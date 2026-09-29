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नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली जमानत, नामांकन भरते ही हुए थे गिरफ्तार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को अंतरिम जमानत दे दी है. पूरी खबर पढ़ें.

Congress candidate grant bail
मिलन प्रधान. (File) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 4:06 PM IST

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कोलकाताः पश्चिम बंगाल की हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है. नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार हुए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता उच्च न्यायालय से 20 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत मिल गई है. अदालत ने उन्हें 21 अक्टूबर को हल्दिया अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए चुनावी प्रचार के अधिकार के मद्देनजर यह राहत दी है.

मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने 10,000-10,000 रुपये के दो निजी मुचलकों पर उनकी अंतरिम जमानत मंजूर कर ली. उन्हें अपना मोबाइल नंबर संबंधित थाने में जमा कराना होगा. अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि जांच अधिकारी को रोजाना कांग्रेस उम्मीदवार को फोन करना होगा. सुबह 8:30 से 10:00 बजे के बीच और रात को 9:30 से 10:30 बजे के बीच, ताकि उनके लोकेशन की जांच की जा सके.

नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि मिलन प्रधान के खिलाफ साल 2007 में हत्या के आरोपों समेत कुल छह मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से दो कांथी अदालत और चार हल्दिया अदालत में लंबित हैं. इन्हीं मामलों को लेकर पुलिस ने उन्हें तब गिरफ्तार किया जब उन्होंने उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था. इसके बाद एक निचली अदालत ने उन्हें 7 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था.

अदालत में हुई तीखी बहस

सुनवाई के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार के वकील मिलन मुखर्जी ने दलील दी कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक रूप से प्रेरित है क्योंकि अप्रैल 2026 में जब शुरुआती आदेश जारी हुआ था, तब मिलन के खिलाफ कोई वारंट नहीं था. उन्होंने चुनाव लड़ने के अधिकार का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल और राकेश सिंह के मामलों का उदाहरण दिया.

दूसरी तरफ, राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केवल चुनाव लड़ने के बहाने किसी आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती. उन्होंने दलील दी कि जेल से बाहर आने पर उम्मीदवार गवाहों को प्रभावित कर सकता है. हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि साल 2007 के बाद से राज्य सरकार ने इस मामले में सक्रियता नहीं दिखाई थी और उम्मीदवार को नामांकन के ठीक बाद गिरफ्तार किया गया.

कोर्ट ने क्या कहा और क्यों दी जमानत?

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की सक्रियता पर सवाल उठाए. न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने पूछा कि इस मामले में कुल कितने आरोपी हैं और हाईकोर्ट की खंडपीठ के 10 फरवरी 2025 के आदेश के बाद पुलिस ने कितने वारंट तामील किए? इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने बताया कि नंदीग्राम मामले में कुल 18 आरोपी हैं और पुलिस ने जुलाई में एक गिरफ्तारी के बाद मिलन प्रधान को पकड़ा है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवार की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मिलन प्रधान की याचिका को स्वीकार कर लिया. अदालत ने राज्य सरकार की देरी पर गौर करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी.

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