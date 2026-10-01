कलकत्ता हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा को मिली अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई
सरकार की ओर से पेश किए गए एक रिपोर्ट कहा गया कि महुआ पुलिस स्टेशन में पेश हुईं, जांच अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए.
Published : October 1, 2026 at 2:24 PM IST
कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को कथित हेट स्पीच के एक मामले में दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा को अगले वर्ष 29 जनवरी तक बढ़ा दी.
पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल सुरोजीत नाथ मित्रा ने कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद 14 अगस्त को नादिया जिले के होगलबेरिया पुलिस स्टेशन में पेश हुई और पहले दिए गए निर्देश के मुताबिक जांच अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए.
कम्युनिकेशन में यह भी कहा गया कि कथित हेट स्पीच मामले की जांच जारी है. टीएमसी सांसद के वकील ने कोर्ट में कहा कि 14 अगस्त को पुलिस स्टेशन में पेश होने के दौरान उन पर अंडे नहीं फेंके गए. उन्होंने पहले दावा किया था कि जब भी मोइत्रा नादिया जिले में अपने कृष्णानगर चुनाव क्षेत्र में जाती थीं, तो उन पर ऐसे हमले होते थे.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मामले में महुआ मोइत्रा को दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा को अगले वर्ष 29 जनवरी तक बढ़ा दी. इसके साथ ही मामले की सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी तय की.
इस याचिका में कृष्णानगर की सांसद ने होगलबेरिया पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड केस में अपने खिलाफ क्रिमिनल केस को रद्द करने की मांग की और दावा किया कि उनके खिलाफ मनगढ़ंत और गलत आरोप लगाए गए. जस्टिस भट्टाचार्य ने 21 जुलाई को हेट स्पीच केस में महुआ मोइत्रा को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देते हुए उन्हें पूछताछ के लिए 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने निर्देश दिया था कि लगाई गई शर्तों का पालन करने पर 5 अक्टूबर तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई वाला कदम न उठाया जाए. उनके वकील की प्रार्थना पर जस्टिस भट्टाचार्य ने 21 जुलाई के अपने आदेश में पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि वे यह पक्का करें कि जब महुआ मोइत्रा जांच एजेंसी के सामने पेश हों तो उन पर अंडे न फेंके जाएं.