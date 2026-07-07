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'DJ' बजाने वाले बयान पर अभिषेक बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिये ये निर्देश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए जांच में सहयोग करने और वॉइस सैंपल देने का निर्देश दिया है.

Abhishek Banerjee
अभिषेक बनर्जी. (File) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 7, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
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कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को अपनी आवाज का नमूना (वॉइस सैंपल) जमा कराना होगा. कलकत्ता हाई कोर्ट ने बिधाननगर साइबर पुलिस में "डीजे" (DJ) को लेकर की गई टिप्पणियों के मामले में यह निर्देश दिया है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने मौखिक रूप से कहा कि अदालत ने अभिषेक को किसी भी कड़े एक्शन से सुरक्षा दी है, लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा.

सुनवाई के दौरान अभिषेक के वकील ने दलील दी कि तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव पहले ही मान चुके हैं कि शिकायत वाले वीडियो में उन्हीं की आवाज है. ऐसे में उन्हें खुद जाकर सैंपल देने की क्या जरूरत है? इसके जवाब में राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार ने सवाल उठाया कि बिना फोरेंसिक जांच के जांच अधिकारी इस बात को लेकर कैसे पक्का हो सकते हैं? इसके बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने टिप्पणी की, "जांच में सहयोग करें. सभी पक्षों की याचिकाओं पर बाद में सुनवाई होगी."

गौर करने वाली बात है कि इससे पहले बिधाननगर कोर्ट ने अभिषेक को 30 जून तक अपनी आवाज़ का नमूना जमा करने का आदेश दिया था. हालांकि, उन्होंने इस आदेश को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी. जस्टिस तीर्थंकर घोष ने इस मामले को वापस चीफ जस्टिस के पास भेज दिया. इस बीच, बिधाननगर कोर्ट ने सांसद के वॉइस सैंपल जमा करने की तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 8 जुलाई कर दिया.

इस दिन, अभिषेक के वकील सब्यसाची बनर्जी ने जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच के सामने इस मामले का ज़िक्र किया, क्योंकि मुख्य मामला अभी वहीं लंबित है. हालांकि, जज ने तुरंत सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं किया. दोहराया कि अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करना ही होगा.

यह पूरा विवाद विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बनर्जी द्वारा की गई एक टिप्पणी से शुरू हुआ था. तृणमूल सांसद ने कहा था कि "चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद पूरे राज्य में डीजे बजेंगे." इस टिप्पणी पर काफी विवाद हुआ था. खास बात यह है कि अभिषेक ने "डीजे" वाली टिप्पणी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया था.

विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद, बिधाननगर साइबर पुलिस स्टेशन में अभिषेक के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी. शिकायतकर्ता बागुइआटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में आता है. जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने पहले इस मामले के संबंध में अभिषेक बनर्जी को किसी भी कड़े एक्शन से सुरक्षा दी थी.

इस मामले की जांच के तहत सीआईडी (CID) ने अभिषेक की आवाज़ का नमूना लेने की अनुमति मांगते हुए बिधाननगर कोर्ट का रुख किया था, और कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी. उन्हें शुरुआत में सैंपल देने के लिए 30 जून को बिधाननगर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया था. बाद में इस तारीख को बदलकर 8 जुलाई कर दिया गया.

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