ETV Bharat / bharat

नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार को कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली जमानत, नामांकन भरते ही हुए थे गिरफ्तार

मिलन प्रधान. (File) ( ETV Bharat )

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है. नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार हुए कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को कलकत्ता उच्च न्यायालय से 20 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत मिल गई है. अदालत ने उन्हें 21 अक्टूबर को हल्दिया अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए चुनावी प्रचार के अधिकार के मद्देनजर यह राहत दी है.