में दर्ज शिकायत की जांच जारी रख सकती है. तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को 14 अगस्त को दोपहर 3 बजे पुलिस थाने में पेश होना है; इसके लिए पुलिस को नया नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है.

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 5 अक्टूबर तक महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती. जज ने निर्देश दिया कि अगर वह जांच में सहयोग नहीं करती हैं, तो मामला तुरंत कोर्ट के ध्यान में लाया जाना चाहिए.

जज ने पुलिस और प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि महुआ मोइत्रा पर अंडे न फेंके जाएं, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. सुनवाई के दौरान, सांसद की तरफ से वकील अयान भट्टाचार्य ने कहा, "उन पर हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में भड़काऊ बातें करने का आरोप है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की. उन्हें तुरंत सुरक्षा दी जानी चाहिए और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश होने की इजाजत दी जानी चाहिए, क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है."

एडवोकेट जनरल (AG) सुरजीत नाथ मित्रा ने कहा, "महुआ मोइत्रा की खुद की शिकायत से पता चलता है कि उनके खिलाफ मामला एक निर्माणाधीन घर के कब्जे से जुड़ा है. कम से कम चार बार नोटिस मिलने के बाद भी वह पेश नहीं हुईं. वह निर्माणाधीन घर नहीं था; वह वहां किराएदार थीं. उनकी सुरक्षा की अपील पर ध्यान दिया गया है, लेकिन उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा है कि वह करीमपुर में रहती हैं, और उनके खिलाफ शिकायत होगलबेरिया थाने में दर्ज की गई थी."