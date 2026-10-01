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कलकत्ता हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा को मिली अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (फाइल फोटो) ( IANS )

कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को कथित हेट स्पीच के एक मामले में दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा को अगले वर्ष 29 जनवरी तक बढ़ा दी.

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल सुरोजीत नाथ मित्रा ने कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद 14 अगस्त को नादिया जिले के होगलबेरिया पुलिस स्टेशन में पेश हुई और पहले दिए गए निर्देश के मुताबिक जांच अधिकारियों के सवालों के जवाब दिए. कम्युनिकेशन में यह भी कहा गया कि कथित हेट स्पीच मामले की जांच जारी है. टीएमसी सांसद के वकील ने कोर्ट में कहा कि 14 अगस्त को पुलिस स्टेशन में पेश होने के दौरान उन पर अंडे नहीं फेंके गए. उन्होंने पहले दावा किया था कि जब भी मोइत्रा नादिया जिले में अपने कृष्णानगर चुनाव क्षेत्र में जाती थीं, तो उन पर ऐसे हमले होते थे.